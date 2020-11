Vernieuwd BEAT zet in op de aanval, Van der Tuuk verrast met transfer

Hoewel het seizoen er al een paar weken op zit, is het allerminst nieuwsluw in het Nederlandse Continental-circuit. In deze verse aflevering van WielerFlits Nationaal bundelen wij het laatste nieuws.

Vernieuwd BEAT Cycling wil weer terug naar de allure van 2019

De selectie van BEAT Cycling (onder die naam – zonder Club – is de ploeg ook ingeschreven bij de UCI voor 2021, red.) heeft een aardige metamorfose ondergaan. Jan-Willem van Schip, Stefano Museeuw, Luuc Bugter, Yves Coolen en Marten Kooistra verlengden hun contract en inmiddels zijn Yoeri Havik, Sven Burger, Jordy Bouts, Jules Hesters en Herman ten Kate voor één jaar aangetrokken.

De grootste vis werd echter dinsdag aangekondigd: Taco van der Hoorn komt over van Jumbo-Visma en tekent ook voor één seizoen.

In de aanval

BEAT gaat zonder echte sprinter het nieuwe seizoen in. Afgelopen jaar was er nog Bas van der Kooij, door Theo Bos vergeleken met Elia Viviani, maar die samenwerking heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De ploeg besloot daarom om niet verder te gaan met Van der Kooij.

Met Havik, Coolen en Hesters heeft BEAT wel rappe mannen, maar koersen worden niet volledig afgestemd op een sprinter. En daarmee keert de formatie terug naar het gedachtengoed van 2019, toen BEAT in de breedte en met aanvallend koersgedrag naam maakte. Het leverde de ploeg de nodige resultaten op, waaronder zege in de GP Stad Zottegem, en Piotr Havik en Martijn Budding verdienden een profcontract.

In 2020 kon BEAT, mede door de gegeven omstandigheden, niet bevestigen. Een vijfde plaats in de Dorpenomloop Rucphen, een zesde plaats in de Gooikse Pijl en winst in de Topcompetitie-wedstrijd in Valkenswaard waren de uitschieters. Het management trok haar conclusies en ging niet verder met een vijftal renners. Later werd ook afscheid genomen van Daniel Abraham, die zich individueel gaat voorbereiden op de Paralympics van 2021.

Verschuivingen op het gebied van partners

Ook de organisatie van manager Geert Broekhuizen moest schakelen op het gebied van partners. Isostar stopt na drie jaar, BinckBank gaat op in Saxo Bank (en alle aflopende samenwerkingen worden niet verlengd) en van sponsor ALLSAFE wordt na een jaar al afscheid genomen. Daarentegen zijn de samenwerkingen met fietsenmerk KOGA (met twee jaar) en kledingsponsor AGU (voor onbepaalde tijd) verlengd.

BEAT zegt, ondanks de vertrokken sponsoren, met een nagenoeg gelijk budget aan het seizoen 2021 te beginnen. Andere partners krijgen daarin een prominentere rol. Even leek het erop dat een ‘grote vis’ werd aangetrokken als sponsor, maar die deal klapte op het laatste moment, tot teleurstelling van het management.

Inmiddels is er alweer optimisme, want er is een nieuwe hoofdpartner gevonden die de plek van BinckBank gaat invullen. Binnenkort brengt de ploeg die sponsor naar buiten. Bovendien is Maurten de vervanger van Isostar en heeft BEAT het gat van ALLSAFE ook al ingevuld met een nog onbekende sponsor.

Taco van der Hoorn (26) kreeg geen nieuw contract bij Jumbo-Visma en hoopte prof te blijven. Dat is niet gelukt, want met zijn transfer naar BEAT doet hij twee stappen terug op de wielerladder. Bij de continentale ploeg krijgt hij wel de kans om zich te bewijzen in koersen die hem moeten liggen. “Mijn doel is eigenlijk om weer te laten zien dat ik koersen kan winnen”, aldus Van der Hoorn.

Yoeri Havik (29) komt over van het gestopte Vlasman. Hij komt bij BEAT een goede bekende tegen, want Jan-Willem van Schip is zijn vaste koppelgenoot in de ploegkoersen op de baan. Havik en Van Schip bereiden zich in 2021 op de weg voor op de Olympische Spelen in Tokio. De ploeg ziet voor Havik bovendien een rol weggelegd als wegkapitein in de ploeg.

Sven Burger (23) maakt de overstap van SEG Racing Academy. Met hem was BEAT al vroeg in gesprek. Burger was afgelopen jaar eigenlijk te oud voor de beloftenploeg van SEG. Het team van ploegleider Egon van Kessel vangt hem nu op. BEAT hoopt dat ‘powerhouse’ Burger weer op het niveau kan komen van 2019, toen hij vijfde werd in de Veenendaal-Veenendaal Classic en zesde werd in de Slag om Norg. Daarnaast heeft de Noord-Hollander bredere interesses dan alleen de weg; hij rijdt ook graag op de mountainbike of beachraces.

Jordy Bouts (24) verlaat Tarteletto-Isorex. De Belg heeft volgens BEAT een breed profiel en krijgt zijn kansen in het Ardense werk. Bouts is een lichte renner die toch goed uit de voeten kan in zware koersen als Dwars door het Hageland (36e), de Druivenkoers (34e) en de Antwerp Port Epic (28e). Hij kan gezien worden als de vervanger van Adam Lewis, die te veel een ‘klimmer’ was voor het programma van BEAT.

Jules Hesters (21) is de jongste nieuwkomer. De Vlaming maakte de laatste jaren vooral naam als baanwielrenner (drie keer op rij Europees kampioen afvalkoers U23, red.) en komt over van EFC-LR Vulsteke. BEAT wil Hesters de komende jaren ontwikkelen als sprinter. Dat doet het niet direct op het hoogste niveau, maar vooral in UCI .2-wedstrijden en nationale koersen. Zo wil het team de Belg rustig brengen. Overigens heeft BEAT geen baanplannen met Hesters.

Herman ten Kate (29) werd als laatste renner aangekondigd, maar zijn wegprogramma zal beperkt zijn. Hij was de laatste jaren actief als amateur en wil in 2021 andere wielrenners inspireren door zijn verhaal binnen het wegteam van BEAT te delen. Ten Kate, die ook community manager is binnen de ploeg, gaat zich daarnaast richten op fixed gear racen, criteriums en Gran Fondo’s.

Met deze elf renners is BEAT Cycling in principe rond voor 2021, maar er wordt serieus nagedacht over het aantrekken van een twaalfde renner. “Maar dat is geen must”, zegt manager Geert Broekhuizen. “We zijn heel blij met de sterke samenstelling voor volgend jaar.”

Danny van der Tuuk wordt prof in Spanje

Metec-TKH gaat plek Van der Tuuk opvullen

Metec-TKH gaat nog een renner voor het nieuwe seizoen aantrekken. De Tielse formatie was klaar op de transfermarkt na de komst van Hartthijs de Vries, maar het vertrek van Danny van der Tuuk maakte een extra plekje vrij.

De Gelderse opleidingsploeg zet deze transferperiode in op verjonging. Met Stef Krul en Jesper Asselman verlaten de twee meest ervaren renners Metec-TKH. Voor hen komen onder meer Huub Artz, Victor Broex, Niels van Ekeren, Thomas Mijnsbergen en eerder genoemde De Vries in de plaats.

Voorlopige selectie Metec-TKH 2021

Huub Artz

Sjoerd Bax

Dylan Bouwmans

Ramon van Bokhoven

Victor Broex

Jason van Dalen

Jens van den Dool

Niels van Ekeren

Lars Hohmann

Thijs de Lange

Adne Koster

Tim Marsman

Thomas Mijnsbergen

Rick Ottema

Hartthijs de Vries

ABLOC CT en BEAT schrijven zich weer in voor ProSeries

De UCI heeft naast de aanmeldingen van ABLOC CT en BEAT Cycling voor de continentale licentie ook een ProSeries-aanvraag ontvangen van die teams.

Afgelopen seizoen hadden beide ploegen zich daarvoor ook al ingeschreven, maar konden ze door de omstandigheden weinig tot geen UCI .Pro-wedstrijden rijden.

De bijdrage van €3.500 die ABLOC en BEAT begin 2020 moesten doen om als continentaal team startrecht krijgen ProSeries-koersen, hebben zij in zijn geheel terug gekregen van de UCI. De inschrijving voor het nieuwe seizoen kan dus gedaan worden met het geld van afgelopen seizoen.

Op de ProSeries-kalender van 2021 staan onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic, Scheldeprijs, ZLM Tour, Baloise Belgium Tour, Tour de Wallonie en de GP de Wallonie.

Metec-TKH vanaf 2021 verder als Metec-SOLARWATT

Metec-TKH gaat in 2021 door het leven als Metec-SOLARWATT. Technologiebedrijf TKH blijft als sponsor aan Metec-SOLARWATT verbonden, maar doet na zes jaar als naamgevende sponsor een stapje terug bij het team van Michel Megens.

“SOLARWATT is Duitse producent van zonnepanelen en wil de naamsbekendheid in Nederland en België vergroten’’, laat Megens weten. SOLARWATT is net als Metec in Tiel gevestigd. Op zakelijk vlak gaan beide bedrijven met elkaar samenwerken: SOLARWATT gaat door Metec gebouwde fietsenstallingen voorzien van zonnepanelen.

Yves Coolen rijdt negen veldritten tussen de toppers

BEAT Cycling is de komende weken ook te zien in het veld. Yves Coolen heeft vorig seizoen genoeg punten gescoord in kleinere crossen, waardoor hij deze winter ook mag opdraven in de ‘grote’ veldritten. Komend weekend begint hij in de Superprestige-manche van Merksplas.

Daarna rijdt Coolen ook nog in Kortrijk (X²O Trofee), Boom (Superprestige), Antwerpen (X²O Trofee), Gavere (Superprestige), Essen (Ethias Cross), Herentals (X²O Trofee) en Heusden-Zolder (Superprestige). Begin januari hoopt de Belgische coureur van BEAT ook nog het BK in Meulebeke te betwisten. Hij gaat dat doen op de KOGA Colmaro Allroad, officieel een gravelbike.

“Ik weet niet precies wat andere wegrenners doen in de winter, maar voor mijzelf weet ik dat het gewoon goed in de planning past, zonder dat het nadelig is voor mijn wegcampagne. Ik denk zelfs dat die explosiviteit en diepgang in de cross zelfs een pluspunt is voor in de zomer”, zegt Coolen, die afgelopen seizoen de Omloop van Valkenswaard won in de Nederlandse Topcompetitie.

Ivar Slik kan EK-titel strandrace niet verdedigen

Ivar Slik mag zich nog een jaar lang Europees kampioen strandracen noemen. De hardrijder van ABLOC CT zag afgelopen week het EK in Duinkerke afgelast worden door de UEC. “Dat is echt balen”, zegt Slik. “Tot nu toe is de strandkalender nog leeg. Misschien kan er in januari weer wat georganiseerd worden, maar eerder ga ik niet van uit.”

