Taco van der Hoorn koerst volgend jaar voor BEAT Cycling

Taco van der Hoorn heeft een nieuwe ploeg voor 2021. De 26-jarige Nederlander, die moest vertrekken bij WorldTour-formatie Jumbo-Visma, heeft een contract getekend bij BEAT Cycling. “Ik denk dat zij een optimaal klimaat creëren om te presteren en uitslagen te rijden”, aldus Van der Hoorn.

“Ik heb voor BEAT gekozen omdat zij op dit moment de beste continentale ploeg zijn. Mijn doel is eigenlijk om weer te laten zien dat ik koersen kan winnen. Ik hoop vooral uitslagen te rijden in .1-wedstrijden, om me zo weer in de kijker te rijden op het professionele niveau. Ik denk dat BEAT de beste ploeg is om uitslagen te rijden.”

Van der Hoorn begon zijn carrière bij Cyclingteam Join’s-De Rijke en reed vervolgens voor het ProContinentale Roompot-Nederlandse Loterij en WorldTour-ploeg Jumbo-Visma. Hij won in zijn carrière al mooie wedstrijden met een etappe in de BinckBank Tour, de Primus Classic en de Schaal Sels.

Meer dan alleen wielrenner

‘Bij BEAT Cycling gaat Taco ook de performance afdeling ondersteunen met zijn kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in de WorldTour en tijdens zijn studie Bewegingswetenschappen’, zo valt er te lezen op de website van zijn nieuwe werkgever.

Van der Hoorn is de vijfde versterking voor de wegploeg, na de al eerder aangekondigde Yoeri Havik, Sven Burger, Jules Hesters en Jordy Bouts. Jan-Willem van Schip en Stefano Museeuw hebben hun contract bij BEAT Cycling inmiddels met een jaar verlengd. De ploeg neemt ook afscheid van meerdere renners.