Reusser wint Gent-Wevelgem na solo van ruim 40 kilometer, Van der Duin derde

Marlen Reusser heeft op indrukwekkende wijze Gent-Wevelgem voor vrouwen op haar naam geschreven. De Zwitserse van SD Worx reed op goed veertig kilometer van de streep weg uit het uitgedunde peloton, breidde haar voorsprong uit tot bijna tweeënhalve minuut en hield – ondanks dat ze nog even een verkeerde afslag nam – schijnbaar moeiteloos stand tot in Wevelgem. Achter haar sprintte Megan Jastrab naar plaats twee, voor Maike van der Duin.

De openingsfase van Gent-Wevelgem voor vrouwen werd gekleurd door één rensters: Pien Limpens van Parkhotel Valkenburg koos vroeg in de 162,5 kilometer lange klassieker voor de aanval en bleef een tijdlang solo voorop fietsen. Toen de Nederlandse weer was gegrepen, was er even wapenstilstand. Daarna probeerde Malin Eriksen (Duolar-Chevalmeire) het.

Door het hoge tempo, vooral ontwikkeld door Canyon//SRAM Racing, werd de Noorse met nog 96 kilometer te gaan weer gegrepen. Het was vervolgens op naar de heuvelzone, die op zo’n 65 kilometer van de finish begon met de Scherpenberg. Net daarvoor was er een grote valpartij met onder meer oud-winnaar Marta Bastianelli als slachtoffer. De Italiaanse van UAE team ADQ kon terugkeren in het peloton, waar overigens wel meer gevallen werd. Zo ging ook Pfeiffer Georgi, de winnares van de Classic Brugge-De Panne, en Marlen Reusser tegen de grond.

De valpartijen zorgden voor afscheiding, maar dat deden ook de klimmetjes. Op de Kemmelberg trokken Lotte Kopecky, Katarzyna Niewiadoma en Anna Henderson door, maar een groepje van zo’n tien rensters – onder wie Lorena Wiebes – kon terugkeren en daarna volgde ook de aansluiting van de rest van het (uitgedunde) peloton. Daarbij ook de eerder gevallen Reusser, die op de Baneberg op kousenvoeten wegreed. Het was op dat moment nog meer dan veertig kilometer naar de finish.

Reusser loopt verder uit

Dat was geen reden voor de Zwitserse om in te houden. Ze gaf flink gas en liep snel uit op de achtervolgsters. Aan de voet van de laatste keer Kemmel had de renster van SD Worx een marge van bijna een minuut en in het peloton kwam er, mede door de controle van Kopecky, geen grote versnelling. Omdat het tempo vervolgens nog verder stokte, liep de voorsprong van Reusser op tot bijna tweeënhalve minuut.

Pas toen Shari Bossuyt meerdere keren versnelde in het peloton, liep de voorsprong van Reusser een beetje terug. De aanvallen hadden ook tot gevolg dat er een achtervolgend groepje ontstond van uiteindelijk negen rensters. Naast Bossuyt zaten ook de eveneens actieve Shirin van Anrooij, Pfeiffer Georgi, Megan Jastrab, Ruby Roseman-Gannon, Eugenia Bujak, Anna Henderson, Elinor Barker en Reussers ploeggenote Christine Majerus mee.

Reusser rijdt verkeerd, maar wint met ruim verschil

Lorena Wiebes zat in het achtervolgende groepje en zorgde daar voor een valpartij, waarbij ook Balsamo, Cecchini en Schweinberger betrokken waren. Vooraan ondertussen ook een opvallend voorval: Reusser nam, met nog vier kilometer te gaan, een verkeerde afslag. Haar voorsprong was echter groot genoeg. Nadat ze weer op de juiste route was, kon ze relatief rustig naar de finish rijden en daar uitgebreid zegevieren.

Achter de winnares kwam het peloton in de laatste honderden meters nog bij de tegenaanvalsters. We kregen zo een sprint voor plek twee, waarin Jastrab – een van de tegenaanvalsters – alsnog de tweede plek pakte. Maike van der Duin vervolledigde het podium.