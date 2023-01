Adegeest dolblij na eerste WorldTour-zege: “Kan het nog steeds niet geloven”

Interview

Loes Adegeest heeft haar start bij FDJ-SUEZ niet gemist. In Australië hielp ze eerst Grace Brown naar de eindzege in de Women’s Tour Down Under, zelf won ze de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Daarmee is ze de eerste Nederlandse die in 2023 op het hoogste niveau een wedstrijd weet te winnen. Een geweldig succes voor de Overijsselse, bezig aan haar eerste jaar bij een WorldTour-team. “Dit is heel mooi”, zegt de regerend wereldkampioene eSports in gesprek met WielerFlits.

Wie wint de Cadel Evans Great Ocean Road Race? Matthews 3.7 Yates 8 Ewan 8 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

“Grace Brown was de kopvrouw”, vertelt een logischerwijs opgetogen Adegeest over de eendaagse wedstrijd met start en finish in Geelong. “Maar na de verkenning wist ik dat dit ook wel een mooi rondje voor mij was.” En naarmate de wedstrijd vorderde, draaiden de rollen om. De in Deventer woonachtige luxeknecht werd ineens het speerpunt van de Franse WorldTour-formatie.

“Ik voelde me heel sterk op eerste de beklimming van Challambra Crescent. Ik kwam als eerste boven en we kwamen met negen rensters vooraan te rijden. Grace zat daar niet bij. Voor mij was dat gunstig, want ik hoefde niet mee te rijden. Grace kwam nog wel terug, maar ze zei: ‘je hoeft niet meer voor mij te rijden’. Voor de laatste klim heeft ze voor mij gewerkt. Op die klim ben ik weggereden met Spratt en we bleven weg tot aan de finish.”

De Australische routinier heeft een enorme staat van dienst, maar Adegeest liet zich hier niet door intimideren. Als een volleerd prof speelde ze het spelletje, dwong ze Spratt de kop op, om vervolgens uit haar wiel de sprint te winnen. “Ik ben zeker niet traag en toen ik zeker wist dat we weg gingen blijven, kon ik nog wat pokeren en had ik er wel vertrouwen in dat ik het af kon maken. Dit is heel mooi. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven.”

Een stap terug, twee stappen vooruit

Wie het verhaal van Adegeest kent, snapt wel waarom ze zich nog wel een paar keer in haar arm zal knijpen. De weg naar de top was er voor haar namelijk een met de nodige tegenslagen. “In 2019 reed ik bij Parkhotel Valkenburg”, kijkt ze nog eens terug op de voorgaande jaren. “Dat jaar kwam ik hard ten val in de BeNe Ladies Tour. Er werd een hersenschudding geconstateerd en uit onderzoek bleek dat ik vooral nog niet hersteld was van een val van een jaar daarvoor. Het jaar daarop ben ik bij Jan van Arckel gaan rijden.”

Op clubniveau presteerde ze, maar ondanks haar vertrouwen in eigen kunnen, twee nationale titels voor rensters zonder contract en goede waardes had ze de grootst mogelijke moeite om een nieuw plekje bij een UCI-team te vinden. “Als gevolg van corona werd heel veel afgelast en als clubrenster was het bijna onmogelijk om jezelf in de kijker te rijden. Best wel frustrerend.”

Eind september 2021 stuurt ze zelfs via social media een open sollicitatie de wereld in. Dat levert uiteindelijk een (onbetaald) plekje op bij IBCT. “Daar hebben we met een aantal meiden veel meer gepresteerd dan op basis van het budget van de ploeg mocht worden verwacht. Maar ik moest er wel heel veel zelf doen. Zelf bidons halen bijvoorbeeld, tja, die energie kom je dan in de finale natuurlijk tekort. Nu hoefde ik dat allemaal niet te doen; dat scheelt ontzettend. Deze zege komt voor sommigen misschien wat onverwachts, maar door dit soort dingen wist ik dat ik nog veel meer zou kunnen.”

FDJ bovenaan verlanglijstje

Bij de Iers-Belgische continentale ploeg viel Adegeest onder meer op met vele aanvalspogingen en een mooie eerste UCI-zege op de weg in de Tour de l’Ardèche. Ook werd ze wereldkampioene eSports. “Ik wilde graag de stap naar een WorldTour-ploeg maken, want ik wist dat ik dat zou kunnen. Samen met Lars van den Broek, mijn manager, heb ik in februari al een lijstje opgesteld van ploegen. FDJ stond helemaal bovenaan. Het is een heel goede ploeg waar alles gewoon heel goed geregeld is. Geweldig materiaal, goede verzorging, eigenlijk in alles zoveel beter dan wat ik gewend was. Daarnaast rijden ze graag aanvallend en daar houd ik van.”

Voor Adegeest, in 2016 met Femke Markus en Esther Kiel nog winnares van de ploegenachtervolging bij de WK schaatsen voor junioren, is haar dienstverband bij FDJ-SUEZ een langgekoesterde droom die in vervulling gaat. “Toen ik vorig jaar bij de ploeg werd aangekondigd, las ik een paar reacties dat ik alleen voor de publiciteit zou zijn gehaald omdat ik wereldkampioene Zwift was geworden. Ik dacht: ik zal ze eens wat laten zien. Een paar ploegen zullen zich nu ook wel achter de oren hebben gekrabd.”

‘De beste revanche is enorm succes’ is een citaat dat aan Frank Sinatra wordt toegeschreven, maar het is ook zeker van toepassing op Adegeest. “Ik had gehoopt dat ik dit jaar een paar eigen kansen zou krijgen. Dat dat zo snel zou gebeuren, had ik niet verwacht, maar des te mooier is het. Ik ga hier eerst heel erg van genieten. En hopelijk lukt het dit jaar nog een paar keer.”