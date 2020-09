Dit zijn de WorldTour-kalender en de ProSeries-kalender van 2021 vrijdag 25 september 2020 om 18:07

De UCI heeft op het WK wielrennen in Imola een laatste hand gelegd aan de WorldTour-kalender voor het nieuwe seizoen. Het wielerseizoen begint op het op hoogste niveau op 19 januari in de Tour Down Under en eindigt op 19 oktober in de Tour of Guangxi.

De internationale wielerunie wilde ondanks de huidige gezondheidssituatie in de wereld met het coronavirus toch een kalender opstellen. Daarbij moest onder meer een oplossing gevonden worden voor wedstrijden die om de verplaatste Olympische Spelen 2021 heen gepland moesten worden. Toch houdt de UCI een serieuze slag om de arm als het gaat om het coronavirus.

Op de kalender zelf zijn er weinig veranderingen. Er komen geen nieuwe WorldTour-koersen bij, alleen de Prudential RideLonden Surrey Classic staat niet meer op de lijst in 2021.

UCI WorldTour 2021

Tour Down Under (19-24 januari)

Cadel Evans Great Ocean Road Race (31 januari)

UAE Tour (21-27 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Strade Bianche (6 maart)

Parijs-Nice (7-14 maart)

Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Milaan-San Remo (20 maart)

Driedaagse Brugge-De Panne (24 maart)

E3 BinckBank Classic (26 maart)

Ronde van Catalonië (22-28 maart)

Gent-Wevelgem (28 maart)

Dwars door Vlaanderen (31 maart)

Ronde van Vlaanderen (4 april)

Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Parijs-Roubaix (11 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Ronde van Romandië (27 april-2 mei)

Eschborn-Frankfurt (1 mei)

Giro d’Italia (8-30 mei)

Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni)

Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

Tour de France (26 juni-18 juli)

Olympische Spelen (23 juli-8 augustus)

Clásica San Sebastián (31 juli)

Ronde van Polen (9-15 augustus)

Cyclassics Hamburg (22 augustus)

Bretagne Classic-Ouest France (29 augustus)

Vuelta a España (14 augustus-5 september)

BinckBank Tour (30 augustus-5 september)

GP de Québec (10 september)

GP de Montréal (12 september)

Ronde van Lombardije (9 oktober)

Tour of Guangxi (14-19 oktober)

UCI ProSeries 2021

Tour de Langkawi (30 januari-6 februari)

Ronde van Valencia (3-7 februari)

Tour of Oman (9-14 februari, nog niet bevestigd)

Tour de la Provence (11-14 februari)

Clásica de Almería (14 februari)

Ruta del Sol (17-21 februari)

Volta ao Algarve (17-21 februari)

Drôme Classic (27 februari)

Kuurne-Brussel-Kuurne (28 februari)

Ardèche Classic (28 februari)

Trofeo Laigueglia (3 maart)

GP Industria & Artigianato (7 maart)

Nokere Koerse (17 maart)

GP de Denain (18 maart)

Bredene Koksijde Classic (19 maart)

GP Miguel Indurain (3 april)

Scheldeprijs (7 april)

Brabantse Pijl (14 april)

Ronde van Turkije (11-18 april)

Tour of the Alps (19-23 april)

Tour de Yorkshire (29 april-2 mei, nog niet bevestigd)

Vierdaagse van Duinkerken (4-9 mei)

GP du Morbihan (15 mei)

Tro-Bro Léon (16 mei)

Boucles de la Mayenne (27-30 mei)

Baloise Belgium Tour (9-13 juni)

ZLM Tour (9-13 juni)

Tour de Wallonie (19-23 juli)

Tour of Utah (26 juli-1 augustus)

Vuelta a Burgos (3-7 augustus)

Arctic Race of Norway (5-8 augustus)

GP de Wallonie (26 augustus)

Deutschland Tour (26-29 augustus)

Maryland Cycling Classic (5 september)

Tour of Britain (5-12 september)

GP de Fourmies (12 september)

Primus Classic (18 september)

Giro dell’Emilia (2 oktober)

Sparkassen Münsterland Giro (3 oktober)

Coppa Bernocchi (4 oktober)

Tre Valli Varesine (5 oktober)

Milaan-Turijn (6 oktober)

Gran Piemonte (7 oktober)

Parijs-Tours (10 oktober)

Tour of Taihu Lake (9-12 oktober)

Japan Cup (17 oktober)