Loes Adegeest kroont zich opnieuw tot wereldkampioene eSports

Loes Adegeest heeft haar tweede wereldtitel in de eSports weten te veroveren. De 26-jarige Nederlandse, die op de weg uitkomt voor FDJ-SUEZ, rekende na een spannende wedstrijd af met de Britse Zoe Langham en de Amerikaanse Jacquie Godbe.

De wereldkampioenschappen eSports, waarbij renners het via het platform Zwift tegen elkaar opnemen op indoor fietstrainers, vonden dit jaar ‘plaats’ in het Schotse Glasgow. De UCI koos dit keer voor een ander format. Het WK bestond uit drie onderdelen, waarbij telkens een aantal renners afvielen. Uiteindelijk bleven er tien deelnemers over voor de finale, en zij kregen de kans om voor de virtuele regenboogtrui te strijden.

Bij de vrouwen ging de zege dus opnieuw naar Adegeest, voor Langham en Godbe. De Nederlandse wist vorig jaar, mede door haar eSports-wereldtitel, een profcontract te versieren FDJ-SUEZ. Adegeest kende een uitstekende start voor haar Franse werkgever, aangezien ze vorige maand al de Cadel Evans Great Ocean Road Race wist te winnen. Dit was ook meteen haar eerste overwinning op WorldTour-niveau.

Deens succes bij de mannen

Bij de mannen ging de regenboogtrui naar de Deen Bjørn Andreassen, de jongere broer van mountainbiker en (voormalig) veldrijder Simon Andreassen. Oud-wereldkampioen Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) moest dit keer genoegen nemen met een zilveren medaille, nadat Andreassen de tegenstand al vroeg wist te verrassen met een geslaagde aanval. De Amerikaan Zach Nehr eindigde als derde.

Victor Campenaerts, een van de weinige wegrenners op het WK eSports, speelde geen rol van betekenis en strandde al in de eerste ronde.