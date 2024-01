dinsdag 9 januari 2024 om 08:21

Charlotte Kool zint op sportieve revanche in Tour: “In het geel Nederland uitrijden”

Interview Charlotte Kool (24) scoorde in 2023 overwinningen als warme broodjes, toch omschrijft ze zichzelf nog niet als de beste sprintster ter wereld. Nog niet, want als het aan haar ligt, is ze dat na aankomend wielerjaar wel. Op de presentatie van haar ploeg dsm-firmenich PostNL laat ze aan WielerFlits weten dat met name 12 en 13 augustus met rood zijn omcirkeld in haar agenda. “De eerste dagen van de Tour zijn het hoofddoel voor dit jaar.”

Het was voor het grote publiek toch wel even spannend hoe Kool het in 2023 zou vergaan. De vraag luidde: zou de leerling de meester kunnen overvleugelen? Het vertrek van Lorena Wiebes, de jaren daarvoor de sprintkopvrouw bij de Nederlandse Women’s WorldTour-formatie, opent de deur voor Kool om zelf als vaste afmaakster te kunnen fungeren. En daar maakt ze dankbaar gebruik van.

Al direct bij haar eerste kans maakt ze het af, en er zouden nog heel wat fraaie overwinningen volgen. Telt u mee: twee keer in de UAE Tour, de tweede etappe in de Vuelta, de ZLM Omloop der Kempen, twee ritten en het eindklassement in de RideLondon Classique, vier opeenvolgende (!) etappes in de Baloise Ladies Tour en om het af te leren nog twee zeges in de Simac Ladies Tour. De allermooiste? Daarover twijfelt Kool eigenlijk geen moment. “Dat was de slotrit in de UAE Tour. Dat het gelijk lukte was heel mooi.”

Toen het peloton in oktober in de remmen kneep, stond de teller op dertien, goed voor een derde plaats op de internationale zegeranking. Nipt achter Demi Vollering (15) en Lotte Kopecky (14), maar voor Wiebes. Mentor gepasseerd door de leerling. Hoe het voelt om de beste sprintster ter wereld te zijn? “Het echt een heel goed seizoen, maar dat zou ik na vorig jaar nog niet zeggen”, zegt Kool. “Maar als het aan mij ligt, is dat na dit jaar natuurlijk wel het geval. Daar ga ik in ieder geval alles aan doen.”

‘Beste versie van mezelf’

Met een sterrenstatus op zak kan de geboren Blaricumse met een gerust gemoed op naar wielerseizoen 2024, waarin er opnieuw een karrenvracht aan overwinningen op Kool lijkt te liggen wachten. En dat hoeft niet alleen in biljartvlakke koersen te zijn, zoals afgelopen jaar vaak het geval was. Een voorbeeld: “In de eerste etappe van de Tour zat er in de finale nog een lastige klim, maar uiteindelijk kon ik nog meedoen in de sprint om plek twee. Daarnaast ben ik echt een stuk beter de winter ingegaan. Ik merk dat ik veel meer inhoud heb gekregen, meer allround ben geworden. Het zal dit jaar dus ook wat makkelijker worden om heuvels en beklimmingen te overleven, zonder dat ik daar per se snelheid voor moet inleveren.”

De concurrentie kan met andere woorden de borst natmaken. Maar wie ziet ze als belangrijkste uitdagers? Lorena Wiebes en Elisa Balsamo? “Zeker. Chiara Consonni had vorig jaar volgens mij niet echt een heel goed seizoen, maar zij is natuurlijk ook altijd iemand om rekening mee te houden. En het zou best kunnen dat er iemand anders bijkomt, maar eerlijk gezegd ben ik daar niet zozeer mee bezig. Ik heb ook geen lijstjes met namen die in de komende jaren weleens tegenstanders zouden kunnen worden. Het gaat er mij vooral om dat ik de beste versie van mezelf word.”

Gele droom

Ondanks dat het in 2023 geweldig liep, veranderde niet alles wat ze aanraakte in goud. Een ritzege in de Tour ontbrak. “Dat was wel even zuur”, zegt Kool. Des te zoeter zal de smaak van de overwinning zijn als het dan wel lukt, zeker omdat de Tour de France Femmes ook nog eens start in Nederland. De openingsetappe van de Tour finisht in Den Haag en een dag later wacht er in het centrum van Rotterdam nog een buitenkans. “De eerste dagen van de Tour zijn het hoofddoel voor dit jaar”, windt ze er geen doekjes omheen. “Die zitten al een hele tijd in mijn hoofd. Ze zijn mij echt op het lijf geschreven. Ik ga er alles aan doen om daar te kunnen winnen. Het zou ontzettend gaaf zijn om in het geel door Nederland te kunnen rijden.”

Een scenario dat Kool de eerste twee etappes wint, is verre van onrealistisch te noemen. Maar wat dan met de tijdrit op dag twee? Want na de 67 kilometer tussen Dordrecht en Rotterdam, wacht er nog een chronoproef van 6,3 kilometer in de straten van Rotterdam. En wie de carrière van Kool een beetje volgt, weet dat ze intussen ook in korte tijdritten met de besten meekan. Wat heet: zowel de proloog van de Simac Ladies Tour als de Baloise Ladies Tour wist ze op haar naam te schrijven.

Moeten we haar onderhand niet opschrijven voor drie op een rij? Zelf tempert Kool de verwachtingen wat: “Ik ben echt heel wat beter geworden in die korte inspanningen, maar de tijdrit die in de Tour zit, is nog wel een stukje langer. Ik houd er niet meteen rekening mee dat ik die zou kunnen winnen. Als ik ‘gewoon’ de trui kan behouden en een dag later in het geel Nederland kan uitrijden ben ik al helemaal blij.”

Klik met Barbieri

Rotterdam is nog ver. Eerst maar eens het wielerseizoen aftrappen. Voor Kool & The Gang gaat dat gebeuren in de UAE Tour. In deze meerdaagse koers hoopt Kool voor het eerst te kunnen profiteren van een geoptimaliseerde sprinttrein. “Met Pfeiffer Georgi als lead-out ging het ook al heel goed, maar nu Rachele Barbieri (overgekomen van Liv Racing TeqFind, red.) erbij is gekomen, schuift zij een plekje door naar achteren.”

“In het ideale scenario neemt Rachele het dan van haar over, waarna ik het moet afmaken. Ik voel vanaf het begin een klik met Rachele en op training merk ik dat het nu al heel erg goed gaat. Ze is een echte teamgenoot en ze past er goed bij. Natuurlijk moet het altijd maar even lukken tijdens de koers, maar daar heb ik alle vertrouwen in.”

Het voorjaar van Kool staat in grote lijnen vast. “Ik rijd zeker niet alles, maar ik doe vooral de koersen waarin ik ook echt serieus kansen heb om te winnen. Denk zeker aan Gent-Wevelgem, maar ook de Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. Niet alles zal om mij draaien, want met Pfeiffer Georgi en Franziska Koch hebben we in ieder geval nog twee meiden die in de Vlaamse klassiekers kunnen scoren, maar ik ga ervan uit dat er wel wat kansen voor mij bij zullen zitten.”

Na Parijs-Roubaix is het nog niet zeker hoe het programma er in opbouw naar de Tour uitziet, al worden de Women’s Tour en de RideLondon Classique omschreven als serieuze opties. “Vorig jaar heb ik na de Tour even een tijdje niet gekoerst. In de Simac Ladies Tour ging het echter gelijk weer heel goed. Dat geeft me wel vertrouwen dat ik ook zonder specifieke voorbereidingskoersen naar de Tour zou kunnen gaan.”

Olympische Spelen?

Uit alles blijkt dat de sprintkopvrouw van dsm-firmenich PostNL blaakt van het zelfvertrouwen. Laat 2024 maar komen. Een jaar waarin haar snelle sprintbenen haar zelfs naar de Olympische Spelen kunnen brengen. Half november was ze een van de uitverkorenen van de Nederlandse selectie die al eens het parcours van de wegrit verkenden. Een tweede hoofddoel naast de Tour de France Femmes? “Natuurlijk zou het mooi zijn om daar te rijden en het parcours moet me denk ik ook wel liggen, maar ik weet dat ik binnen de Nederlandse ploeg niet de enige ben. Ik ga gewoon zo goed mogelijk rijden in het voorjaar om te proberen de bondscoach te overtuigen en dan zien we het wel.”