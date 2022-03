Emma Norsgaard sprint naar winst in Le Samyn des Dames

Emma Norsgaard heeft Le Samyn des Dames gewonnen. De Deense was de sterkste renster in de sprint, nadat de Nederlandse Shirin van Anrooij en de Italiaanse Vittoria Guazzini in de laatste honderd meter waren bijgehaald.

Voor de mannen van start gingen, begonnen de vrouwen al aan Le Samyn des Dames. In deze wedstrijd, ook wel de Memorial Roger Delhaye genoemd, werd gezocht naar een opvolger voor Lotte Kopecky; de Belgisch kampioene en haar team SD Worx stonden niet aan het vertrek van de koers over 99,4 kilometer. Om twaalf uur werd in Quaregnon het startsein gegeven aan het peloton, waarin Emma Norsgaard, Chiara Consonni, Chloe Hosking, Clara Copponi en Marjolein van ’t Geloof tot de grootste kanshebbers werden gerekend.

In de aanloop naar de eerste passage van de finish in Dour bleef het peloton in eerste instantie samen, tot de koers na 32 kilometer aankwam bij de kasseistroken La Roquette en Chemin de Wilhéries. Daar brak de grote groep en even reed het eerste deel een halve minuut vooruit. Nog voor de passage van de finish na 47 kilometer was alles weer samen. Op de eerste lokale ronde ging Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) in de aanval en de Australische pakte een gat van veertig seconden.

In de slotronde ging het peloton versnellen en begon de voorsprong van Brown langzaam maar zeker terug te lopen. Op de Chemin de Wilhéries, op dertien kilometer van de streep, ging Alice Barnes (Canyon-SRAM) in de tegenaanval en met nog tien kilometer te rijden sloot ze aan bij de Australisch kampioene tijdrijden. Barnes zette zich even in het wiel van Brown om daarna alleen verder te gaan. Op de Côte des Nonettes ontplofte en brak het peloton en met nog zes kilometer te gaan werd de Britse koploopster ingelopen.

Shirin van Anrooij valt aan

Vervolgens reed Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) weg en Vittoria Guazzini (FDJ) sprong op het wiel van de 20-jarige Nederlandse wegwielrenster en veldrijdster. Daarachter werkte Movistar hard voor kopvrouw Norsgaard, samen met Valcar. FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope verdedigde daarachter de vlucht. Op de kinderkopjes van de Chemin Belle Vue trok Van Anrooij stevig door, maar Guazzini klampte zich vast aan haar achterwiel. Het peloton was echter nooit ver weg en in de laatste kilometer waren de verschillen klein.

Trek-Segafredo en FDJ probeerden de voorbereiding op de eindsprint te verstoren en even leken Van Anrooij en Guazzini het te gaan redden. Toch werden beide aanvalsters in de laatste honderd meter bijgehaald, waarna Norsgaard over het beste eindschot beschikte. Consonni kwam als de nummer twee over de streep, Guazzini werd nog derde.