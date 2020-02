Twee continenale teams schrijven zich in voor UCI ProSeries, weer een klassieker van de kalender vrijdag 7 februari 2020 om 14:00

In de rubriek WielerFlits Nationaal schenken we aandacht voor het continentale wielrennen in Nederland. Samen met de hoofdrolspelers van het nationale circuit bespreken we de zaken die spelen. In deze tweede editie van 2020 onder meer over een nieuwe UCI-regel over de ProSeries.

Twee Nederlandse Conti-ploegen schrijven zich in voor nieuwe ProSeries

Wil je als continentale ploeg dit jaar deelnemen aan wedstrijden van de nieuwe UCI ProSeries, dan moet je een flinke bijdrage doen aan de UCI. Het gaat om €3.500, waardoor kleine teams startrecht krijgen in UCI .Pro-koersen. Dat bedrag gaat voor een deel naar het CADF, de onafhankelijke organisatie die namens de UCI dopingcontroles uitvoert.

Slechts twee van de Nederlandse continentale hebben hun aanvraag goedgekeurd zien worden: BEAT Cycling Club en À BLOC. Voor BEAT staan meerdere ProSeries-wedstrijden op het programma. De meest in het oog springende is de uitnodiging voor de Baloise Belgium Tour, maar ook voor de Bredene Koksijde Classic en de ZLM Tour is de aanvraag gedaan.

À BLOC rekende op een uitnodiging van de Tour of Hainan, maar die is door het coronavirus in China voorlopig uitgesteld. Later in het jaar hoopt het team van manager Paul Tabak ook de ZLM Tour en de Tour of Qinghai Lake te rijden.

SEG Racing Academy heeft zich niet ingeschreven. Ten opzichte van vorig seizoen mist de opleidingsploeg daardoor de ZLM Tour, Dwars door het Hageland en de GP de Wallonie. Ook voor Vlasman CT en Metec-TKH ontbreekt dit jaar de ZLM Tour op de kalender door deze nieuwe regel. VolkerWessels-Merckx en Jumbo-Visma Development rijden ook geen ProSeries-wedstrijden in 2020.

Olympia’s Tour heeft parcours bijna gereed en gaat NK-omloop testen

De laatste Olympia’s Tour vond vanwege te weinig politie-inzet pas in oktober 2019 plaats, maar de volgende editie is al over een ruime maand. Een flink organisatorische puzzel. Toch heeft koersdirecteur Thijs Rondhuis het parcours voor de editie van 2020 – van woensdag 18 tot en met zondag 22 maart – zo goed als rond. Alleen de start- en finishlocatie van de eerste rit zijn nog niet bekendgemaakt. Over de deelnemerslijst hangt ook nog een rookgordijn, ondanks de grote (internationale) interesse. Jumbo-Visma Development Team en Metec-TKH zijn de enige teams waarvan bekend is dat ze aan de start zullen verschijnen.

Wat betreft het parcours is vooral de tweede etappe interessant. Dan trekt het peloton namelijk over de omloop waar in juni van dit jaar de Nederlandse kampioenschappen op de weg plaatsvinden. In totaal leggen ze het NK-rondje van 7,3 kilometer (met daarin twee keer de beklimming van de VAM-berg) vijf keer af. Toeval is dat overigens niet, want Rondhuis’ bedrijf Courage Events is namelijk de organisator van het NK én Olympia’s Tour. “Met de kleine finaleronden verwachten we OTeen stuk zwaarder te maken. Voor ons is dit een goede mogelijkheid om de omzetting van het parcours een keer in de praktijk te brengen.”

Parcours Olympia’s Tour 2020 (2.2)

18 maart: ??? > ???

19 maart: Wijster > VAM-berg (167 kilometer)

20 maart: Blokzijl > Steenwijkerwold (140,6 kilometer)

21 maart: Beuningen > Beuningen (137 kilometer)

22 maart: Borculo > Borculo (161 kilometer)

Verjongd À BLOC ziet in André Luijk een ruwe diamant

Een opvallende naam in de selectie van À BLOC is die van André Luijk. Deze 24-jarige coureur maakte deze winter de overstap van WV Eemland en wordt binnen de ploeg gezien als ‘ruwe diamant’. Zijn kracht ligt in de sprint.

Luijk was tot voor kort voetballer, maar na een blessure koos hij voor het fietsen. Dat was onderdeel van zijn herstel, maar werd zijn nieuwe passie. “Toen Bas van der Kooij wegging zochten we een nieuwe sprinter”, legt ploegmanager Paul Tabak uit. “We keken eerst naar een gerenommeerde naam, maar hebben uiteindelijk gekozen om op talent te scouten.”

De overwinning van Luijk in de Zuid Hollandse Eilanden Tour, en zijn tweede plaats in de Zuiderzeeronde in de Clubcompetitie 2019 (in dat klassement eindigde hij als tweede) zijn niet onopgemerkt gebleven. “Ik ken zijn trainer Jim van den Berg goed. André is een ruwe diamant waarin we kunnen investeren. Hij heeft een tweejarig contract getekend. Vooral op het vlakke zal hij zich tonen, maar hij moet ook leren overleven en dan nog kunnen sprinten”, aldus Tabak.

Naast Luijk hebben ook de volgende belofterenners een tweejarig contract bij À BLOC: Stijn Daemen, Bodi del Grosso, Lars Loohuis, Aden Paterson, Martins Pluto, Mel van der Veekens en Meindert Weulink. Zij zullen regelmatig uitkomen in beloftenkoersen, te beginnen met Brussel-Opwijk op 1 maart.

De olympische doelen van BEAT Cycling Club

Bij BEAT Cycling Club staan twee renners onder contract die in 2020 van de Olympische Spelen een groot doel hebben gemaakt. De bekendste is natuurlijk Jan-Willem van Schip. De regerend wereldkampioen op de Puntenkoers hoopt in Tokio op eremetaal tijdens het baantoernooi. Daniel Abraham wil op zijn beurt zijn titel verdedigen op de Paralympische Spelen. In Rio de Janeiro won hij goud tijdens de wegrit in de klasse C4-C5.

Om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen op de Spelen rijden Van Schip en Abraham een groot deel van het wegprogramma van BEAT in de eerste seizoenshelft. De ploeg heeft Van Schips wegseizoen opgedeeld in twee blokken. Na het WK baan in Berlijn (eind februari/begin maart) gaat de hardrijder direct de weg op. Die periode duurt tot en met half april. Daarna neemt hij een maand rust. Het tweede blok begint halverwege mei en duurt tot het NK op de weg. Dan gaan de ogen op Tokio.

Op het programma van BEAT Cycling Club staan onder meer de Ronde van Drenthe, de Bredene-Koksijde Classic en de Volta Limburg Classic. Daarnaast debuteert de conti-ploeg in de ZLM Tour en de Baloise Belgium Tour. In die laatste rittenkoers won Van Schip vorig jaar de openingsrit.

Geen Omloop Hoeksche Waard in 2020

En weer sneuvelt er een amateurklassieker in het Nederlandse wielrennen. Ditmaal is het de Omloop Hoeksche Waard, onderdeel van de clubcompetitie, die noodgedwongen van de kalender verdwijnt wegens onvoldoende begeleiding van politiemotards.

De inzet van politiebegeleiding is vanaf dit jaar fors gereduceerd, waardoor de toekomst van Nederlandse wedstrijden op het spel staat. Onlangs maakte ook de Parel van de Veluwe bekend geen wedstrijd meer te kunnen organiseren. De verwachting is dat meer annuleringen gaan volgen.

Een oplossing om de reductie van politiemotards op te vangen is burgermotards meer bevoegdheden te geven, maar daar zijn wetswijzigingen voor nodig. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daar momenteel mee bezig, maar zo’n traject kan maanden en soms jaren duren. Twee maanden geleden maakten we onderstaande uitlegvideo over het probleem en de mogelijke oplossing.



