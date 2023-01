Lorena Wiebes verkiest kwaliteit boven kwantiteit: “Ook tevreden met minder zeges”

Interview

Het Koninklijke Museum Schone Kunsten in Antwerpen vormde gisteren het decor voor de ploegvoorstelling van SD Worx. Veel aandacht ging uit naar Lorena Wiebes, de nieuwste wereldtopper in de succesformatie. Voorafgaand aan de presentatie, schoof de beste sprinter ter wereld goedgemutst aan in een videocall met de verzamelde pers, waaronder WielerFlits. Daarin liet ze weten dat ze het niet erg vindt als ze minder vaak wint dan in 2022. “Ik wil graag meer grotere wedstrijden winnen, zoals Gent-Wevelgem of het WK.”

Hoewel Wiebes binnen de ploeg een absolute sterkhouder is, zal niet bijna alles meer om haar draaien, zoals bij DSM het geval was. Het zou dan ook zomaar kunnen zijn dat de zegekoningin van 2021 (13) en 2022 (23) dit jaar niet zoveel zal winnen. Als het haar wordt voorgelegd, lijkt Wiebes er niet mee te zitten. “Dat wist ik toen ik voor de ploeg tekende. Ik wil graag meer grotere wedstrijden winnen, zoals Gent-Wevelgem of het WK. Ook in de Tour zie ik wat kansen, al is het klassement van Demi daar belangrijker. Als ik dan iets minder wedstrijden win, ben ik nog altijd heel tevreden.”

Wiebes’ komst naar de ploeg van Danny Stam betekent ook iets voor de andere kopvrouwen van SD Worx. Maar op de ploegvoorstelling zijn ze niet op een lelijk woord te betrappen. In november liet Lotte Kopecky al weten dat ze het vooral positief bekijkt en een paar maanden later denkt ze er nog altijd zo over. “Ik zal niet meer de renster moeten zijn die op de sprint moet wachten als Lorena ook meedoet. Het geeft me meer een vrije rol met meer kansen om aan te vallen. Voor mij zal het meer draaien om eigen kansen te creëren in plaats van de optie voor de sprint te zijn.”

Kansen voor iedereen

“Onze programma’s zullen ook niet al te veel overeenkomen. En als dat toch gebeurt en we zitten samen in een finale, dan moet je gewoon eerlijk zijn en weten wat je plaats is. Ik kan ook goed sprinten, maar Lorena is momenteel de snelste sprinter ter wereld, dus dan moeten we voor haar gaan als het een sprint wordt… Natuurlijk hebben we met elkaar gesproken en weten we elkaars ambities. Ik vind haar ook heel aardig en ik denk dat we goed samen kunnen werken. We hebben nog nooit samen gekoerst, dus ik weet natuurlijk nog niet hoe het dan zal zijn, maar voor nu zie ik geen problemen.”

Op haar beurt is Wiebes ook van plan om als het moet flink te werken voor haar ploeggenotes. “SD Worx is zeker een ploeg waarin iedereen kansen krijgt”, zegt ze, volledig in lijn met de rest van haar ploeg. “Als ik bijvoorbeeld wedstrijden als de Amstel Gold Race of Parijs-Roubaix ga rijden, kan die ik ook in dienst rijden. Hiermee doe ik in deze wedstrijden ook wat ervaring op, zodat ik daar over een paar jaar misschien zelf voor de overwinning kan rijden.”

“Het is prachtig om soms wat terug te kunnen doen voor de meiden”, vervolgt de 23-jarige Mijdrechtse. “Vorig jaar heb ik dat bij DSM ook gedaan. Toen ik samen met Demi Vollering bij Parkhotel reed, hebben we elkaar geholpen. Dus als Lotte vol voor Roubaix gaat, zal ik daar volledig voor haar rijden, omdat ik weet dat ze dat voor mij ook zal doen.”

WK lonkt

Waarmee Wiebes gelijk verklapt dat haar ambitie om ook ooit mee te doen om de zege in wedstrijden als de Amstel Gold Race, niet voor dit jaar zal zijn. Ondanks dat ze op zwaarder terrein ook al best wat indruk maakte. “Dat is echt een langetermijndoel. Ik denk wel dat het mogelijk is om nog beter bergop te rijden, zonder dat mijn sprint daaronder hoeft te lijden.”

Al die kwaliteiten zouden haar in Glasgow zomaar naar de wereldtitel kunnen leiden. Daar reed ze in 2018, tijdens haar eerste profjaar, voor het eerst met de nationale selectie. Negende werd ze destijds op het continu golvende parcours, dit jaar heeft ze er een serieuze kans op goud. “Ik denk dat dat parcours me nu heel goed zou moeten liggen, maar dat geldt in Nederland natuurlijk voor meer meiden.”

“Natuurlijk zou het geweldig zijn om de Europese trui in te wisselen voor de regenboogtrui, maar het is ook al heel mooi om in die Europese kampioenstrui rond te rijden. Ik hoop als titelverdediger ook het EK te kunnen rijden. Met al die nationale kampioenschappen daar de laatste jaren, ken ik de VAM-berg vrij goed, haha.”

Guarischi

Genoeg bespiegelingen, eerst maar eens hard fietsen. Dat zal Wiebes voor het eerst op de weg doen in de nieuwe UAE Tour voor vrouwen (9-12 februari). Daar zal als het goed is gelijk de sprinttrein in actie moeten komen. “Op de trainingskampen hebben we geoefend in verschillende samenstellingen en ik denk ook dat het tijdens het seizoen niet altijd hetzelfde zal zijn. We starten in de UAE Tour in ieder geval met Barbara Guarischi als lead-out. Ze is heel ervaren en ik voel dat ik haar kan vertrouwen.”

“Ik heb ook het gevoel dat ik weer stappen heb gemaakt, maar ik weet natuurlijk niet hoe de andere sprinters zich deze winter hebben ontwikkeld. Ik voel dan ook wel een beetje druk omdat ik vorig seizoen eigenlijk geen sprint heb verloren. In de UAE Tour gaan we direct zien hoe we ervoor staan.”