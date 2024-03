zondag 24 maart 2024 om 08:44

Niet fitte Fem van Empel moet passen voor Gent-Wevelgem

De vrouwenploeg van Visma | Lease a Bike zal vandaag zonder duidelijk speerpunt beginnen aan Gent-Wevelgem. Fem van Empel zou als kopvrouw haar seizoen aftrappen in de Vlaamse klassieker, maar voelt zich niet 100% fit en zal dan ook niet aan de start verschijnen.

Voor Van Empel is het een flinke streep door de rekening, na een naar eigen zeggen vlekkeloze voorbereiding. De 21-jarige renster keek dan ook erg uit naar haar eerste wegkoers van 2024. “Ik heb een goed trainingsblok achter de rug en ben benieuwd waar ik op dit moment sta. Het is de eerste keer dat ik in Gent-Wevelgem start, dus ik heb wel wat gezonde spanning, maar ik kijk er vooral enorm naar uit.”

Van Empel voelt zich op de dag van Gent-Wevelgem echter niet volledig fit en blijkt niet in staat om een rugnummer op te spelden om te koersen, zo meldt Visma | Lease a Bike via sociale media. De wereldkampioene in het veld moet haar seizoensstart dus uitstellen.

Visma | Lease a Bike zal nu zonder kopvrouw beginnen aan de elfde editie van Gent-Wevelgem voor vrouwen. De ploeg rekent vandaag nog wel op Linda Riedmann, Sophie von Berswordt-Wallrabe, Margaux Vigie, Lieke Nooijen en Carlijn Achtereekte. Marianne Vos, drie jaar geleden nog de winnares in Wevelgem, slaat de koers dit jaar over.

Met wereldkampioene Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Elisa Balsamo, Chloé Dygert, Thalita de Jong, Puck Pieterse en Grace Brown staan er nog wel heel wat interessante namen aan het vertrek in Ieper.