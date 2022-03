Lorena Wiebes volgt zichzelf op in Ronde van Drenthe

Lorena Wiebes heeft voor het tweede jaar op rij de Ronde van Drenthe gewonnen. In Hoogeveen was ze met afstand de beste in de eindsprint. Wereldkampioene Elisa Balsamo kwam als tweede over de streep, Lotte Kopecky werd derde.

Niet alleen in Frankrijk en Italië werd gekoerst, ook op Nederlandse bodem stond een mooie koers op het programma. Het circus van de UCI Women’s WorldTour trok namelijk naar het noorden van Nederland, waar de Ronde van Drenthe werd verreden. Na een aanloop van 85 kilometer moesten de rensters vier keer de VAM-berg over. Uiteindelijk lag de finish na 155,9 kilometer in Hoogeveen. Rond half een werd in Assen het startsein gegeven voor de wedstrijd.

De beginfase werd geanimeerd door Kerry Jonker (Andy Schleck-CP NVST), die in aanloop naar de eerste keienstrook twee minuten mocht wegrijden. De Zuid-Afrikaanse renster was alleen niet opgewassen tegen het peloton en op de keienstrook van Odoorn, na 52 kilometer, was alles weer bij elkaar. Het peloton reed hard en was langgerekt, en brak ook verschillende keren op de lastige Drentse keienstroken.

Trek-Segafredo controleert

Trek-Segafredo controleerde de koers al vrijwel vanaf het begin en Ellen van Dijk bracht de rest van het peloton meermaals in de problemen. In aanloop naar de eerste passage van de Col du VAM konden de meeste geloste rensters echter terugkeren. Tijdens de tweede passage van de bekende klim vielen Marta Jaskulska (Liv) en Teuntje Beekhuis (Jumbo-Visma) aan, maar met nog vijftig kilometer te gaan was de ontsnapping weer ongedaan gemaakt.

Het was iedere keer weer afwachten wat de beklimming van de VAM-berg zou brengen. Voor de voorlaatste passage van de beklimming vochten de grote ploegen voor de beste posities. Marlen Reusser (SD Worx) versnelde en vervolgens viel haar landgenote Elise Chabbey (Canyon-SRAM) aan, wat de koers deed ontploffen. Het peloton klapte uit elkaar en een eerste groep van zo’n 25 rensters kwam samen.

Vervolgens probeerde Van Dijk het en de Europees kampioene zag Floortje Mackaij (DSM), Romy Kasper (Jumbo-Visma) en Elena Cecchini (SD Worx) mee springen. Deze sterke groep werd echter op 35 kilometer van de streep weer bijgehaald. Een nieuwe aanval liet niet lang op zich wachten. Jip van den Bos (Jumbo-Visma) en Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) reden weg, Pfeiffer Georgi (DSM), Alison Jackson (Liv) en Reusser schoven mee.

Achtervolgers rijden verkeerd

Dit vijftal reed een mooi gaatje bij elkaar en profiteerde van de chaos achter hen die ontstond toen de eerste achtervolgende groep een verkeerde afslag nam op een rotonde. Trek-Segafredo en Canyon-SRAM slaagden erin de achtervolging weer op de rails te krijgen, terwijl de samenwerking in de kopgroep niet optimaal was. En vlak voor de laatste passage van de VAM-berg was alles weer terug samen.

Op de klim reed Riejanne Markus (Jumbo-Visma) hard door en zo brak het peloton. Tien rensters scheidden zich af en nog eens twaalf vrouwen haakten aan. Op tien kilometer was er een moment van twijfel, dat Nina Buijsman (Human Powered Health) trachtte te benutten. Sarah Roy (Canyon-SRAM), Anouska Koster (Jumbo-Visma) en Christine Majerus (SD Worx) sprongen mee en de rest reageerde niet meteen.

De vier aanvallers pakten twintig seconden voorsprong, maar daarachter groeide het peloton weer en leidden Team DSM en Trek-Segafredo de achtervolging. Koster probeerde het nog even alleen, maar uiteindelijk moest een massasprint de beslissing brengen. Lorena Wiebes ging haar sprint van ver aan en haalde het ruimschoots voor wereldkampioene Elisa Balsamo en Lotte Kopecky, winnares van Strade Bianche.