Van Vleuten wint in Omloop het Nieuwsblad eerste koers in regenboogtrui zaterdag 29 februari 2020 om 15:38

Annemiek van Vleuten heeft de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen op haar palmares mogen bijschrijven. De regerend wereldkampioene op de weg reed op de Muur van Geraardsbergen weg uit een kopgroep van 22 rensters. De Nederlandse van Mitchelton-Scott, die haar seizoen opende in de Belgische 1.1-koers, haalde het vervolgens solo tot aan de finish in Ninove.

Geen Anna van der Breggen, geen Ashleigh Moolman-Pasio, geen Elisa Longo Borghini en ook geen Cecilie Uttrup Ludwig. De Omloop Het Nieuwsblad zag ook bij de vrouwen aardig wat toppers voortijdig afzeggen voor de Belgische openingsklassieker. Gelukkig waren er nog voldoende vrouwen over voor de 125 kilometer lange koers tussen Gent en Ninove. Op het menu? Enkele serieuze kasseienstroken en hellingen, de meesten ook geplaveid met kinderkopjes. De harde wind en de vele regenval maakte het tot een zware koers.

Van Vleuten in de achtervolging

De openingsfase werd gekleurd door drie rensters van Doltcini-Van Eyck. Allereerst probeerde Nicole Hanselmann net als een jaar eerder het mannenpeloton in te halen, alleen slaagde ze nu niet in haar missie. Ook een inspanning van Marieke Van Witzenburg hield niet lang stand. Christina Schweinberger probeerde het vervolgens met Maaike Boogaard (Alé BTC Ljubljana) en Femke Markus (Parkhotel Valkenburg). Dit drietal hield iets langer stand, maar na de eerste kasseien van de Haaghoek moest alles weer opnieuw beginnen.

Annemiek van Vleuten was daarna wegens materiaalpech enige tijd op achtervolgen aangewezen. Maar toen op de Molenberg de slag viel zat de wereldkampioene er weer bij. 22 rensters reden vervolgens naar de voet van de Muur van Geraardsbergen. De namen: Ellen van Dijk, Ruth Winder, Chantal van den Broek-Blaak, Jip van den Bos, Christine Majerus, Lonneke Uneken, Floortje Mackaij, Franziska Koch, Sarah Roy, Annemiek van Vleuten, Aude Biannic, Jeanne Korevaar, Chloe Hosking, Hannah Barnes, Abby-Mae Parkinson, Elena Cecchini, Lizzy Banks, Reusser, Marta Bastianelli, Eugenia Bujak en Lorena Wiebes. Zij maakten nog kans op de zege toen Geraardsbergen werd bereikt.

Van Vleuten oppermachtig op Muur

Op de legendarische flanken van de Muur ging Van Vleuten er flink aan trekken. Ze reed alles en iedereen los, Floortje Mackaij moest het achterwiel als laatste laten gaan. Met vijftien seconden voorsprong op de Sunweb-renster bereikte de wereldkampioene als eerste de top. Mackaij zou worden opgeraapt door een groepje met Van Dijk, Banks, Bastianelli en Van den Broek-Blaak. Deze groep was niet bij machte om de achterstand op Van Vleuten te dichten op de laatste helling van de dag, de Bosberg.

In de groep der achtervolgers moest de Britse Banks de rol lossen op de Bosberg. Het overgebleven kwartet bleef ronddraaien, maar wist dat het in principe voor plaats twee ging zijn. En dat werd het, want Van Vleuten kraakte niet. Ze reed als eerste het centrum van Ninove binnen en kon zodoende haar eerste wegkoers van het seizoen winnen. Ze had nog tijd om haar regenjas los te ritsen om aan de toegestroomde menigte haar regenboogtrui te tonen.

De sprint om de tweede plaats werd op 42 seconden van de winnares gewonnen door Marta Bastianelli, die daarmee haar resultaat van vorig jaar herhaalde. Floortje Mackaij werd derde, voor Van den Broek-Blaak en Van Dijk, die in de koers haar rentree maakte na haar zware valpartij in de Boels Ladies Tour vorig jaar.