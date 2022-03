Elisa Balsamo verslaat Marianne Vos in Gent-Wevelgem

Elisa Balsamo heeft Gent-Wevelgem voor vrouwen op haar naam geschreven. De wereldkampioene van Trek-Segafredo was na 159 kilometer de snelste in de straten van Wevelgem. Ze bleef onder meer Marianne Vos voor in de massasprint, waardoor de kopvrouw van Jumbo-Visma zichzelf niet opvolgt.

Twee rensters vormden de vlucht van de dag in Gent-Wevelgem. De Russische Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss) was de aanstichter van een kopgroep met Anne van Rooijen van Parkhotel Valkenburg. Zij kregen drie minuten cadeau van het peloton, maar die voorsprong liep terug naarmate de heuvelzone naderde. Zeventig kilometer voor de meet was de poging van Van Rooijen en Khatuntseva tenietgedaan.

Eerste poging van Lotte Kopecky

Nog voor de eerste keer Kemmelberg probeerde Lotte Kopecky de koers open te breken. Ze reed weg met Liane Lippert, Anna Henderson en Kasia Niewiadoma. Ze kregen nog aansluiting van enkele achtervolgers, maar de kopgroep werd vlak voor de laatste keer Baneberg ingerekend. Dit gebeurde mede door kopwerk van Ellen van Dijk.

Op de laatste klimmetjes kon niemand echt het verschil maken. Op de laatste keer Kemmelberg, vanaf de Ossuaire-zijde, probeerde Grace Brown weg te rijden uit het uitgedunde peloton. Heel veel ruimte kreeg de Australische echter niet, waardoor er weer een hergroepering volgde.

Tactisch steekspel in finale

Een flink peloton begon zo aan de laatste dertig kilometer richting Wevelgem. Grote afwezige daar was sprintster Lorena Wiebes, die eerder in de race viel in de afdaling van de Kemmelberg en moest opgeven. Door afwezigheid koos Team DSM voor het offensief en dat leverde een tactisch steekspel op, want meer teams wilden een sprint ontlopen. Trek-Segafredo wilde juist wel een spurt en nam dus het heft in handen.

Desondanks werd slag om slinger gedemarreerd. Ruim tien kilometer voor de finish was Niewiadoma de aanstichter van een kopgroep van dertien rensters, maar die poging werd tenietgedaan door opnieuw Van Dijk. Het was SD Worx dat meermaals aan de boom schudde, maar Brown plaatste de meest indrukwekkende aanval.

Brown kan massasprint niet voorkomen

De hardrijdster van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope sloeg, vlak voor de boog van de drie kilometer, direct een gat met het peloton. Van Dijk en Elisa Longo Borghini moesten zich uit elkaar trekken om Brown in te rekenen, terwijl ook Jumbo-Visma een helpende hand toestak in de achtervolging. Dat betekende dat de uitvalspoging vlak voor de vod werd geneutraliseerd.

Na voorbereidend werk van Marlen Reusser ging Lotte Kopecky als eerste haar sprint aan, maar de Belgische kampioene werd meteen overvleugeld door Balsamo. De wereldkampioene had de meeste snelheid en bleef de opkomende Marianne Vos ruim voor. De derde plaats was voor Maria Giulia Confalonieri, die Kopecky nipt voorbleef.