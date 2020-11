Taco van der Hoorn over wielertoekomst: “De hoop en focus liggen op prof blijven”

Voor Taco van der Hoorn is nog altijd onduidelijk hoe zijn toekomst eruit ziet. De 26-jarige renner moet vertrekken bij Jumbo-Visma. Een nieuwe ploeg heeft hij nog niet. Wat hij wel weet is dat hij wielrenner wil blijven. “Dagen waarop ik zeven uur op de fiets zit, zijn de mooiste”, zegt hij in een gesprek met WielerFlits.

In dit interview spreekt Van der Hoorn over afgelopen jaar, over hoe hij gegroeid is als knecht, over de beladen Ronde van Polen en over zijn sportieve toekomst. Voor de renner, die in december 27 wordt, begon het seizoen al in januari met de Tour Down Under. Via de Ruta del Sol werkte hij toe naar de Vlaamse klassiekers, maar na Omloop Het Nieuwsblad kwam daar de abrupte stop door de uitbraak van het coronavirus.

Na maandenlange onzekerheid over het lot van de wielerkalender kon hij op 5 augustus weer een rugnummer opspelden in de Ronde van Polen. “Daar begon ik supergoed na een hoogtestage die ik zelf had gepland in Livigno en vervolgens een trainingskamp met ploeg in Oostenrijk. Dat was echt een van mijn beste wedstrijden die ik ooit heb gereden, ondanks dat het niet mijn parcours was.”

“Met die goede vorm wilde ik daarna doorpakken in Dwars door het Haagland (elfde) en het NK op de weg (negende), maar dat viel een beetje tegen. Het werd niet wat ik ervan had gehoopt. Het zijn de wedstrijden die mij normaal gezien liggen en ik wist inmiddels dat mijn contract niet zou worden verlengd. In die koersen wil je dan graag een goede uitslag rijden, maar dat lukte helaas niet. Met een contract dat niet verlengd wordt, is dat wel waarnaar je opzoek bent.”

Na een klein dipje, naar eigen zeggen veroorzaakt doordat hij te weinig rust pakte, ging het in de opmaat naar de uitgestelde Vlaamse klassiekers weer wat beter. “In de BinckBank Tour en de klassiekers was ik weer echt goed. Maar in die wedstrijden was het een stuk moeilijker om me te tonen omdat ik volledig in dienst reed van Wout van Aert.”

Gegroeid

Van der Hoorn zag Van Aert een ongekend succesvol seizoen doormaken. In de eerste weken na de coronabreak won de Belg Strade Bianche, Milaan-San Remo en de eerste rit van de Dauphiné en prolongeerde hij zijn titel in het nationaal kampioenschap tijdrijden. Later volgden twee ritzeges in de Tour de France en werd hij vice-wereldkampioen in zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. Daar dwong hij het absolute kopmanschap mee af voor de Vlaamse klassiekers.

Dat betekende voor Van der Hoorn dat hij tijdens die kasseiklassiekers in dienst moest rijden voor zijn Vlaamse kopman. “Dat vond ik alleen maar mooi om te doen”, zegt hij daar nu over, aan het einde van het seizoen. “Dit jaar heb ik echt stappen gezet in het rijden in een ondersteunende rol. Van andere renners kreeg ik veel complimenten dat ik dat beter ben gaan doen. Voorheen maakte ik nog wel eens foutjes.”

Bij Roompot-Nederlandse Loterij, de ploeg waar hij in 2017 en 2018 reed, was hijzelf de man die de uitslagen reed. “Het was mijn taak om zo zuinig mogelijk te koersen en in de finale op het juiste moment vooraan te zitten. Goed positioneren en zoveel mogelijk uit de wind te rijden, dat deed ik allemaal zelf. En dan kom je bij Jumbo-Visma en moet je ineens met heel de ploeg vooraan positioneren. Dat vraagt een heel andere tactiek.”

Dat hij dat moest leren, vertelt hij verder. “Want hoe pak je dat aan? Het is veel meer investeren. Veel meer door de wind rijden. Dat kan ik wel, maar ik was het niet gewend. Daar maakte ik wat foutjes in door soms iets te veel op safe energy te rijden, terwijl met de ploeg moet je er gewoon zitten en soms een all out-inspanning doen na een bocht.”

Het was overigens best wel een stap om over te schakelen van de Roompot-ploeg naar Jumbo-Visma, stelt hij vast. “Van alleen rijden naar ècht als een ploeg rijden. Ik ben altijd een teamplayer geweest en haal er echt voldoening uit om vóór iemand te rijden. Alleen wist ik niet goed hoe dat moest. Dat heb ik wel geleerd.”

Ronde van Polen

In de vijfdaagse Ronde van Polen, begin augustus – net na de hervatting van het seizoen, kende Van der Hoorn wellicht zijn beste dagen op de fiets. Hij cijferde zich weg voor de ploeg door veel kopwerk te verrichten en in de etappe naar Bielsko-Biała kleurde hij mee de koers vanuit de lange vlucht. “Die topvorm was misschien niet helemaal goed getimed. In Polen had ik daar weinig profijt van omdat het te veel bergop was.”

Als ploegmaat van Dylan Groenewegen bevond hij zich samen met zijn teamgenoten in het oog van een storm na het heftige sprintincident in Katowice, waarbij Fabio Jakobsen zwaargewond raakte. “Die dag reed ik heel de rit op kop van het peloton om er een massasprint van te maken. Met een minuutje achterstand kwam ik bij de streep en zag ik dat er een valpartij was geweest. En ik wist: hier vallen is echt niet goed.”

Eenmaal aan de finish nam hij de chaos in zich op. “Toen zag ik ook Fabio liggen en dat was echt heftig, dat was een shock. Vervolgens komt dan ook alle commotie eroverheen met Dylan en de onzekerheid over het lot van Fabio. Die onzekerheid was heel heftig om mee te maken.”

Meteen gingen zijn gedachten terug naar een jaar eerder. “Vorig jaar reed ik ook de Ronde van Polen en toen was er het incident met Bjorg Lambrecht. Dat kwam ontzettend hard bij mij binnen. Het was toen een opeenstapeling van emoties. Het ongeluk met Lambrecht kwam weer een half jaar na het overlijden van Robbert de Greef, een goede vriend van me met wie ik lang in de ploeg heb gezeten.”

De nacht na het overlijden van Lambrecht na de etappe naar Zabrze kon hij niet goed slapen, herinnert Van der Hoorn zich ruim een jaar later nog. “Om vijf uur ’s ochtends ben ik toen maar een rondje in het park bij het hotel gaan lopen. Ik wist echt niet wat ik er mee aan moest. Het meest bizarre was dat we na het incident met Fabio in precies hetzelfde hotel, op dezelfde dag (5 augustus, red.) sliepen.”

“Het zorgde voor een soort flashback naar wéér voor het hotel op een bankje zitten, wéér bellen naar mijn ouders en Jan-Willem (zijn boezemvriend Jan-Willem van Schip) over de hele situatie. Gelukkig hoorden we vrij snel dat Fabio buiten levensgevaar was en dat bepaalt je stemming op zo’n moment.” De volgende dag was het aftasten hoe de houding van het peloton naar de ploeg en naar Groenewegen was.

“Omdat hij zoveel commentaar van buitenaf had gekregen, waren we daar wel benieuwd naar. Maar in het peloton was iedereen supercoulant en heel meelevend, ook naar Dylan. Ja, hij maakte een fout, maar ook dat kan gebeuren, was wat collega-renners zeiden. Iedereen vond het ook vreselijk wat Dylan over zich heen kreeg die avond. Voor ons was dat geruststellend om te horen. Deze wedstrijd zal ik niet snel vergeten. Een emotionele rollercoaster.”

Toekomst onzeker

Wie in november nog geen ploeg heeft voor het volgende seizoen moet zich normaal gesproken zorgen maken. Dit jaar is anders. Door de nieuwe kalender is de transfermarkt anders dan andere jaren. Van der Hoorn houdt hoop op een goede afloop voor hem. “Het is een onzekere tijd. De markt is niet best op dit moment. Ik hoop ergens aan de slag te kunnen. Je wordt nu gedwongen om na te denken over je toekomst. Ik heb een studie gedaan dus zou kunnen werken als trainer…”

“Of ik kan verder studeren. Maar op dit moment vind ik fietsen zo leuk, dat ik dat wil blijven doen. Ik geniet nog altijd van de wedstrijden en van het trainen. De dagen waarop ik zeven uur op de fiets zit, zijn de mooiste. Uiteindelijk heb ik twee jaar de kans gehad bij Jumbo-Visma. Ik kwam over vanuit Roompot met de vraag hoe goed ik het zou doen in de grote klassiekers. Bij Roompot ging dat redelijk goed, maar bij Jumbo is dat niet helemaal gelukt.”

Daardoor is hij zich gaan toeleggen op het rijden in een ondersteunende rol. “Daar heb ik grote stappen in gezet. Misschien rij ik nu wel bij de beste ploeg van de wereld, waar iedereen graag wil rijden. De lat ligt hoog en blijkbaar kan ik daar niet aan voldoen. Dat is jammer, maar het zij zo. Dezelfde uitslagen als bij Roompot kan ik nog steeds rijden. Ik ben nog steeds dezelfde Taco van der Hoorn. De afgelopen twee jaar heb ik dat niet gedaan. Dat komt door het programma, maar ook de kansen die ik gekregen heb maar niet optimaal heb benut.”

Hij weigert bij de pakken te gaan neerzitten. “Ik hoop, met de contacten die er nu zijn, op een plek bij een ProTour-team. Daar ligt de focus op, want die kans is er nog. Mocht dat niet lukken, dan rij ik misschien een jaartje een niveau lager om daarna weer terug te vechten naar het profpeloton. Bij Roompot heb ik laten zien .1-wedstrijden te kunnen winnen en dat kan ik nu nog steeds. De hoop en focus liggen op prof blijven.”