Anna van der Breggen begint seizoen met zege in Omloop Het Nieuwsblad

Anna van der Breggen is haar seizoen begonnen met een zege in Omloop Het Nieuwsblad. De wereldkampioen reed weg op de Bosberg en soleerde in Ninove naar de overwinning. Tweede werd Emma Norsgaard, derde Amy Pieters.



Vroege vlucht met Waterreus en Jongerius

Vier kilometer duurde het voor een vroege vlucht met drie rensters zich losmaakte van het peloton. Daarbij twee Nederlanders: Kylie Waterreus en Claudia Jongerius. De Britse Elizabeth Bennett maakte de vlucht compleet.

De vlucht bleef ruim zeventig kilometer uit handen van het peloton, waar Team SD Worx het voor het zeggen had. Vlak voor de Molenberg kwam hun vlucht ten einde. Langzaam maar zeker kon het spel tussen de favorieten beginnen.

Van Vleuten lost

De Molenberg bracht vervolgens nog geen spektakel, maar de Haaghoek wel. Op het moment dat Europees kampioen Annemiek van Vleuten in de problemen werd gemeld trok wereldkampioen Anna van der Breggen stevig door. In haar eerste koers voor Movistar ging Van Vleuten al vroeg overboord. Vooraan bleef een kleine groep met de meeste favorieten over.

Vollering trekt ten aanval

Lotte Kopecky viel daarna aan op de Berendries, maar reed niet weg. Datzelfde gold voor Van der Breggen een aantal minuten later. Demi Vollering had met nog 25 kilometer te gaan wel succes. Vollering pakte al snel 25 seconden, maar moest ook nog de Muur van Geraardsbergen en Bosberg over.

Alleen begon de Nederlandse aan de beklimming in Geraardsbergen, maar daar kwam haar vlucht ten einde. Elisa Longo Borghini en weer Kopecky roken daarna hun kans schoon, maar zagen onder meer Jolien D’Hoore en Van der Breggen aansluiten.

Van der Breggen beslist de wedstrijd

Uiteindelijk kwam het allemaal aan op de Bosberg. Van der Breggen plaatste aan de voet van de helling een beslissende versnelling. De wereldkampioen reed in de laatste vijftien kilometer alleen naar de meet in Ninove met een voorsprong van twintig seconden.

De samenwerking in de achtervolgende groep van veertien rensters was in de laatste kilometers ver te zoeken. Al vroeg wist Van der Breggen dat ze bezig was aan een zegetocht. Met een voorsprong van meer dan een halve minuut kon ze in Ninove het zegegebaar maken.

Norsgaard en Pieters completeren podium

Achter Van der Breggen mocht de achtervolgende groep sprinten om de laatste twee podiumplaatsen. Norsgaard haalde het in die sprint voor Pieters en D’Hoore.