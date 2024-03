Tim de Vries • donderdag 21 maart 2024 om 10:00 donderdag 21 maart 2024 om 10:00

Voorbeschouwing: Gent-Wevelgem voor vrouwen 2024 – Waaierfestijn in Flanders Fields?

In het gebied waarin Gent-Wevelgem zich afspeelt doen ze zo hun best, maar als we kijken naar hoe het gaat in de wereld, lijkt het een utopie dat er ooit eens een einde aan oorlog kan komen. De mensheid is onverbeterlijk. Jammer, want we zouden iedereen gunnen dat ze op een zondagmiddag in het voorjaar simpelweg kunnen genieten van een mooie koers. Laten wij, gezegende wielerliefhebbers niet in een oorlogssituatie, dat dan maar doen. In de wedstrijd voor vrouwen, in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste afspraken in het voorjaar, gaan we op zoek naar een opvolgster voor Marlen Reusser. Wie o wie? WielerFlits kijkt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaressen Gent-Wevelgem

2023: Marlen Reusser

2022: Elisa Balsamo

2021: Marianne Vos

2020: Jolien D’hoore

2019: Kirsten Wild

2018: Marta Bastianelli

2017: Lotta Henttala

2016: Chantal van den Broek-Blaak

2015: Floortje Mackaij

2014: Lauren Hall

Laatste editie

Ze belandde even in de graskant en ze reed in de laatste kilometers zelfs nog even verkeerd, maar niemand, helemaal niemand, kon Marlen Reusser afstoppen. Takkeweer was het, die zondag van Gent-Wevelgem In Flanders Fields. Eerder weer voor een dekentje, een warme kamer en een comfortabele afspeellijst; maar er moest gekoerst worden. En dat deed Reusser. Op de Baneberg, waar ze een passage eerder even het asfalt had verlaten, ging ze er op kousenvoeten vandoor.

En toen ze weg was, werd ze niet meer teruggezien. Zelf was het vliegende olifantje, zoals de bijnaam van de gepatenteerde hardrijdster luidt, daar niet zo zeker van. Hoewel ze met bijna drie minuten voorsprong won (het grootste verschil ooit in een eendagskoers in de Women’s WorldTour), keek ze met de finish in zicht nog om zich heen om helemaal zeker te zijn. Had dat misschien te maken met het feit dat ze in de finale nog even verkeerd reed of was de communicatie zo doorweekt dat er van communicatie nog amper sprake kon zijn?

Het is een tweede miniem schoonheidsfoutje in een voor de rest perfecte dag voor Reusser, enkel leuk om het verslag van een koers wat mee uit te breiden. Want over de strijd om de overwinning viel er niet zo heel veel te schrijven voor het journaille. Die strijd was na die ene demarrage-die-geen-demarrage-was klaar, maar daar had ze – terecht – lak aan.

Uitslag Gent-Wevelgem 2023 (162,5km)

1. Marlen Reusser (SD Worx) in 4u16m47s

2. Megan Jastrab (DSM) op 2m42s

3. Maike van der Duin (Canyon-SRAM)

4. Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma)

5. Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck)

Parcours

De maximale afstand voor Women’s WorldTour-wedstrijden is volgens de UCI-reglementen (een echte pageturner) 160 kilometer. Toch is deze uitgave van Gent-Wevelgem ruim elf kilometer langer. Geen probleem natuurlijk voor goed getrainde atletes, maar wel een opvallende vaststelling.

Sterker nog: het is de langste eendagskoers in de Women’s WorldTour ooit. Vanuit startplaats Ieper is het slechts een goede twintig kilometer fietsen naar Wevelgem, maar zo gemakkelijk komen de rensters er dus niet vanaf. Want na de start onder de indrukwekkende Menenpoort zet de meute koers richting de kust.

Het gaat niet linea recta naar Veurne zoals vorig jaar, maar middels een kleine omwege via Diksmuide. Bij de passage door Veurne zullen de zenuwen al op gaan spelen, bij het verlaten van Adinkerke zal dat helemaal het geval zijn.

Want als de rensters de brug over de E40 hebben genomen, rijden de rensters ineens op de kaarsrechte W. Cobergherstraat. Deze passage staat beter bekend als ‘De Moeren’, in tegenovergestelde richting als het peloton in Brugge-De Panne deed.

De polderweg, waar het peloton nog weleens wil scheuren, is de eerste traditionele scherprechter op het parcours, maar met de wind die er wordt voorspeld hoeft het niet de laatste waaierzone te zijn.

De overige gekende hindernissen doemen op vanaf pakweg honderd kilometer na de start in de gemeente Heuvelland. Daar lopen de wegen, zoals de naam van de gemeente al doet vermoeden, veelal omhoog of omlaag. Maar om daar te komen moet het peloton eerst nog een flink stuk fietsen. Dat doen de rensters, in tegenstelling tot vorig jaar, bovenlangs Poperinge.

Het peloton wordt getrakteerd op zeven hellingen, verdeeld over twee rondes. De Scherpenberg trapt het na goed 95 kilometer af, om via de Baneberg en de Monteberg uit te komen bij de eerste beklimming van de Kemmelberg.

Vervolgens gaat de meute weer terug naar de Scherpenberg en de Baneberg, om dan te beginnen aan de zwaarste variant van de Kemmelberg, de Ossuaire-variant, nog maar eens een herinnering aan het afschuwelijke oorlogsverleden.

Als de rensters ‘Den Engel’ zijn gepasseerd, zit het heuvelwerk erop. Niet lang daarna volgt de passage langs de Lakenhal en onder de Menenpoort in Ieper, waarmee de ultieme finale wordt ingeluid. Op een bocht, een paar rotondes en de passage door Menen na, zijn de enige obstakels nu nog wat vluchtheuvels die liggen op de N8 naar Wevelgem. Kortom: grote plaat erop en gaan!

Die vlakke, rechte wegen kunnen een jagend peloton in de kaart spelen, maar het kan ook juist weer gunstig zijn voor kleinere groepjes of zelfs een solist, zoals we vorig jaar zagen. Dit hangt zeker af van de weersomstandigheden, maar bovenal bepalen de rensters het in deze laatste kilometers zelf. Gelosten kunnen weer terugkeren, koplopers kunnen nog worden gegrepen. Maar er kan ook nog een beste waaier worden getrokken en flinke chaos ontstaan. Dus al zou het een sprint worden, is het nog maar de vraag met wie. Het kan werkelijk alle kanten op. De charme van Gent-Wevelgem.

Belangrijkste passages Gent-Wevelgem 2024 Nog 122 km — De Moeren

Nog 64,4 km— Scherpenberg

Nog 59,6 km — Baneberg

Nog 53,6 km — Monteberg

Nog 51,8 km — Kemmelberg (Belvedère)

Nog 44,3 km — Scherpenberg

Nog 39,6 km — Baneberg

Nog 34,3 km — Kemmelberg (Ossuaire)

Nog 22,3 km — Menenpoort

Zondag 24 maart: Ieper – Wevelgem (171,2 km)

Start: 13.15 uur in Ieper

Finish: tussen 17.30 uur en 18.10 uur

Favorieten

Noot: de deelnemerslijst is op het moment van schrijven nog niet compleet. Daarmee bestaat ook de kans dat de favorietenlijst nog zal wijzigen.

De WorldTour-wedstrijden waarin SD Worx-Protime aan de start verschijnt, zijn ook dit jaar nog een vrij eentonige bedoening. Er zitten bijzonder vermakelijke wedstrijden bij, maar altijd wordt er wel iemand van de ploeg eerste of tweede. Er wordt wel aan de stoelpoten gezaagd – en zo oppermachtig als vorig jaar is de ploeg nog niet – maar met zoveel goede rensters in de gelederen heeft de formatie altijd nog wel een of twee ijzers in het vuur. Kortom: ga maar vast voorsorteren op een topuitslag van een van de rensters van de superploeg.

Lotte Kopecky? Mogelijk. De beste renster ter wereld zal in de heuvelzone vermoedelijk een of meerdere imposante versnellingen plaatsen. Het is met name uitkijken naar de laatste keer Kemmelberg. Maar het is sterk de vraag of ze daarmee de koers in eigen voordeel weet te beslissen.

Een Reusseriaanse solo kan, maar zijn de omstandigheden daar in de finale optimaal voor? Een klein groepje dan? Zeker een optie, want Kopecky kan met haar sprintsnelheid nog altijd met gerust hart aan de meeste sprints beginnen. Maar een massasprint zal ze vermoedelijk, met alle sprintbommen die aan de start verschijnen, niet winnen.

In de Trofeo Alfredo Binda was ook goed het verschil tussen de meer pure sprintster Balsamo en Kopecky, die in de nieuwste druk van het woordenboek als de definitie van ‘veelzijdig’ zal worden gedrukt. Geen schande, want Balsamo is een van de weinige rensters die echt kan wedijveren met Lorena Wiebes, uitgerekend ploeggenote van de wereldkampioene. Dus als zij er na dik 170 kilometer nog bij zit, zal er bij SD Worx-ProTime hoogstwaarschijnlijk de kaart van de Mijdrechtse worden getrokken.

Wiebes, ondanks een schouder uit de kom ‘gewoon’ tweede in Nokere Koerse, wordt steeds completer en dus moeten de heuvels (en waaierzones) normaliter geen enkel probleem vormen. Daarnaast staat ze, ook op basis van de sprints dit jaar, nog altijd te boek als de snelste ter wereld.

Ze weet dat haar transformatie naar een steeds betere renster voor het heuvelwerk er mede voor zorgt dat ze niet honderd procent zegezeker is in een normale sprint, maar een knappe renster die haar in een rechtstreeks duel weet te kloppen. Bovendien zal Wiebes’ motivatie nadat SD Worx-ProTime wegens gebrek aan rensters moest afzeggen voor de Classic Brugge-De Panne alleen maar groter zijn.

Dat wil niet zeggen dat Kopecky niet kan winnen, integendeel. Maar omdat Kopecky dit voorjaar het allerliefst zou scoren in Parijs-Roubaix, kan het een uitstekende zet voor de Belgische superster zijn om nu extra haar best te doen voor Wiebes, die toch Gent-Wevelgem als een van haar absolute hoofddoelen had bestempeld. Alle kans dat Wiebes het haar namelijk dan op weg naar Roubaix cash terug gaat betalen.

Elisa Balsamo, we noemden haar al, is een van die rensters die de Nederlandse superploeg kan breken, zeker met de oersterke Lidl-Trek-rensters in steun – welkom terug in de WorldTour, Ellen van Dijk. De opluchting spatte ervan af bij de ex-wereldkampioene na de winst in de vermakelijke Trofeo Alfredo Binda. Begrijpelijk ook wel, na dat rotjaar 2023.

Toen ze de Italiaanse wedstrijd in 2022 voor het eerst won, volgden er diezelfde week overigens ook zeges in de Classic Brugge-De Panne en… Gent-Wevelgem. Dat belooft dus! Balsamo en co zullen wel wel moeten afrekenen met Charlotte Kool. De renster van dsm-firmenich-PostNL beleeft nog geen droomstart, maar het zou nog altijd een droomseizoen kunnen worden voor haar.

Geel in de eerste dagen van de Tour is haar hoofddoel, maar deze koers staat samen met de Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs eveneens hoog op het verlanglijstje.

Kool is nog geen Wiebes wat betreft het klimwerk, zeker niet, maar ook voor de o zo snelle Gooise gaat het steeds iets gemakkelijker. Goed genoeg om haar karretje na de heuvelzone vooraan aan te haken? Met de hulp van ploeggenotes als Pfeiffer Georgi zou het moeten kunnen lukken. Vervolgens goed timen, niet uit de tent laten lokken om te vroeg rensters op te moeten souperen en dan het hardst sprinten. Simpel toch?

Ondanks dat ze in haar carrière nog geen tien wegkoersen bij de elites heeft gereden, hoort Puck Pieterse er al helemaal bij. Ook in Gent-Wevelgem mogen weer dingen van haar worden verwacht. Met haar kwaliteiten moeten de hellingen geen probleem zijn, en ook in de sprint kan ze zich behoorlijk staande houden. Goed, ze gaat de Wiebesjes van deze wereld niet kloppen, maar in het geval van een sprint kan ze wel opnieuw een mooie ereplaats pakken.

Vraag is wel of ze, als het volledig op de kant gaat, ook vooraan mee kan blijven doen. Voorlopig slaagt ze met vlag en wimpel voor haar examen wegrenster, maar dit zal mogelijk toch weer een nieuwe ervaring voor haar zijn. Ze zegt dat ze het ooit in de jeugd wel eens heeft gedaan, maar verder? Niet dus. Spannend…

Naast Pieterse staat er met Shirin van Anrooij, Lucinda Brand (beiden Lidl-Trek), Silvia Persico (UAE Team ADQ) en Fem van Empel nog veel meer crossgeweld aan de start. De renster van Visma | Lease a Bike kende vorig jaar een meer dan gedegen wegcampagne en nu gaat ze ontdekken hoe het is om finales te rijden in eendagskoersen, te beginnen met Gent-Wevelgem.

Althans, dat hoopt ze, want daar moet ze altijd nog maar zien te geraken. “Ik heb nog veel te ontdekken op de weg, zeker in eendagskoersen”, weet ook de tweevoudig wereldkampioene veldrijden. Van Empel moet dit in principe prima aankunnen, en met een degelijke sprint in de benen zit er ook een aardige uitslag in. Toch is het nog even afwachten, maar als je ziet hoe haar crossende collega’s het doen…

Zullen ze zich bij Liv AlUla Jayco nog voor hun kop slaan? Immers was er, toen duidelijk werd dat de Australische ploeg ging fuseren met Liv Racing TeqFind, geen plek voor een zekere ex-wereldkampioene veldrijden. En zie hoe Thalita de Jong (over crossgeweld gesproken) het nu doet. Bij Lotto Dstny zullen ze maar wat blij zijn dat ze dit jaar in hun tenue rijdt. En zelf is ze ook op haar plek bij de formatie, zei ze onlangs.

“Ik heb het nu enorm naar mijn zin bij Lotto Dsnty. Dat is voor mij belangrijk, ze staan enorm achter me en geven me veel vertrouwen. Ik denk dat ik daarom een beetje vlieg en de motivatie terug heb.” Ze doet het op de gewijde Vlaamse wielergrond zelfs zo goed dat we niet om haar heen kunnen. In Oetingen wist ze Wiebes nog bijna te verrassen in de sprint, dat zal in Gent-Wevelgem moeilijker worden. Maar De Jong is ook het aanvallen nog niet verleerd, dus misschien kan ze wel met een klein groepje naar de meet. En dan is De Jong echt heel gevaarlijk….

Niet alle hoop is verloren voor Liv AlUla Jayco, want met Letizia Paternoster hebben ze een renster in de gelederen die het in deze koers ook al eens zeer goed heeft gedaan. In 2019 werd ze derde en daarmee leek ze vertrokken voor een topcarrière. Tja, dat liep even anders.

Ze werd een keer wereldkampioene op de afvalkoers, maar dat was het dan ook qua grote zeges. Op de weg kwam ze er die dag in Vlaanderen het dichtst bij. Ook zij gaat Kool & The Gang normaliter niet kloppen, maar in de sprint is een dichte ereplaats wel weer mogelijk, zeker nadat ze in de Ronde van Drenthe liet zien in behoorlijke vorm te zijn. Ook haar ploeggenotes Ruby Roseman-Gannon en Georgia Baker staan overigens op het lijstje met snelle vrouwen.

Als het op sprinten aankomt, zou je Chiara Consonni boven Paternoster zetten, maar dit jaar zit Consonni er nog niet boenk op. Ook de rest van de rensters van UAE Team ADQ zouden met iets heel speciaals op de proppen moeten komen om te kunnen winnen, al zit er natuurlijk best een leuke ereplaats in. Maar voor de overwinning kijken we dan misschien eerder naar een renster als Victoire Berteau (Cofidis). Die eerste WorldTour-zege lijkt bij de oersterke Française een kwestie van tijd. Ze heeft bewezen dat ze na een loodzware koers best nog rap is. Al ligt haar grootste kans niet in de eindsprint, want ze behoort niet tot het gezelschap der supersonische sprintsters met raketmotoren in de bovenbenen.

Aanvallen? Geen slecht idee! Dat geldt helemaal voor een renster als Grace Brown, die het in 2022 in de ultieme finale al eens probeerde. Destijds zonder succes, maar ze heeft de sprintersploegen er toch hard voor laten werken. Daarnaast zal ze weten hoe ze in deze koers een demarrage moet plaatsen. Altijd handig. Chloé Dygert mogen we tot slot ook niet vergeten. Na een kleine tegenslag in december, keerde ze in de Classic Brugge-De Panne terug in koers. Het wordt nog maar haar derde Vlaamse klassieker ooit, maar desondanks zal ze in de gaten worden gehouden. Niet zo gek ook, met zo’n sprint in de benen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lorena Wiebes

*** Elisa Balsamo, Lotte Kopecky

** Charlotte Kool, Thalita de Jong, Chloé Dygert

* Puck Pieterse, Letizia Paternoster, Grace Brown, Victoire Berteau

Weer en TV

Gewone mensen dromen van een wereld vol vrede, wielerliefhebbers dromen daarenboven van wind schuin van achter in De Moeren. En anders dan wereldvrede, lijkt het geen utopie. “5 WNW” lezen we tijdens het schrijven van deze voorbeschouwing bij onze vrienden van WeerOnline. Goedendag! En niet alleen op de legendarische polder staat de wind daarmee goed, dat geldt voor nog wel meer zones. Alleen niet per se voor de weg tussen Ieper en Wevelgem, al kan er nog een hoop veranderen. Daarnaast is een spatje regen bij een graad of acht, negen niet ondenkbaar.

Vanaf 16.00 uur zijn de beelden van Gent-Wevelgem te zien via de (al dan niet online) kanalen van Sporza, NOS en Eurosport/Discovery+. Bekijk alle tv-zenders en uitzendtijden in onze tv-gids Wielrennen op TV.