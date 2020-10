D’hoore klopt Kopecky in Gent-Wevelgem zondag 11 oktober 2020 om 17:27

Jolien D’hoore heeft Gent-Wevelgem voor vrouwen gewonnen. De Belgische renster van Boels-Dolmans klopte na een wedstrijd van 141,4 kilometer haar landgenote Lotte Kopecky in de sprint. Het is de eerste keer dat een Belgische Gent-Wevelgem wint.

Het peloton ging om kwart voor twee in Ieper van start zonder uittredend winnares Kirstin Wild en oud-winnares Martia Bastianelli, die vanwege coronaperikelen aan de kant bleven. De koers bleef lang gesloten. Ondanks verschillende initiatieven, slaagde geen enkele vluchtersgroep erin om langer weg te blijven.

Elf vluchters

Pas in de finale slaagde een groep erin om voor een langere tijd afstand te nemen. Op initiatief van Elisa Longo Borghini ontstond er op ongeveer dertig kilometer van het einde een kopgroep van elf rensters. De Italiaanse kreeg haar ploeggenoten Ellen van Dijk en Elizabeth Deignan met zich mee. Boels-Dolmans was met Amy Pieters en Jolien D’hoore met twee dames vertegenwoordigd. Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT), Sarah Roy (Mitchelton-Scott), Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies), Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg), Marta Cavalli (Valcar) en Lauren Stephens (Team TIBCO – SVB) maakten de kopgroep compleet.

Belgisch duel om de zege

De elf slaagden erin om veertig seconden weg te rijden, maar in de slotfase nam de voorsprong steeds verder af. Toch waren het de elf vooraan die om de overwinning zouden strijden. In de finale probeerden achtereenvolgens Vollering, Van Dijk en Pieters een sprint te ontlopen, maar zij slaagden daar niet in. In de slotkilometer ging Kopecky vroeg de sprint aan, waarna D’hoore haar wiel koos. In de laatste meters kwam D’hoore langszij, waardoor zij na twee tweede plaatsen eindelijk Gent-Wevelgem aan haar palmares toe mag voegen.