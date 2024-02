Niels Bastiaens • dinsdag 27 februari 2024 om 16:04 dinsdag 27 februari 2024 om 16:04

Ex-wereldkampioene Thalita de Jong bloeit open bij Lotto Dstny: “Talent is niet weg”

Video Na enkele donkere jaren, knoopt Thalita de Jong weer aan met de wereldtop van het vrouwenwielrennen. Niet in het veld deze keer, wél met enkele straffe resultaten op de weg. In de Omloop Het Nieuwsblad kwam de 30-jarige aanwinst van Lotto Dstny als vijfde over de streep, in Le Samyn werd het plaats acht. Niet slecht, als je weet wat ze de afgelopen jaren allemaal doorstond.

“Ik mag niet klagen”, lacht De Jong voor onze camera. “Ik merkte wel dat ik in Valencia al heel goed was. Beter dan ik had voorspeld. De benen waren heel goed, maar het is altijd afwachten hoe je in de Omloop ervoor staat. Daar voelde ik meteen dat ik nog altijd oké was. Ik kon net niet niet mee op de Muur van Geraardsbergen. Maar als je dan vijfde wordt, is dat fantastisch.”

“In Le Samyn, voelde ik me ook goed. Jammer dat de eerste groep net niet werd teruggepakt, want ik werd nog tweede in de sprint. Ik zat in de laatste anderhalve kilometer op kop, en ik dacht: ik blijf gewoon rijden. Ik ben op driehonderd meter van de streep aangegaan, een beetje vroeg. Het liep natuurlijk een beetje op. Uiteindelijk komt alleen Charlotte Kool er nog overheen. Heel mooi, maar jammer van de kopgroep. Anderzijds, ik ben heel blij dat het zo goed gaat.”

Blessures

Te meer omdat we De Jong de afgelopen jaren veel te weinig op het voorplan zagen. De Noord-Brabantse kroonde zich in 2016 tot wereldkampioene veldrijden in Heusden-Zolder en won in datzelfde jaar de slotrit van de Giro d’Italia voor vrouwen. Aansluitend pakte ze en passant ook nog de Europese titel in het veld. In de jaren erna kreeg ze af te rekenen met enkele fysieke problemen en boterde het niet altijd in de ploegen waar ze reed. Ze moest in 2022 zelfs een tijdje voor een clubteam rijden.

“Ik heb heel wat blessures gehad in de afgelopen jaren, helaas. Ik kwam ook in een aantal ploegen terecht die niet helemaal achter mijn persoon stonden. Ze dachten meer aan de sponsorbelangen, waardoor ik niet tot mijn recht kwam in de koersen. Daarnaast waren er de blessures, en zo heb ik nooit de tijd heb gehad om op het gemak terug te komen. Maar je ziet, ik heb het nu enorm naar mijn zin bij Lotto Dsnty. Dat is voor mij belangrijk, ze staan enorm achter me en geven me veel vertrouwen. Ik denk dat ik daarom een beetje vlieg en de motivatie terug heb.”

“Ik hoop dat ik de ploeg naar een hoger niveau breng. We hebben een heel leuke groep, een groep jonge meiden ook. Ze moeten nog veel leren, maar ik ben blij dat ik mijn ervaring van de afgelopen jaren met hen kan delen. Ik hoop dat we met heel de ploeg mooie dingen kunnen laten zien, en voor mezelf hele mooie resultaten te blijven halen. Werken met jonge meiden geeft me toch weer een boost op een of andere manier. Samen kunnen we lekker doorwerken.”

Cross?

De Jong gelooft dan ook dat haar benen waarmee ze ooit het WK won, niet weg kunnen zijn. “Dat zeggen er heel veel. Ik heb die benen een aantal jaar geleden gehad. Ze zijn er nog steeds en ik werk er heel hard voor om die benen te behalen. En kijk, je ziet nu dat ik het nog steeds in me heb. Nu is het zaak om gezond en fit te blijven. Dat is het eerste. Daarna wachten GP Oetingen, Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. En eind april, begin mei gaan we naar de Vuelta. Ik hoop ook daar nog in orde te zijn.”

Haar grootste prestatie behaalde De Jong in het veld, maar daar moeten we haar niet meteen terug verwachten. “Dat weet ik nog niet. Het lijkt me heel moeilijk om te combineren, zo’n vol wegprogramma met een volledig crossseizoen. Daarnaast heb ik best wel heftige blessures gehad, dan is het niet helemaal onverstandig om de cross helemaal links te laten liggen en lekker te focussen op het wegseizoen. Een goede voorbereiding in Spanje doen, zelf en met de ploeg op stage gaan: dat zal me meer deugd doen.”