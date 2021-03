Marianne Vos bezorgt Jumbo-Visma dubbele zege in Gent-Wevelgem

De winst in Gent-Wevelgem 2021 voor de vrouwen is gegaan naar Marianne Vos. Na een koers van 141 kilometer, die openbrak op de laatste beklimming van de Kemmelberg, was zij als eerste aan de aankomst in Wevelgem. Vos was de beste van de sprint van een uitgedund peloton. Eerder vandaag won Wout van Aert ook al Gent-Wevelgem bij de mannen namens Jumbo-Visma.

De tiende editie voor vrouwen brak pas echt open in de heuvelzone. Op de eerste keer Kemmelberg brak het peloton in twee delen. Een kopgroep van zeventien rensters maakte zich los van de rest, onder aanvoering van Elisa Longo Borghini. Titelverdedigster Jolien D’hoore miste de slag, maar kon op 60 kilometer van de meet terug de aansluiting maken.

Longo Borghini trekt door op Kemmelberg

Op de onverharde plugstreets bleven aanvallen uit in het peloton, waardoor het andermaal aankwam op de Kemmelberg. Opnieuw was het Longo Borghini die de forcing voerde met Katarzyna Niewiadoma in haar wiel. Een groepje met Amy Pieters, Lotte Kopecky, Marta Cavalli, Marianne Vos en Ellen van Dijk wist niet veel later het gat te dichten, maar de samenwerking was niet goed en het viel stil.

Een grote achtervolgende groep kon daardoor de aansluiting maken. De Britse Anna Henderson (Jumbo-Visma) profiteerde met een demarrage. Zij pakte 25 seconden voorsprong, maar die waren als sneeuw voor de zon verdwenen toen Trek-Segafredo het op 21 kilometer van de finish op de kant gooide. Het overtal van die ploeg zorgde ervoor dat Longo Borghini kon wegrijden met Soraya Paladin (Liv Racing).

Spannende finale

De Italiaanse combine pakte een voorsprong van twintig seconden op de achtervolgers, waar Lizzie Deignan en Ellen van Dijk de boel afstopten. Het samengetroepte peloton werd in de laatste tien kilometer aangevoerd door Valcar, BikeExchange, SD Worx en Canyon-SRAM, waardoor het verschil steeds wat kleiner werd. Paladin was compleet moegestreden en dat had Women’s WorldTour-leidster Longo Borghini door. Het peloton kwam, ondanks stoorwerk van Trek-Segafredo en Liv Racing, tot op vijf seconden bij het ingaan van de laatste drie kilometer.

Met een laatste verwoede poging hoopte Longo Borghini nog het peloton voor te blijven, maar dat lukte niet. In de sprint die volgde ging Marianne Vos van ver aan, waarna niemand meer over haar heen kwam. Belgisch kampioene Lotte Kopecky (Liv Racing) werd tweede, voor Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT).

De overwinning van Vos, die voor het eerst in haar carrière Gent-Wevelgem wint, betekent ook de eerste zege voor de gloednieuwe vrouwenploeg van Jumbo-Visma.