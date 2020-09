Voorbeschouwing: Omloop van Valkenswaard 2020 vrijdag 4 september 2020 om 22:30

Ondanks de Tour-drukte staat er dit weekend ook een nationale koers in de Topcompetitie op het programma. We blikken uitgebreid vooruit op die wedstrijd, met daarnaast de nodige nieuwtjes uit het Nederlandse circuit!

Druk op de ketel! De Omloop van Valkenswaard is zondag een van de meest belangrijke – en ook weinige – koersen in het continentale peloton. Iedereen wil zich bewijzen in deze Topcompetitie-wedstrijd, maar de vraag is of dat gaat lukken met zestig kilometer aan gravelstroken in het vooruitzicht. Wie grijpt de zege? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Omloop van Valkenswaard is een relatief nieuwe wedstrijd. Pas in 2018 stond de wedstrijd voor het eerst op de kalender van de KNWU. Het initiatief werd genomen door TWC De Kempen, dat een jaar eerder de leeftijd van zeventig jaar had bereikt. “We beseften ons dat we wel honderd licentiehouders hadden, maar geen eigen wedstrijd”, klinkt het vanuit de organisatie. “We hebben vervolgens de koppen bij elkaar gestoken en besloten een klassieker te organiseren.”

De eerste editie was een groot succes, met Robin Blummel als winnaar bij de beloften en Adne Koster bij de junioren. Beide coureurs staan ook zondag weer aan het vertrek om over de Brabantse gravelstroken te denderen. Zij zijn voorlopig de enige winnaars van de wedstrijd, omdat een jaar later door een gebrek aan politiebegeleiding de wedstrijd werd afgelast.

Parcours

De coureurs krijgen in de Omloop van Valkenswaard niet minder dan zestig kilometer aan gravelstroken voorgeschoteld en zeventig kilometer aan klinkerstroken. Op een totaal van 180 kilometer is dat erg veel. Het is zeker dat een sterke coureur straks het zegegebaar zal maken in Valkenswaard.

Het parcours bestaat uit twee grote lussen en drie kleine lussen. De grote lus bestaat uit ongeveer vijftig kilometer en voert het peloton via Dommelen weer terug naar Valkenswaard, terwijl de kleine lus een afstand van dertig kilometer bestrijkt ten zuiden van Valkenswaard.

Het zwaartepunt van de wedstrijd ligt bij de gemeente Borkel en Schaft, waar het peloton elke ronde passeert. Niet alleen wacht daar een lange gravelstrook, maar ook nog eens een kasseistrook. Wie kans wil maken op de zege, mag hier niet te ver van achteren zitten.

Start: 13.00 uur

Finish: 17.15 uur

Favorieten

Veel coureurs maken zondag kans op de overwinning in Valkenswaard. De aanwezige teams hebben niet geschroomd om hun beste afvaardigingen naar deze tweede manche in de Topcompetitie te sturen. Het is te zien aan de deelnemerslijst. Deze wordt gekleurd door een aantal sterke coureurs die hun sporen al hebben verdiend in het wielrennen en ook door een aantal grote talenten.

De topfavoriet heeft in de afgelopen jaren regelmatig huisgehouden op dit niveau. Coen Vermeltfoort hoeft niemand te vrezen in een sprint. Maar ook als de wedstrijd niet op een spurt uitdraait, ligt het in de lijn der verwachting dat hij zal meezitten. Wie houdt hem dan van de zege af? Een eenzame vluchter, misschien. Of een klein groepje dat naar de finish rijdt. Peter Schulting kan perfect in het ploegenspel van VolkerWessels-Merckx worden ingezet, in dat geval. Zijn tiende plaats op het NK bij de profs onthulde zijn uitstekende vorm.

Bij SEG Racing Academy zijn de blikken gericht op Maikel Zijlaard als rappe man na een zware koers. Ook van Zijlaard mag worden verwacht dat hij meezit. In de finale heeft de Zuid-Hollander dan maar weinig renners te vrezen. Ook met Sven Burger aan zijn zijde kan SEG Racing Academy zomaar eens zegerijk zijn. Eerstejaars elite-renner Burger werd vorig jaar al eens zesde in de Slag om Norg, een koers die ook over gravelwegen gaat.

Metec-TKH, A BLOC en BEAT maken met oud-Roompot-renners goede kans op de zege. Van Jan-Willem van Schip weten we al dat hij dol is op gravel. Met zeges in de Slag om Norg en Ronde van Drenthe achter zijn naam is hij altijd kansrijk. Ivar Slik kan dit als Europees kampioen strandracen ook heel goed, hetgeen hij recentelijk in de Omloop van het Hageland bevestigde. Jesper Asselman toonde in de Czech Cycling Tour aan goed in vorm te zijn.

Metec-TKH heeft echter meer namen om op te letten. Marijn van den Berg is een echte renner voor de klassiekers. De Utrechter heeft daarnaast ook nog eens een ijzersterk eindschot. Er zijn daarom ook maar weinig renners die met Van den Berg naar de meet durven te rijden. De grootste dark horse voor deze wedstrijd is echter Adne Koster. Als junior won de nu 20-jarige coureur hier al eens, dus kent Koster de wegen goed en ook het klappen van de zweep.

Tot slot blijft er nog een aantal renners over dat genoemd moet worden. Hartthijs de Vries zit er in finales van Nederlandse klassiekers altijd bij. Zondag zou de renner van Vlasman dus zomaar eens met de zege aan de haal kunnen gaan. Andere outsiders luisteren naar de namen Yves Coolen, Robin Blummel, Jarno Gmelich Meijling, Bas van der Kooij, Adriaan Janssen en Nederlands kampioen bij de beloften Stijn Daemen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Coen Vermeltfoort

*** Jan-Willem van Schip, Ivar Slik

** Jesper Asselman, Maikel Zijlaard, Peter Schulting

* Sven Bugter, Hartthijs de Vries, Marijn van den Berg, Adne Koster

Website organisatie

Weer en TV

Het is zondag droog en lichtelijk bewolkt in Valkenswaard met een temperatuur van ongeveer achttien graden. De wind zal met een kracht van twee vermoedelijk geen rol van betekenis spelen in de Omloop van Valkenswaard. Topcompetitie is er wederom met een liveticker bij. Een samenvatting volgt later in de week op Eurosport.

WielerFlits Nationaal is zondag met Julian Dubbeld aanwezig bij de Omloop van Valkenswaard.

Nieuwstips of opmerkingen?

nationaal@wielerflits.nl

Jan-Willem van Schip na eerste koersmaand: “Met een goede vorm koop ik niks”

Pas op 15 augustus maakte Jan-Willem van Schip zijn debuut voor BEAT Cycling Club in een wegwedstrijd, namelijk Dwars door het Hageland. Sindsdien reed hij vier koersen. Afgelopen week zat hij in de ontsnapping van de Brussels Cycling Classic en dus waren we benieuwd hoe de hardrijder terugkijkt op zijn eerste koersweken in dienst van BEAT. “Het gaat wel steady. We hebben ons gewoon laten zien de laatste weken”, blikt Van Schip terug.

“Op het NK was ik echt sterk, daar ben ik wel trots op. Ik was alleen net niet goed genoeg en had net niet de goede timing om nog mee te zitten. Daarna was de Druivenkoers voor mij iets te zwaar. In Brussel zat ik in de vlucht en zat ik er echt lekker in. Maar ik kijk ook vooruit, want er komen nog mooie dagen aan.” Daarmee doelt hij onder meer op de Antwerp Port Epic die eraan zit te komen.

Van Schip liet zich dus vanuit de aanval zien de afgelopen koersen. Het resulteerde in een 22ste plaats in Dwars door het Hageland, een 12de plek op het NK, een 44ste plaats in de Druivenkoers en een 48ste plek in de Brussels Cycling Classic. “Ik fiets niet voor de publiciteit, maar voor uitslagen. De kans is dan voor mij groter als ik dat doe vanuit een vlucht en als er een groepje aansluit die het haalt tot de finish”, legt hij zijn aanvallende koerstactiek uit. “Maar in Brussel was een goede uitslag door de vele sprinters niet mogelijk.”

Antwerp Port Epic

De hardrijder uit Schalkwijk is blij met zijn huidige vorm. “Het niveau is goed, maar daar koop ik helemaal niets voor. Een goede vorm betekent niet direct ook een goede uitslag, maar ik heb mij goed voorbereid en kijk uit naar de Antwerp Port Epic”, zegt Van Schip, die daar als eens vijfde (2018) en achtste (2019) werd. “Dat wil ik verbeteren. Het is lastig te zeggen of ik de vorm heb om mee te doen voor de zege. Het is mijn derde deelname. Vorig jaar reed ik veel lek en het jaar daarvoor was ik echt kansrijk. Dan vind ik het niet gek om te zeggen dat ik mee ga doen voor de winst daar.”

Wat is het geheim van een goede uitslag rijden in een wedstrijd als de Antwerp Port Epic, een van de Belgische klassiekers over onverharde wegen? “Je moet gewoon kneiterhard fietsen en dan komen er heel veel kasseien en gravelstroken. Dan wordt iedereen heel moe en dan moet jij iets minder hard moe worden. En juist dán moet je aanvallen”, zegt hij op zijn Van Schips. “Maar uiteindelijk gaat het niet om de tactische moves die je maakt, het gaat om de uitslag.”

Dat Van Schip pas in Dwars door het Hageland debuteerde voor het team, had te maken met zijn baanprogramma. Daardoor miste hij dit voorjaar enkele Nederlandse koersen. Ondanks dat hij lang moest wachten, voelt hij zich echt onderdeel van de BEAT-formatie. “Het gaat goed, ik ben echt enthousiast over de ploeg”, vertelt hij. “Ik heb met de ploeg ook een podcast gemaakt en daar hebben zij mij in gesteund. Ze denken mee, terwijl ik normaal tegen een muur aanloop. Daar heb ik echt respect voor. Het is een coole ploeg. We zijn lekker bezig en de energie is goed.”

Combinatie weg-baan

Na twee jaar bij Roompot te hebben gereden deed Van Schip een stapje terug. Hij ziet BEAT, dat zich profileert als de tweede wielerploeg van Nederland, zeker in staat om uit te groeien tot ProTeam. “Waarom niet? Ik denk dat ze alles in het gareel hebben, maar dan is er wel wat anders nodig. Ben je een suikeroom en wil je de wielrennerij sponsoren? Dat lijkt mij zo geregeld. Dan moet het zeker kunnen met BEAT. Alles is aanwezig voor een prima ProTeam.”

Over volgend jaar wil Van Schip nog niet nadenken. “Daar ben ik nog niet mee bezig. Ik denk nu aan hard fietsen en wat later komt, komt later wel”, geeft hij aan. “Ik weet wel dat ik begin volgend jaar geen verplichtingen heb op de baan. Dat biedt wat meer ruimte voor een wedstrijdprogramma. Die voorjaarskoersen vind ik mooi om te rijden, daar liggen ook mijn ambities. Hoe eerder ik die kan rijden, hoe beter. Daarnaast helpt een zwaarder wedstrijdprogramma alleen maar richting Tokio. Dat zorgt alleen maar voor extra’s. Die combinatie is echt goed.”

Hij zegt open te staan voor een langer verblijf bij BEAT Cycling Club, maar steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Die stap hoger heb ik altijd gewild en natuurlijk ben ik het liefst prof op de weg. Maar daar heb ik nu geen invloed op. Ik wil nu vooral vlammen in de wegwedstrijden die nog komen dit seizoen.”

Beloftenkampioen Stijn Daemen debuteert in rood-wit-blauw

Stijn Daemen is een van de renners die zondag namens ABLOC aan de start zal verschijnen in de Omloop van Valkenswaard. De beloftenkampioen van de VAM-berg maakt er zijn debuut in zijn gloednieuwe kampioenstrui, die hij onlangs kreeg van kledingsponsor Forte.

Het team van ABLOC CT bestaat naast Daemen ook uit Stijn Appel, Martins Pluto, Ivar Slik, André Luijk, Rick van Breda en Adriaan Janssen.

Het programma van de continentale ploeg van manager Paul Tabak is na Valkenswaard redelijk karig. Het team mag in ieder geval opdraven in de Antwerp Port Epic, de Omloop van de Braakman, Parijs-Chauny en het NK tijdrijden. Tabak is nog in afwachting van een startplek in enkele andere koersen, zoals Parijs-Tours voor beloften.

De Nederlandse kampioenstrui voor U23-kampioen Stijn Daemen van ABLOC is binnen. Een klassieker! Hoe het staat met de toekomst van Daemen, leg ik uit in WielerFlits Nationaal. 👉 https://t.co/x0zj3swkH9 | #wielrennen #StijnDaemen pic.twitter.com/Dx5n3torOq — Nɪᴄᴋ Dᴏᴜᴘ (@Nick_Doup) August 30, 2020

BEAT met Van Schip en Van der Kooij in Valkenswaard

BEAT Cycling Club heeft de opstelling voor de Omloop van Valkenswaard van zondag op papier. Met Jan-Willem van Schip heeft het team een aanvaller in de gelederen, terwijl Bas van der Kooij de sprinter van dienst is. Ook de Belg Yves Coolen (14e in het Hageland, 28ste in de Druivenkoers en 27ste in de Brussels Cycling Classic) is van de partij.

De selectie van het continentale team van ploegleider Egon van Kessel wordt gecompleteerd door Luuc Bugter, Alex Mengoulas, Stefano Museeuw en Guillaume Seye.

Marten Kooistra succesvol geopereerd

Het seizoen zit er al op voor BEAT-renner Marten Kooistra. De Fries is eind augustus onder het mes gegaan om een beknelde liesslagader te laten behandelen. Die operatie is succesvol verlopen. “Ik mocht na drie dagen weer naar huis en heb sindsdien wat oefeningen meegekregen om alles soepel te houden”, vertelt hij op de ploegsite.

“De eerste vier weken na de operatie mag ik het niet te veel belasten, maar daarna mag ik weer rustig beginnen met fietsen. Ik kijk er ook echt naar uit om weer te beginnen! Vanaf dan is het weer opbouwen naar het nieuwe seizoen”, aldus Kooistra. Deze maand voert BEAT gesprekken met de renners over hun toekomst bij de ploeg.

