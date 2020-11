EK strandrace in Duinkerke gaat niet door

Slecht nieuws voor de strandracers: de Europese kampioenschappen in Duinkerke gaan dit jaar niet door. Het EK strandrace stond gepland voor zondag 6 december, maar de Europese wielerbond UEC heeft besloten om het evenement af te gelasten.

Vorig jaar trokken de beste strandracers ook naar Duinkerke om deel te nemen aan het EK. Ivar Slik en Nina Kessler bleken de grote winnaars bij de mannen en vrouwen. Slik won na een veelbesproken wedstrijd voor Timothy Dupont en Rick van Breda, Kessler bleek te sterk voor Riejanne Markus en Tessa Neefjes.

In 2016 vond in Scheveningen de eerste editie van het EK strandrace plaats. Jasper Ockeloen en Pauliena Rooijakkers wisten vier jaar geleden de gouden medailles te veroveren. Ook Lars Boom wist zich een keertje tot Europees strandkampioen te kronen, om precies te zijn in 2018.

Egmond-Pier-Egmond

Begin november ging er ook al een streep door Egmond-Pier-Egmond, een bekende strandrace in Nederland. “Met de kennis van nu is het nog niet duidelijk of de richtlijnen van de overheid ruimte bieden om de komende maanden grote evenementen te organiseren”, zo liet de organisatie weten.