Voorbeschouwing: Ronde van Drenthe voor vrouwen 2022

Na een stoffige Strade Bianche, met Lotte Kopecky als trotse winnares, trekt het circus Women’s WorldTour naar het noorden van Nederland. Na het gevecht op de witte wegen in het Toscaanse heuvelland staat er in Drenthe een totaal andere wedstrijd op het programma: de rensters krijgen namelijk winderige plattelandswegen, keienstroken en de VAM-berg geserveerd. Wie de grootste kanshebbers zijn om te triomferen in de Ronde van Drenthe? WielerFlits kijkt alvast vooruit.

Historie

Strikt genomen wordt de eendagswedstrijd waar we het nu over hebben pas sinds 2007 verreden, maar daarvoor reden ook al grote namen rond in het noorden van Nederland. In 1998 kwamen de vrouwen er voor het eerst kijken. Vergeleken met de mannenwedstrijd is het een jonge koers, maar op de vrouwenkalender mogen we de jaarlijkse voorjaarsafspraak in Drenthe als klassiek beschouwen.

Van de huidige Women’s WorldTour-kalender staan enkel de Trofeo Alfredo Binda (sinds 1974), de Giro d’Italia Donne (sinds 1988) langer op de internationale kalender. Om maar te zeggen: dé fietsprovincie van Nederland, zoals Drenthe zich profileert, heeft wel wat met fietsende vrouwen. En fietsende grootheden hebben ook zeker wat met Drenthe. Leontien van Moorsel, Chantal Beltman, Suzanne de Goede en Sissy van Alebeek zijn maar enkele toppers die er voor de introductie van de wereldbekerwedstrijd al eens wonnen.

Als we heel sec kijken naar de erelijst van deze wereldbeker-/WorldTour-koers kunnen we ook spreken van een fabuleus palmares. Het zal weinig wielerliefhebbers verbazen dat Marianne Vos met drie zeges (op rij!) de recordhouder is in deze wedstrijd, maar ook verder zien we eigenlijk enkel klasbakken terug. Deignan, D’hoore, Blaak, Bastianelli en ga zo maar door… Dat zal deze keer niet anders zijn.

Het Drentse wielerweekend voor vrouwen was in het verleden al een etappekoers, een eendaagse en zelfs een driedaagse vol eendaagse wedstrijden (snapt u het nog?). Maar tegenwoordig gaat het als een tweeluik door het leven. Een dag voor de tweede WorldTour-koers van het seizoen wordt de Drentse Acht van Westerveld verreden. Een mooi opwarmertje, een appetijtelijk voorafje.

Maar hoe prettig het ook is om de handen de lucht in te steken op de fraaie Brink van Dwingeloo, het draait voornamelijk om de Ronde van Drenthe; een amuse, hoofd- en nagerecht ineen. Ingrediënten? Open plattelandswegen waar het vaak lekker waaierrijden is, bospaden die bezaaid liggen met keien en een tot fietswalhalla omgetoverde vuilnisbelt. Vaak aangevuld met flink wat regen, wind en modder. Kortom: smullen geblazen!

Laatste tien winnaressen Ronde van Drenthe

2011: Marianne Vos

2012: Marianne Vos

2013: Marianne Vos

2014: Elizabeth Deignan

2015: Jolien D’hoore

2016: Chantal Blaak

2017: Amalie Dideriksen

2018: Amy Pieters

2019: Marta Bastianelli

2021: Lorena Wiebes

Vorig jaar

Een masterclass. Anders kunnen we het optreden van Team DSM in de Ronde van Drenthe van vorig jaar niet omschrijven. Goed goed, er waren flink wat afzeggingen, maar dat doet weinig af aan het huzarenstukje dat de ploeg opvoerde.

De solerende Janneke Ensing deed in haar afscheidskoers voor eigen volk nog een keer waar ze goed in was: hard fietsen. Ze werd net na de opening van de TV-registratie echter alweer ingelopen. Na heel wat schermutselingen geraakte een Brits duo vooruit. Alice Barnes en Pfeiffer Georgi probeerden het en ze overleefden zowel de tweede als de derde beklimming van de VAM-berg. Maar voor de laatste passage over de uit de kluiten gewassen vuilnisbelt werden ze tot de orde geroepen.

De tweetrapsraket deed het pelotonnetje nog maar eens uiteenspatten. Elena Cecchini, Elise Chabbey en Floortje Mackaij reden als eerste de bult af, maar vlak daarachter trok Team DSM vol de kaart van Lorena Wiebes. Mackaij werkte daarom niet meer mee en het trio werd dan ook spoedig ingerekend. Met liefst vier DSM-rensters trok de kopgroep naar de finish. In Hoogeveen kwam er geen daverende verrassing: Wiebes beloonde het beulswerk van haar collega’s door met overtuiging de sprint te winnen.

Uitslag Ronde van Drenthe 2021

1. Lorena Wiebes (Team DSM) 4u07m34s

2. Elena Cecchini (SD Worx) z.t.

3. Eleonora Camilla Gasparrini (Valcar – Travel & Service) z.t.

4. Elise Chabbey (Canyon-SRAM) z.t.

5. Floortje Mackaij (Team DSM) z.t.

Parcours

Daags voor de Ronde van Drenthe rijdt een groot deel van het peloton ook al een wedstrijd door het noorden van Nederland. De Drentse 8 van Westerveld bestaat uit drie grotere rondes circa van 38,5 kilometer en drie kleinere omlopen van ongeveer zes kilometer in het fraaie Dwingeloo. Voor goedbetaalde profs moeten twee wedstrijden in twee dagen natuurlijk geen probleem zijn, maar de opener van het Drentse wielerweekend zal hoe dan ook enige invloed hebben op de WorldTour-koers.

En om nu te zeggen dat het een eenvoudig opwarmertje is die je op je dooie gemakje zou kunnen rijden: nee. Het vlakke parcours zit namelijk vol smalle, behoorlijk open wegen en we zien zelfs een kleine keienstrook in de grote omloop. En ook op de rest van het rondje is het soms flink stuiteren geblazen op de vele klinkers. Het zal best een nerveuze bedoening zijn.

Ronde van Drenthe

Zaterdag 12 maart is het dan tijd voor de klassieke Ronde van Drenthe. Ook hier zien we een hoop smalle wegen. Mits de wind goed staat, kan ook in deze wedstrijd de boel flink uit elkaar worden gerost op een van de open stukken. Of op een van de vele keienstroken. Deze stuiterpaden – vijftien kilometer in totaal – liggen voornamelijk in het eerste deel van de wedstrijd.

Het hobbelen begint bij het bekende Buitencentrum Boomkroonpad. Het zijn direct twee pittige kilometers, een goede tien kilometer later gevolgd door een nog veel langere strook. En na de Voorbosweg volgen de keien elkaar in rap tempo op. Na de passage door de Boswachterij Slenerzand is er even de tijd om op adem te komen. Het is dan namelijk een goede twintig kilometer rijden naar de VAM-berg.

De vuilnisbelt is de traditionele scherprechter in de finale van de Ronde van Drenthe. Waar er aan beklimmingen als de Cauberg of de Muur van Geraardsbergen weinig meer veranderd, is de VAM-berg de laatste jaren aan flinke veranderingen onderhevig. De schoorstenen van de afvalverwerker spuwen nog steeds rook, maar het terrein is al flink opgeknapt: een deel van het terrein heeft sinds een aantal jaren een recreatiebestemming. Een prima zaak.

Recreatieve fietsers hoeven al lang niet meer stiekem de hekken van het terrein te openen om over de geasfalteerde inspectieweg te kunnen rijden. De smeerpijperij is voldoende afgedekt en er liggen nu wandelpaden, mountainbiketrajecten en vier voor racefietsen geschikte beklimmingen. Al heel wat koersen hebben de berg de laatste jaren omarmd. De Ronde van Drenthe natuurlijk, maar ook het NK wielrennen en zelfs het EK veldrijden.

Tot slot nog mooi om te weten: de situatie wordt er nog anders. Er wordt nog altijd hard aan het ‘Dak van Drenthe’ gewerkt, waardoor er nog heel wat klimmeters bij kunnen komen. Misschien mooi om deze klim tijdens het EK op de weg van 2023 te kunnen introduceren…?

We kunnen spreken van een heuse tweetrapsraket. Te beginnen met het Atteropad (circa 500 meter à 6%). Daarna duiken de rensters naar beneden om bijna direct te worden geconfronteerd te worden met het akelig steile Mount Vampad (circa 200 meter à 12%).

Na drie kleinere rondjes op en rond de berg, wordt alvast een keer koers gezet richting Hoogeveen. Daar is het nog niet sprinten geblazen, want het peloton (of wat daar nog van over is) moet nog één keer de ‘Col du VAM’ bedwingen alvorens er gefinisht wordt op de Prinses Beatrixstraat in Hoogeveen.

Zaterdag 12 maart: Assen – Hoogeveen (156 km)

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.30 uur

Belangrijkste passages: Houtvesterweg (2.000 m) – na 26,7 km

Voorbosweg (3.600 m) – na 37,7 km

Bosrand (400 m) – na 42,2 km

Valtherzandweg (3.800 m) – na 44 km

Schaapstreek (3.300 m) – na 50,4 km

Boswachterij Slenerzand (1.100 m) – na 64,5 km

VAM-berg Atteropad + keien – na 86,1 km

VAM-berg Mount Vampad – na 87,2 km

VAM-berg Atteropad + keien – na 100,2 km

VAM-berg Mount Vampad – na 101,3 km

VAM-berg Atteropad + keien – na 114,1 km

VAM-berg Mount Vampad – na 115,2 km

VAM-berg Atteropad + keien – na 141,3 km

VAM-berg Mount Vampad – na 142,4 km

Favorieten

Een week na haar magistrale overwinning in Strade Bianche heeft Lotte Kopecky opnieuw kansen op succes. De Ronde van Drenthe laat zich moeilijk vergelijken met het Toscaanse stofhappen, maar voor de Belgische trots hoeft dat geen probleem te zijn. Kopecky heeft immers al vaker laten zien dat ze tussen de hunebedden ook goed uit de voeten kan. Ze is een kei op keien, de VAM-berg moet ze normaliter prima verteren en in een sprint zijn er niet al te veel die haar na een zware wedstrijd kunnen kloppen.

Lorena Wiebes is daar echter eentje van. Niet zo gek, want Wiebes kan alles en iedereen kloppen in de sprint. Als zij op de VAM-berg net als vorig jaar in staat is om haar karretje aan te haken, zal er niet heel veel aan te doen zijn – behoudens pech, verkeerde timing of een geslaagde late aanval. Wiebes rijdt de Drentse 8 niet om zich volledig op mogelijke prolongatie te kunnen richten. Ook mooi: met haar klinkende zege in de GP Oetingen toonde ze dat het met haar sprintsnelheid meer dan goed zit.

Binnen Team DSM kijken we daarnaast uit naar de prestaties van Floortje Mackaij, die de voorbije wedstrijden veelvuldig haar neus aan het venster stak. In de Ronde van Drenthe is ze eigenlijk altijd van de partij. In een massasprint gaat ze het normaliter niet winnen (ook al omdat ze zich dan vermoedelijk zal opofferen voor Wiebes, en terecht). Maar met een beetje geluk schuift ze op het juiste moment mee met het juiste groepje en krijgt ze de kans om haar eerste grote klassieker te winnen.

Emma Norsgaard is er ook eentje om sterk in het vizier te houden. Razendsnel, zo bewees ze onlangs nog maar eens in Le Samyn, maar ook niet vies van een hellinkje hier en daar. Voor de Deense Movistar-troef zijn meerdere scenario’s gunstig. Een massasprint zou ze kunnen winnen, al zijn haar kansen nog wat groter in een kleinere groep.

Even terug naar het blok van SD Worx voor de volgende renster die in de sterrenverdeling komt. Aan het parcours woont ze niet, maar het scheelt niet veel. Lonneke Uneken is een renster uit de streek en ze zal het parcours ongetwijfeld kunnen dromen. Voor haar zal het publiek misschien wel net even ietsje harder juichen. Ze boekte in de Bloeizone Fryslân Tour al haar eerste zege van het jaar. Daar zou zo die felbegeerde klassieker bij kunnen komen.

Noorderlingen mogen zeker hopen, maar dat mogen de Italiaanse wielerfans misschien nog wel harder. Want met Marta Bastianelli en Elisa Balsamo zien we twee gevaarlijke klanten uit de laars aan de start verschijnen. De geslepen Marta Bastianelli won de beestachtige editie van 2019 en ook in haar afscheidsjaar gaat het voorlopig crescendo met drie overwinningen in acht koersdagen. Schenkt ze UAE Team ADQ in Drenthe een eerste WorldTour-zege?

Bij Trek-Segafredo zal naast oud-winnares Amalie Dideriksen dus ook de huidige wereldkampioene aan de start verschijnen. Balsamo manifesteert zich aardig in haar regenboogtricot en de Ronde van Drenthe is zonder twijfel een wedstrijd die haar goed moet liggen. Chloe Hosking kan in een sprint trouwens ook een best eind komen. Daar moet Ellen van Dijk het niet direct van hebben, maar ze heeft bewezen dat ze in goeden doen is. Ze is een van die rensters die met een rake aanval zomaar op de erelijst kan belanden.

In die categorie zien we ook Grace Brown. In 2019 maakte het grote publiek tijdens de Ronde van Drenthe voor het eerst kennis met de Australische. Een heldenepos schreef ze met haar lange aanval die pas diep in de finale onschadelijk werd gemaakt. Intussen is ze echt een topper geworden, die scherp in de gaten moet worden gehouden. Hup, een gouden of een ijzeren en maar gewoon proberen. Moment uitzoeken, wegspringen en maar boren door het land van Bartje. Elise Chabbey zien we op deze manier ook een eind komen.

Verdere namen waar op gelet kan worden: Elena Cecchini (al twee keer tweede), Maria Giulia Confalonieri, Ruby Roseman-Gannon, Alice Barnes, Hannah Barnes, Arlenis Sierra, Chiara Consonni, Susanne Andersen en Clara Copponi. Bij de KNWU-ploeg staan met Marjolein van ’t Geloof, de Assense Maike van der Duin, wereldkampioene eSports Loes Adegeest en Thalita de Jong – die onlangs tekende bij Liv Racing Xstra, ook enkele interessante namen op het startformulier.

Deze favorietenlijst is opgesteld op basis van de voorlopige deelnemerslijst. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lorena Wiebes

*** Lotte Kopecky, Emma Norsgaard

** Marta Bastianelli, Elisa Balsamo, Lonneke Uneken

* Ellen van Dijk, Elise Chabbey, Floortje Mackaij, Grace Brown

Weer en TV

De organisatie van de wedstrijd bezigt vaak de spreuk ‘de lente begint met de Ronde van Drenthe’. Heel vaak is het echter monsterlijk slecht weer als de koers wordt verreden. Hoe anders is dat dit jaar. Het belooft een graad of dertien te worden, terwijl de zon ook geregeld van de partij zal zijn. Meteorologen schatten in dat de wind uit het zuidoosten zal komen, aan windkracht 3 of 4.

De koers wordt vanaf 15.00 uur uitgezonden via RTV Drenthe, de Eurosport Player, GCN en – voor het eerst – Sporza op Eén.