Het laatste transfernieuws van Metec-TKH en BEAT Cycling Club vrijdag 9 oktober 2020 om 18:06

In WielerFlits Nationaal bundelen we het belangrijkste nieuws over het Nederlandse wielerpeloton. In deze rubriek mis je niets over het laatste nieuws van het nationale wielrennen. Vandaag met het laatste transfernieuws van Metec-TKH en BEAT Cycling Club.

Marijn van den Berg gaat broer Lars achterna met transfer naar opleidingsploeg Groupama-FDJ

Marijn van den Berg vertrekt na twee seizoenen bij Metec-TKH. De Utrechter treedt in de voetsporen van zijn broer Lars van den Berg met een transfer naar de opleidingsploeg van Groupama-FDJ.

Lars van den Berg maakte een jaar geleden dezelfde overstap als zijn broertje en heeft voor aankomend seizoen zijn eerste profcontract getekend bij de hoofdmacht. De 21-jarige Marijn zal bij de Franse opleidingsploeg hopen op eenzelfde scenario als de 22-jarige Lars.

De jongste Van den Berg maakte in zijn twee jaar bij Metec-TKH vooral indruk door de Carpathian Couriers Race te winnen en tussen de WorldTour-renners ereplaatsen te verzamelen in de Czech Cycling Tour.

Nieuwstips of opmerkingen?

nationaal@wielerflits.nl

Vertrekkende Jesper Asselman hoopt nog altijd op profcontract

Jesper Asselman zegt Metec-TKH na een jaar vaarwel. De 30-jarige renner hoopt nog altijd op een profcontract, maar gaat zich voorlopig oriënteren op een maatschappelijke carrière. “Het is altijd een wens geweest om te studeren.”

Asselman is daarom ook begonnen aan een deeltijdopleiding Fysiotherapie. “In eerste instantie om dat te combineren met een bestaan als profwielrenner, al ben ik mij ervan bewust dat dit een heel lastig verhaal gaat worden in de huidige situatie. Mocht dit niet lukken hoop ik op een andere manier van waarde te kunnen zijn in de sport.”

De Nederlander is dus nog naarstig op zoek naar een profcontract, maar is zich ervan bewust dat dat lastig gaat worden. “De coronacrisis heeft het niet makkelijker gemaakt”, legt hij uit. “De kansen om mezelf te tonen en de plekken in het profpeloton zijn behoorlijk afgenomen.”

Meerwaarde voor profteams

Toch denkt Asselman, die voor Roompot-Charles zijn grootste zege behaalde in de Tour de Yorkshire, nog van meerwaarde te kunnen zijn voor een profploeg. “Afgelopen jaren ben ik altijd progressie blijven boeken en er zitten nog heel wat goede jaren in dus ik kan ongetwijfeld nog van waarde zijn voor een profploeg.”

“Ik heb van Michel de kans gekregen om me terug te knokken bij Metec-TKH! Daar ben ik dankbaar voor en die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Het is wel altijd met de intentie geweest om weer een stap omhoog te maken”, zo sluit hij af.

Renners komen en gaan bij Metec-TKH: Hartthijs de Vries maakt selectie voor 2021 compleet

Metec-TKH heeft de selectie voor 2021 compleet. Hartthijs de Vries (Vlasman), Niels van Ekeren (VolkerWessels-Merckx) en Victor Broex (WPGA) zijn de laatste aanwinsten voor de ploeg van Michel Megens. Eerder werden ook al Thomas Mijnsbergen en Huub Artz aangekondigd.

Tegenover de komst van deze vijf renners staat het vertrek van – natuurlijk – Marijn van den Berg, Jesper Asselman, maar ook Stef Krul, Dennis van der Horst en Jelle Bootsveld. Krul spraken we in mei al uitgebreid over zijn afscheid bij Metec-TKH.

Aanwinsten: De Vries nieuwe sterkhouder

De Vries wordt na het vertrek van Asselman en Van den Berg gezien als een van de nieuwe sterkhouders bij de continentale formatie. De 24-jarige renner won in dit korte seizoen de zware Ronde van Woensdrecht, terwijl hij ook mee het podium op mocht in de criteriums in Hank en Usquert. Bij Metec-TKH krijgt de Fries een internationaal programma aangeboden.

De 20-jarige Van Ekeren en de 20-jarige Broex kunnen bij Metec-TKH een nieuwe stap in hun ontwikkeling zetten. Van Ekeren kwam tijdens de coronacrisis al in het nieuws door honderd keer de Amerongse Berg te beklimmen, maar de beloftevolle Gelderlander toonde zich ook van voren tijdens het NK voor beloften. Een mechanisch defect stond Van Ekeren in de weg van een topklassering. Broex toonde zich een jaar eerder op het NK voor beloften: In Ede werd hij knap vijfde.

Selectie Metec-TKH 2021

Huub Artz

Sjoerd Bax

Dylan Bouwmans

Ramon van Bokhoven

Victor Broex

Jason van Dalen

Jens van den Dool

Niels van Ekeren

Lars Hohmann

Thijs de Lange

Adne Koster

Tim Marsman

Thomas Mijnsbergen

Rick Ottema

Danny van der Tuuk

Harrthijs de Vries

BEAT neemt afscheid van Van der Kooij en nog vier renners

Bas van der Kooij, Alex Mengoulas, Nahom Desale, Guillaume Seye en Adam Lewis vertrekken na dit seizoen bij BEAT Cycling Club.

Voor Van der Kooij, die als beoogde topsprinter werd binnengehaald, blijft het bij slechts één seizoen in dienst van BEAT. De ploeg heeft besloten zijn contract niet te verlengen. Zij zien niet genoeg potentie in de sprinter die afgelopen winter overkwam van Monkey Town-ABLOC.

BEAT heeft ook besloten om Desale, Mengoulas en Lewis geen nieuw contract aan te bieden. Het management kiest ervoor om door te selecteren, en in de toekomstplannen komt het drietal niet voor. De Brit Lewis heeft met de Franse amateurploeg Côtes d’Amor al een nieuwe ploeg gevonden.

Seye kreeg wel een nieuw contract aangeboden bij BEAT, maar de 23-jarige Belg kiest zelf voor een maatschappelijke loopbaan. Hij gaat dat combineren met koersen bij de Belgische clubploeg van Vetrapo. Seye hoopte in 2021 prof te worden, maar BEAT maakt niet de stap naar de ProConti’s en hij heeft zelf geen aanbieding gekregen van hoger niveau.

BEAT kijkt naar 2021: bijna rond met Sven Burger

BEAT wil in 2021 op dezelfde voet verder. De selectie blijft bestaan uit tien of elf renners. Met Daniel Abraham, Luuc Bugter, Yves Coolen, Marten Kooistra, Stefano Museeuw en Jan-Willem van Schip wil BEAT graag door. Vanuit de renners en het team is de intentie uitgesproken om het contract te verlengen.

Daarnaast wordt actief gezocht naar nieuwe renners. Een van die nieuwelingen moet Sven Burger worden. De 23-jarige Noord-Hollander gaat weg bij SEG Racing Academy, waar hij dit seizoen nog mocht rijden ondanks dat hij geen belofte meer was.

BEAT ziet potentie in Burger, die vorig jaar vijfde werd in Veenendaal-Veenendaal en zesde in Slag om Norg. De hardrijder hoopte nog op een profcontract, liet hij in augustus weten. Alleen details scheiden Burger nog van een overeenkomst bij BEAT.

Dan zijn er nog een aantal plaatsen vacant in de selectie voor volgend jaar. Yoeri Havik, die zijn huidige ploeg Vlasman noodgedwongen ziet stoppen, staat ook op de radar van BEAT. Er zijn al gesprekken gevoerd. Havik is, naast een sprinter op de weg, natuurlijk ook de partner van Van Schip op de baan. Het duo staat op de planning voor de koppelkoers tijdens de Olympische Spelen van komende zomer.

Adne van Engelen en Jesse de Rooij van voren in Thailand

Bike Aid is momenteel een van de weinige internationale ploegen in de Ronde van Thailand (UCI 2.1). De Duitse continentale ploeg met de nodige avonturiers, waaronder Nederlanders Jesse de Rooij en Adne van Engelen, laat daar een goede vorm zien. Met Lucas Carstensen wonnen ze al de tweede etappe en sinds de derde rit draagt Nikodemus Holler de leiderstrui.

Ook Van Engelen laat zich zien in Thailand. Hij werd achtereenvolgens 21ste, vierde, vijfde en vierde in de rituitslagen. Daardoor heeft de kleine klimmer zich opgewerkt naar de vierde plaats in het klassement. De Rooij is zevende in de rangschikking, na onder meer twee vijfde plaatsen.

De Tour of Thailand eindigt op zondag 11 oktober.

Ploegwatchers

Sunweb Development – Maxim Horssels

Vlasman CT – Maxim Horssels

BEAT Cycling Club – Nick Doup

ABLOC CT – Nick Doup

Metec-TKH – Julian Dubbeld

VolkerWessels-Merckx – Julian Dubbeld

Jumbo-Visma Development Team – Youri IJnsen

SEG Racing Academy – Youri IJnsen

Nieuwstips: nationaal@wielerflits.nl