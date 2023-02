Marta Cavalli kampt met pelotonangst sinds horrorcrash in Tour de France Femmes

Marta Cavalli heeft nog altijd last van haar val in de tweede etappe van de Tour de France Femmes 2022. Niet fysiek, maar mentaal. In de koninginnenrit van de UAE Tour Women verloor ze de aansluiting met met de andere favorieten door pelotonangst, laat ze weten in gesprek met L’Équipe.

“Ik voelde me niet op mijn gemak op mijn fiets toen de wind van de zijkant begon te blazen”, vertelt Cavalli, die in een achtervolgende waaier belandde en met een achterstand aan de slotklim naar Jebel Hafeet begon. Ondanks dat ze volgens L’Équipe een van de snelste tijden noteerde op deze helling, kwam ze pas als 23ste over de streep. Ze verloor meer dan vier minuten op winnares Elisa Longo Borghini. “Het was een goede les. Ik weet nu waar ik aan moet werken om beter te worden.”

Cédric Barre, de ploegleider van dienst bij FDJ-SUEZ, weet de oorzaak van de angst van Cavalli. “Marta heeft een goede klim gereden, maar ze wordt nog altijd belemmerd door de val in de Tour van vorig jaar. Ze voelt zich ongerust in een peloton.” Cavalli kwam in juli 2022 ten val tijdens de tweede etappe van de Tour de France Femmes. De Italiaanse leek de dans eerst te ontspringen, maar ze werd vervolgens vol in haar rug geraakt door de onoplettende Nicole Frain en klapte zo hard tegen het asfalt. Daarbij liep ze schedelletsel op.

Eind 2022 maakte de winnares van de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl haar rentree. Ze behaalde onder andere een zesde plaats in de Giro dell’Emilia, maar alle problemen zijn nog niet opgelost. “Marta is nog niet hersteld”, zegt Stephen Delcourt, de teammanager van FDJ-SUEZ. “We zullen de tijd nemen om haar te helpen, we zullen voor haar zorgen.”