Annemiek van Vleuten klopt Demi Vollering in Omloop Het Nieuwsblad

Annemiek van Vleuten heeft de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De renster toonde zich in de slotfase van de openingsklassieker net iets sneller dan Demi Vollering, met wie zij op de Bosberg was weggereden.



Zes rensters kleurden zaterdag de koers door in de vlucht van de dag mee te glippen. De zes waren Emily Newsom, Svenja Betz, Kylie Waterreus, Fien Delbaere, Anastasia Carbonari en Laura Tomasi en kregen een maximale voorsprong van bijna vier minuten.

Toen de vrouwen achter hen begonnen met koersen op de Holleweg, verdween de voorsprong als sneeuw voor de zon. Met nog veertig kilometer te gaan werden zij weer ingerekend en was het wachten op de eerste aanval van de favorieten.

Die kwam er uiteindelijk van Marlen Reusser op de Leberg. Zij kreeg Ellen van Dijk en Liane Lippert met zich mee. Even later zou ook Anna Henderson van Jumbo-Visma daar nog bij komen. Ploegen als Team DSM, SD Worx en Trek-Segafredo keken tevreden toe in het peloton, want zij hadden iemand meezitten in een kansrijke kopgroep. Op 17 kilometer van de meet was de voorsprong van de vier vooraan een minuut. De Muur en de Bosberg moesten toen echter nog komen.

Van Vleuten en Vollering op jacht naar de kopgroep

Annemiek van Vleuten nam op die eerste klim het heft in eigen hand en reed er samen met Demi Vollering vandoor. Nog voor de Bosberg maakte zij de aansluiting in de kopgroep, waar Henderson had moeten passen. De rest van de ‘oude’ kopgroep zou even later ook moeten passen na een nieuwe demarrage van Van Vleuten.

Twee Nederlanders bleven zo over in de strijd om de zege: in de laatste tien kilometer groeide hun voorsprong tot meer dan een minuut. In Ninove zou een sprint met twee uitwijzen wie er uiteindelijk met de zege vandoor zou gaan. Van Vleuten ging van ver aan (700 meter), maar Vollering slaagde er niet in om haar landgenote te passeren.