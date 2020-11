Danny van der Tuuk (21) wordt prof bij Equipo Kern Pharma

Danny van der Tuuk wordt profwielrenner. De 21-jarige coureur uit Assen vertrekt bij Metec-TKH en tekent bij Equipo Kern Pharma, dat vanaf 2021 een stap hogerop maakt naar ProTeam-niveau. “Ik wil me verder ontwikkelen als klassementsrenner”, zegt Van der Tuuk.

Metec-TKH had Van der Tuuk al gepresenteerd in de selectie voor 2021, maar een stap naar professioneel niveau kon de Drent niet weerstaan. “Ik ben een lichte renner en presteer het beste op lange klimmen. De meeste wedstrijden die ik heb gereden waren op vlak terrein, dus ik weet hoe ik me moet handhaven in het peloton en in de waaiers”, legt hij uit.

“Ik kan goed tijdrijden en ik wil me zodoende verder ontwikkelen als klassementsrenner”, gaat Van der Tuuk verder. “Ik ben blij dat ik bij Equipo Kern Pharma kan aansluiten, want ik heb een positieve indruk van de ploeg gekregen. Het programma past perfect bij hoe ik me wil ontwikkelen als renner. Volgend seizoen zal niet gemakkelijk worden, want ik zal me moeten aanpassen aan een nieuwe omgeving, maar ik hoop mijn talent snel te laten zien.”

‘Het beste van Danny moet nog komen’

Ploegmanager Juanjo Oroz van Equipo Kern Pharma (dat vroeger ook Richard Carapaz, Marc Soler en Andrey Amador in de ploeg had) weet dat Van der Tuuk successen heeft behaald in Spanje. “In 2017 won hij de Trofeo Cabedo, één van de meest prestigieuze rittenkoersen voor junioren in Spanje. We halen graag internationaal talent bij ons team. Dat is een groot voordeel voor onze sportieve ambities en zorgt voor een grote diversiteit aan renners”, aldus Oroz.

“Danny is een goede klimmer die in zijn juniorentijd dezelfde kwaliteiten toonde als inmiddels gevestigde renner. Ook als belofte heeft hij veel ervaring opgedaan. Hij heeft een goed basisniveau en het beste van hem moet nog komen”, verwacht de Spaanse ploeg.

Omdat Van der Tuuk neoprof is, moet Equipo Kern Pharma hem een tweejarig contract geven.