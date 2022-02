Liv Racing Xstra versterkt zich met Thalita de Jong: “Fijn om thuis te komen”

Liv Racing Xstra heeft de komst van Thalita de Jong officieel bekendgemaakt. Haar transfer was de voorbije week al te lezen op deze website. Volgens de UCI-regels mag de Nederlandse, die deze maand vertrok bij Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport, pas vanaf 1 juni uitkomen voor haar nieuwe ploeg, tot die tijd rijdt ze haar koersen bij het clubteam van JEG-DJR Academy.

Voor De Jong wordt haar transfer naar Liv Racing Xstra een terugkeer op het oude nest, want tot 2016 stond ze ook al onder contract bij die ploeg die toen nog Rabobank-Liv heette. Ze behaalde in die periode mooie successen in onder meer de Boels Ladies Tour en de Giro d’Italia Femminile. Ze vertrok omdat ze iets anders wilde en vaker kopvrouw wilde zijn, maar na vijf moeizame jaren draagt ze vanaf 1 juni weer het shirt van het team waar ze haar carrière begon. Ze ondertekende een contract tot en met 2023.

In de periode bij Rabobank-Liv heeft De Jong het vijf jaar lang heel erg naar haar zin gehad, vertelt ze. “De manier van werken en de professionele structuur hebben mij altijd erg aangesproken. Na mijn vertrek heb ik altijd de gedachte gehad: als de kans zich ooit voordoet, sta ik absoluut open voor een comeback. Ik ben altijd in contact gebleven met teammanager Eric van den Boom, we hebben elkaar op de voet gevolgd. In februari zijn we bij elkaar gaan zitten om de mogelijkheden te bespreken.”

Giro d’Italia en Tour de France

Mogelijkheden voor een comeback bij haar oude formatie bleken er te zijn. “Het is fijn om thuis te komen in deze prettige, professionele omgeving, die voor mij mogelijkheden biedt om weer een heel hoog niveau te halen.” De Nederlandse renster heeft met de ploegleiding al een programma in elkaar gezet en rijdt met de Women’s Tour (6-11 juni) haar eerste koers voor haar nieuwe ploeg. Daarna volgen wellicht deelnames aan de Giro d’Italia (1-10 juli) en de Tour de France (24-31 juli). “Daar droomt iedere renner van; ik ook. We hebben een uitgebalanceerd programma.”

Ploegleider Giorgia Bronzini is blij met de komst van de 28-jarige renster. “Na al die jaren hebben we nog steeds niet het beste van Thalita gezien. Vorig jaar kon je heel duidelijk zien dat ze, na tijden van fysieke ongemakken, de weg omhoog weer had gevonden. Hopelijk kan ze zich in onze topsportomgeving verder ontwikkelen en een bepalende renster in ons team worden. Thalita is multifunctioneel en kan in veel soorten wedstrijden uit de voeten. In combinatie met haar professionaliteit en gedrevenheid maakt dit haar tot een zeer welkome aanvulling.”