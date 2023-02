Voorbeschouwing: Omloop Het Nieuwsblad vrouwen 2023 – Eerste grote voorjaarstreffen

Voor het eerst is de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen een wedstrijd van de hoogste categorie. Voor extra prestige zorgt dat niet, want de iconische inleiding op het Vlaamse voorjaar staat sowieso al bij iedereen op het verlanglijstje. Wie schrijft na 132 kilometer beuken over hellingen en kasseien de achttiende editie van de koers op haar naam? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Een dieet van diverse frituurspecialiteiten en tripels is niet meteen aanbevolen voor iedereen die lang van het leven wil genieten. Toch mogen we best een paar keer per jaar een uitzondering maken. De dag van de Omloop Het Nieuwsblad is zo’n uitzondering. Tenminste, voor eenieder die niet op de fiets hoeft te zitten. Wie de Omloop betwist, kan maar beter kiezen voor andere voeding.

Het verhaal van de Omloop voor vrouwen begint in 2006, twee jaar na de eerste vrouweneditie van de Ronde van Vlaanderen. De wedstrijd – 91 kilometer in totaal tussen Deerlijk en Deinze – was geen wedstrijd die doet denken aan de koers van nu. Ga maar na: geen Bosberg, geen Muur, geen Molenberg. In plaats daarvan twee keer Waregemseweg, Nokereberg, Brugstraat en de Herlegemstraat. Niet heel verwonderlijk dat Leontien van Moorsel zei: “Wat zijn jullie lief voor de vrouwen”. Goedmakertje: met Suzanne de Goede zag ze wel iemand uit haar eigen ploeg naar de zegebloemen sprinten.

Tijden veranderen, net als de Omloop. Na nog tweemaal Deerlijk-Deinze, met het vergeten toptalent Mie Lacota en de allerminst vergeten Kirsten Wild als winnaressen, werd er in 2009 voor het eerst op dezelfde dag en (gedeeltelijk) hetzelfde parcours gereden als de mannenwedstrijd. De koers droeg dat jaar bovendien voor het eerst haar huidige naam.

In Gent haalde De Goede het na 128 kilometer andermaal in een sprint, ditmaal klopte ze de Italiaanse Noemi Cantele. Kelly Druyts was de beste Belgische met een derde plek. En waar de erelijst voornamelijk rood-wit-blauw kleurt, is het nog altijd wachten op de eerste Belgische overwinning. De Goede is samen met Emma Johansson (2010 en 2011), Anna van der Breggen (2015 en 2021) en Annemiek van Vleuten (2020 en 2022) recordhoudster.

Ook de rest van de erelijst mag er zijn: Lizzie Deignan, Lucinda Brand, Amy Pieters en Chantal van den Broek-Blaak wonnen allemaal al eens de openingsklassieker. Serieuze namen voor een serieuze topkoers. En voor het eerst maakt die koers onderdeel uit van het kransje topwedstrijden op de vrouwenkalender.

Suzanne de Goede deed haar achternaam twee keer eer aan in de Omloop - foto: Cor Vos Anna van der Breggen siert ook twee keer de erelijst - foto: Cor Vos Net als Annemiek van Vleuten - foto: Cor Vos Ook niet-Nederlandse rensters kunnen de koers trouwens winnen - foto: Cor Vos

Laatste tien winnaressen Omloop Het Nieuwsblad

2022: Annemiek van Vleuten

2021: Anna van der Breggen

2020: Annemiek van Vleuten

2019: Chantal van den Broek-Blaak

2018: Christina Siggaard

2017: Lucinda Brand

2016: Lizzie Deignan

2015: Anna van der Breggen

2014: Amy Pieters

2013: Tiffany Cromwell

Laatste editie

Als iets helemaal niet kan, waarom gebeurt het dan soms toch? Wie het wielrennen al wat langer volgt, weet dat de sport soms daverende verrassingen in petto heeft. En dat is precies wat de sport ook zo mooi maakt; dat de wetten der logica lang niet altijd gerespecteerd lijken te worden.

Wie iemand met een intrinsiek snellere sprint al een goede tien kilometer in je wiel heeft hangen, is meestal kansloos in de strijd om de zegebloemen. Zo ook Annemiek van Vleuten aan het einde van de Omloop van 2022. In haar wiel? Demi Vollering. Hoewel Van Vleuten zelf toch ook beslist geen trage is, lijkt het een kansloze missie in de straten van Ninove. Maar Van Vleuten dacht in kansen. In de laatste hectometers kreeg ze Vollering toch op kop, waarna een uiterst opmerkelijke ontknoping volgde.

“De finish kende ik, dus dacht ik aan de twee bochtjes die in de laatste honderden meters liggen. Ik dacht: “Als ik daar nu kamikaze doorheen ga, misschien kan ik Demi dan verrassen’. Toen ik de beelden terugkeek, zag ik dat ze best nog wel dicht op mijn wiel zat. Dus eigenlijk lukte het niet eens om haar te verrassen. Maar om die sprint zo lang te maken, kwam het aan op inhoud. En dat zit goed, daar moest ik het op pakken.”

“Demi kwam op een gegeven moment naast me en toen dacht ik dat het gedaan was”, zou ze achteraf toegeven. “Maar op de beelden zag ik dat zij toen moest gaan zitten en ik kon echt nog een tandje bijschakelen. Bij mij ziet het er nooit geweldig uit, maar het gaat soms nog wel snel.”

Het was niet de eerste keer dat ze het onmogelijke leek klaar te spelen. En vooral ook niet de laatste keer.

Uitslag Omloop Het Nieuwsblad 2022

1. Annemiek van Vleuten (Movistar)

2. Demi Vollering (SD Worx)

3. Lorena Wiebes (DSM)

4. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo)

5. Clara Copponi (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope)

Wedstrijdverslag

Parcours

Tijdens het eerste koersuur maken de rensters alvast één keer kennis met kasseien. Maar de Lange Munte is slechts een opmaat naar het vele gestuiter dat nog komen moet. Na de passage door Oudenaarde barst het pas echt goed los. Akelige kasseienstroken wisselen zich af met vervelende puisten. Soms laten beiden dingen zich ook mooi combineren.

De Molenberg, vorig jaar door wegenwerken niet in het parcours van de openingsklassieker, luidt op veertig kilometer van de meet de finale in. Vervolgens wacht het venijnige duo Haaghoek-Leberg, gevolgd door Berendries en Elverenberg-Vossenhol. Uiteraard ontbreekt ook de meest legendarische beklimming van de Muur van Geraardsbergen niet. Na de Bosberg (over venijnige duo’s gesproken) wachten er nog twaalf zenuwslopende kilometers richting Ninove.

Dit jaar ligt de streep niet meer op de kronkelende Onderwijslaan, maar op de Elisabethlaan. Meer rechttoe rechtaan, maar ook nog een beetje oplopend. De straat is door de afdeling marketing van Flanders Classics al omgedoopt tot “de nieuwe Via Roma in Vlaanderen”. Vaststaat is dat hier een sterke renster zegeviert, want de laatste zestig kilometer zijn niet voor de poes.

Belangrijkste passages: Lange Munte (2500 m) — na 27,8 km

Edelareberg (1525 m à 4,2%, max 7%) — na 73,8 km

Holleweg (650 m) — na 76 km

Wolvenberg (645 m à 7,9%, max 17,3%) — na 78,6 km

Kerkgate (1400 m) — na 82,2 km

Jagerij (800 m) — na 84,8 km

Molenberg (463 m à 7%, max 14,2%) — na 91 km

Haaghoek (2000 m) — na 95,5 km

Leberg (950 m, à 4,2%, max 13,8%) — na 98,5 km

Berendries (940 m, à 7%, max 12,3%) — na 102,6 km

Elverenberg-Vossenhol (1268 m à 3,6%, max 9%) — na 105 km

Muur-Kapelmuur (475 m, à 9,3%, max 19,8%) — na 116,5 km

Bosberg (980 m à 5,8%, max 11%) — na 120,4 km

Zaterdag 25 februari: Gent – Ninove (132,2 km)

Start: 13.25 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur

Favorieten

Goed, in Australië, de Verenigde Arabische Emiraten en Spanje is al stevig gekoerst, maar in het grote geheel zijn het niet meer dan de inleidende beschietingen geweest. Toch zijn er al wel een aantal rensters die we mooie dingen hebben zien doen in die wedstrijden. Elisa Longo Borghini is zo’n renster. De Italiaanse won de UAE Tour na een demonstratie bergop van Trek-Segafredo, maar ook in de waaiers was ze één van de besten. En laat ze in het Vlaamse werk ook zeer bedreven zijn.

Dit geldt net zo goed voor enkele ploeggenotes, van wie we Elisa Balsamo zeker bij de topfavorieten willen scharen. Wat overigens niet betekent dat een renster als Ellen van Dijk niet kan winnen; het is maar net even de vraag welke kaart Trek-Segafredo kan of moet uitspelen. Ook vorig jaar kleurde de drievoudig wereldkampioene tijdrijden de finale. Wie weet lukt het haar nu wel eens een keer, want, laten we wel wezen, ze hoort zonder meer thuis op de erelijst van de koers.

Maar dat is nu ook net het probleem: er zijn te veel rensters die prima op het palmares passen. Bij SD Worx zien we er sowieso al drie met Lotte Kopecky, Lorena Wiebes en Demi Vollering. Voor de formatie van Danny Stam scheelt het dat het een collectie rensters is die in praktisch alle scenario’s zou kunnen winnen, wonderen daargelaten. Want naast deze kleppers zien we ook nog Marlen Reusser, Elena Cecchini en Mischa Bredewold op de startlijst. Daar kun je mee naar de Molenberg, zullen we maar zeggen. Of is dat juist waar het gevaar voor de ploeg in schuilt? Te veel koks bederven de brij volgens het cliché.

Kopecky zei er deze winter al heel wat over, en dan met name over de komst van Wiebes naar de sterrenploeg: “Ik zal niet meer de renster moeten zijn die op de sprint moet wachten als Lorena ook meedoet. Het geeft me meer een vrije rol met meer kansen om aan te vallen. Voor mij zal het meer draaien om eigen kansen te creëren in plaats van de optie voor de sprint te zijn… Ik kan ook goed sprinten, maar Lorena is momenteel de snelste sprinter ter wereld, dus dan moeten we voor haar gaan als het een sprint wordt.”

Kopecky heeft verder aangegeven dat ze gewicht heeft verloren in functie van het klassieke voorjaar. Het zorgt er volgens haar voor dat ze de klimmetjes iets vlotter verteert, terwijl haar power hetzelfde of misschien nog zelfs iets beter is. Ze schuift dus meer de kant op van Vollering, terwijl ze de meeste rensters nog altijd wel zou moeten kunnen kloppen in de sprint. Een interessant gegeven, waardoor ze de perfecte eigenschappen lijkt te hebben voor een koers als deze. Maar veel is daarin ook afhankelijk van het koersverloop. Als het een relatief eenvoudige koers wordt, zal het eerder voor de Balsamo’s en de Wiebes’ van deze wereld zijn.

Wie geen baat heeft bij een gemakkelijke koers, is Annemiek van Vleuten. Net na een lange vliegreis was ze zeker niet optimaal in de Setmana Ciclista Valenciana, al toonde ze wel dat ze beslist geen Ullrichwinter achter de rug heeft. Het wordt voor haar wel steeds lastiger om een koers als deze te winnen. De leeftijd speelt daarin een rol, maar ook het feit dat ze steeds meer een renster voor etappewedstrijden is geworden. Die korte inspanningen van slechts een paar minuten worden steeds minder haar ding.

Hoe zwaarder het wordt, des te beter het is voor AvV. Immers: de explosiviteit bij haar concurrenten neemt dan ook af. Maar ook als het geen zware koers is, hoeft dat voor Movistar geen probleem te zijn. Naast Trek-Segafredo en SD Worx zou ook deze ploeg het spel flink kunnen spelen. Ga maar na: Van Vleuten, de pijlsnelle Emma Norsgaard, de polyvalente Arlenis Sierra, de Duitse kampioene Liane Lippert en de Nederlandse nieuwkomer Floortje Mackaij. Vijf rensters waarbij we het idee hebben: ja, die kunnen de Omloop best eens gaan winnen.

Marta Bastianelli, bezig aan haar laatste half jaar in het profpeloton, en Sofia Bertizzolo zijn twee mogelijke kanshebsters bij UAE Team ADQ, al zijn de ogen binnen die formatie toch vooral gericht op Silvia Persico. Na een alleraardigste crosswinter stapte ze gelijk over naar de wegfiets, om in de UAE Tour de nummer drie in het eindklassement te worden. En laten we er duidelijk over zijn: ze heeft ook alles in huis om in deze wedstrijd goed te presteren.

Grace Brown is nog zo’n renster met al overwinningen op haar naam dit seizoen. Ze won de allereerste WorldTour-afspraak van het jaar, de Tour Down Under. Qua niveau is dit, om het eens op z’n Vlaams te zeggen, wel een ander paar mouwen, maar ook op Belgische wegen heeft Brown al genoeg laten zien. De concurrentie zal weten dat je haar geen meter ruimte moet geven.

Marta Cavalli wordt ook aan de start gemeld. Normaal moet ze dit zeker kunnen, maar dit jaar is voor haar voorlopig nog niet normaal. Gezien haar pelotonangst is dit voor haar misschien meer een koers om hopelijk weer wat vertrouwen op te doen. Veilig doorkomen, angst overwinnen en vooral weer bouwen. Daarom stellen we gewoon maar eens de vraag: wat kan Loes Adegeest hier? Ja, de tweevoudig wereldkampioene eSports is nog maar bezig aan haar eerste jaar bij een WorldTour-ploeg, maar we gaan haar toch opschrijven als een van de ideale schaduwkopvrouwen.

Vorig jaar verdedigde ze nog de kleuren van IBCT. In die ploeg moest ze heel veel zelf doen. “Zelf bidons halen bijvoorbeeld, tja, die energie kom je dan in de finale natuurlijk tekort. Nu hoefde ik dat allemaal niet te doen; dat scheelt ontzettend.” Dit zei Adegeest net nadat ze in de Cadel Evans Great Ocean Road Race haar eerste WorldTour-overwinning had geboekt. Adegeest is uit het juiste wielerhout gesneden en juist ook die korte, nijdige inspanningen, moeten haar erg goed liggen. We zijn eens benieuwd…

Een laatste naam, ook al hebben we al veel meer rensters genoemd. Tijd om maar gewoon eens een naam te noemen die we nog niet al te vaak hebben genoemd, maar eentje die wel zou kunnen scoren. Omdat de Omloop toch ook zeker de koers van nieuwe namen en een gezonde dosis opportunisme is. Pfeiffer Georgi(en dus niet Georgi Pfeiffer zoals je soms hoort) lijkt klaar voor haar grote doorbraak. Bij de junioren was ze één van de meest gegeerde talenten en bij Team DSM hebben ze een hele goede aan haar.

In 2022 was ze bestuurster van de o zo snelle en succesvolle Wiebes Express, dit jaar gaat de Charlotte Kool Express mede dankzij het beulswerk van Georgi ook lekker. Naast dat ze misschien wel de beste lead-out ter wereld en één van ’s werelds beste wegkapiteins is, kan ze in de Vlaamse klassiekers ook prima haar eigen ding doen. De Omloop is misschien nog niet haar meest ideale wedstrijd, maar het maakt wel onderdeel uit van het rijtje koersen die op de ladder staan die Georgi graag wil beklimmen. Lukt het dit jaar niet, dan is dat ook niet erg: de Britse is pas 22.

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, we komen weer eens ruimte tekort in onze sterrenverdeling. Moeiteloos zouden we nog een paar lagen aan de piramide der kanshebbers toevoegen. Laten we in plaats daarvan gewoon nog wat outsiders noemen: Katarzyna Niewiadoma, Anna Henderson, Zoe Bäckstedt (benieuwd hoe haar eerste kennismaking met het Vlaamse voorjaarswerk bij de elites bevalt). Voorts kunnen we ook nog snelle vrouwen als Karlijn Swinkels, Maria Giulia Confalonieri, Rachele Barbieri en Charlotte Kool omcirkelen, voor het geval het echt een wat tammere koers wordt. En laten we de Belgische toptalenten Julie De Wilde en Shari Bossuyt ook niet vergeten…

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lotte Kopecky

*** Annemiek van Vleuten, Elisa Balsamo

** Demi Vollering, Silvia Persico, Lorena Wiebes

* Elisa Longo Borghini, Grace Brown, Loes Adegeest, Pfeiffer Georgi

Weer en TV

Zaterdag zal een typische dag in het voorjaar zijn. Weeronline verwacht temperaturen rond de 6 à 7 graden Celsius, best koud dus. Er zal een noordenwind staan die met een kracht van 2 Beaufort zal waaien. Waaiers moeten we in principe dus niet verwachten. De kans op neerslag bedraagt voorlopig 45%, dus het valt nog af te wachten of de renners een regenjasje zullen moeten aantrekken.

De Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen wordt uitgezonden bij Sporza, NOS en Eurosport/GCN/Discovery+. Kijk voor alle informatie op onze tv-gids.