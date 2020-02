Bas van der Kooij voor BEAT-debuut: “Koersen winnen en sprint ontwikkelen”

Bas van der Kooij (24) staat aan de vooravond van zijn debuut bij BEAT Cycling Club. De sprinter kwam afgelopen winter over van Monkey Town-À BLOC, waar hij vorig jaar twee UCI-wedstrijden wist te winnen. Binnen BEAT hoopt Van der Kooij met Theo Bos als mentor verder te groeien. “Ik wil de focus leggen op het koersen winnen en mij te ontwikkelen in de sprint”, zegt hij tegen WielerFlits.

In de Ster van Zwolle mag Van der Kooij het zaterdag laten zien. Na een lange winter met meerdere trainingskampen en explosieve krachttrainingen wil hij scoren. BEAT heeft een heus sprintplan op poten gezet om vaker mee te doen om de overwinning in vlakke koersen, een plan waarin Theo Bos (baansprinter van de ploeg) een grote rol speelt.

Pas twee jaar ‘sprinter’

Van der Kooij is begin dit jaar voor een speciale training met Bos zelfs naar Monaco geweest, samen met Luuc Bugter. “Dat was super mooi”, kijkt hij terug. “Daar kon ik echt veel van leren qua sprinttraining en tactiek in de trein, om elkaar te vertrouwen. Luuc en ik hebben dat goed kunnen oefenen met Theo. Ik denk dat het veel heeft geholpen in het vertrouwen in elkaar. Het is goed om een aantal dagen met iemand zo alleen te zitten. Zeker met iemand die mijn lead-out gaat zijn.”

“Je moet in het wiel blijven zitten bij je lead-out en je moet vertrouwen dat hij je naar voren rijdt en op het goede moment afzet. Voorheen moest ik het zelf doen en nog een wiel zoeken. Nu moet je vertrouwen op degene die je afzet. Dat kan soms fout gaan, maar daar moeten we dan van leren en uiteindelijk kan het alleen maar beter gaan.” Ook nieuwkomer Marten Kooistra kan de rol van lead-out op zich nemen voor Van der Kooij.

Pas twee jaar geleden besloot de Zuid-Hollander om zich te richten op het sprinten. “Voorheen trainde ik niet specifiek op de sprint, toen was het meer algemeen. Ik wilde mij specialiseren op de sprint en daar ben ik nu anderhalf jaar mee bezig. Dit is het tweede jaar dat ik als sprinter train. Het is wel echt zichtbaar dat de sprint vooruit gaat. Nu met een trein erbij is het nog 100% beter geworden”, geeft hij aan.

Die trein is onderdeel van het sprintplan, waarmee BEAT Van der Kooij wist te overtuigen. “Zeker door het verhaal dat Theo Bos ging helpen met het project vond ik dat een mooie kans voor mij. Ik heb het plan op mij af laten komen en mijn eigen trainingen doorgetrokken, maar dat wel in overleg met Theo”, vertelt hij. Al verwacht Van der Kooij niet direct wonderen. “We hebben nu nog een lang seizoen om meer stappen te maken. Pas na de eerste wedstrijd weet je pas hoe of wat.”

Vergelijking met Viviani

En passant werd Van der Kooij na zijn trainingsweek in Monaco door Theo Bos ook nog vergeleken met Elia Viviani. “De week ervoor had hij met Viviani gesprint en daarna met mij. Hij kon daar dus de vergelijking maken. Dat viel mij niet tegen, daar mag ik wel blij mee zijn”, lacht Van der Kooij. “Ik lijk denk ik het meest op Viviani. Hij is meer van de hoge topsnelheid, Groenewegen kan beter omhoog sprinten. Ik ben beter als het een snelle aankomst is, echt op het vlakke. Als je je in het seizoen kan meten, dan weet je het en kan je kijken waar we staan. Ik vind het niet erg om vergeleken te worden, iedereen mag zijn mening hebben.”

Onder meer in de Bredene-Koksijde Classic, de Scheldeprijs, de ZLM Tour en de Baloise Belgium Tour krijgt Van der Kooij de kans om zich te mengen in de massasprints met WorldTour-renners. “Daar wil ik ook echt goed zijn”, zegt hij. “Die heb ik echt uitgekozen en dan hoop ik het NK er nog aan te plakken.” Vorig jaar wist hij nog brons te winnen op het Nederlands kampioenschap.

Druk als kopman

BEAT spreekt openlijk de ambitie uit om in 2021 een ProTeam te willen zijn. Om dat te bereiken is onder meer Van der Kooij aangetrokken. In hem wordt een veelwinnaar gezien die veel punten kan scoren. “Ik voel de druk wel als sprintkopman, maar je legt die zelf meestal ook wel op”, weet Van der Kooij. “Ik wil heel graag wedstrijden winnen, maar vanuit de ploeg voel ik die druk minder. Ik word goed geholpen, maar moet nog zien hoe het gaat in de grote koersen.”

Vanuit de ploegleiding wordt benadrukt dat Van der Kooij niet standaard ‘plan-A’ is. Het aanvallende karakter blijft behouden. “Die andere jongens hebben ook gewoon recht op kansen. De koers ligt open tot het een sprint wordt. Dan is het aan mij of ik mij goed voel, anders is het een kans voor iemand anders. Je hebt zoveel kansen in een jaar”, relativeert de sprinter. “Ik zoek mijn momenten wel uit. Ik ben niet iedere koers super goed en wil niet altijd het kopmanschap. Dat is ook niet eerlijk naar de andere jongens toe. We gaan ervoor om met de ploeg te winnen.”

Vorig jaar won Van der Kooij een rit in de Tour of Antalya en De Kustpijl, en daarnaast behaalde hij genoeg ereplaatsen. Vier keer werd hij tweede in een UCI-koers. Met de Ster van Zwolle in aantocht weet de BEAT-kopman dat hij dat wil veranderen. “Het wordt bijna een gewoonte om tweede te worden, dan voelt het moeilijk om te winnen. Daar moet je echt doorheen. Als je dan wél wint, heb je het te pakken. Het beste is om gelijk de eerste koers te winnen. Dat helpt ook mentaal.”

“Ik wil met BEAT een goed seizoen draaien en dan zie ik wel verder. Ik probeer mij niet te veel op de UCI-punten te focussen, want dat kan ook averechts werken”, weet hij.