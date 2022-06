Uitslag wielrenners van de maand mei bekend

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand mei 2022 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek van WielerFlits konden tot maandag 13 juni stemmen op genomineerde renners verdeeld over drie categorieën.

Tussen de mannen ging de verkiezing tussen Mathieu van der Poel en Koen Bouwman, terwijl het bij de vrouwen ging tussen vijf genomineerden: Ellen van Dijk, Demi Vollering, Lorena Wiebes, Laura Smulders en Pauliena Rooijakkers. In de categorie ‘Talent van de maand’ ging het tussen het drietal Menno Huising, Olav Kooij en Puck Pieterse.

Wielrenner van de maand: Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel reed in Italië zijn eerste grote ronde uit, en dat deed hij in stijl. Door op de eerste Giro-dag al het roze te pakken, werd hij de tiende Nederlander ooit die de Italiaanse leiderstrui aan mocht trekken. Van der Poel reed drie dagen lang in het roze, mede te danken aan de tijdrit in Boedapest, waar hij tweede werd achter Simon Yates. Op de slotdag liet MVDP opnieuw zien een goede race tegen de klok te kunnen rijden, zo zette hij de op twee na snelste tijd in Verona neer.

Naast het roze blonk de renner van Alpecin-Fenix vooral uit door de harten van de Italiaanse wielerfans te veroveren. Dit deed hij mede door zijn aanvallende manier van koersen, zijn wheely’s en de duim naar Biniam Girmay, die sterker bleek in de tiende etappe van de drieweekse rittenkoers. In alle soorten etappes was Van der Poel in de aanval te vinden, waardoor hij de prijs van de superstrijdlust uitgereikt kreeg na de slotetappe.

Wielrenster van de maand: Ellen van Dijk

Ellen van Dijk schreef in mei geschiedenis door het werelduurrecord voor vrouwen te verbeteren. Op de Zwitserse wielerbaan in Grenchen werd de renster van Trek-Segafredo na Keetie van Oosten-Hage (1978) en Leontien van Moorsel (2003) de derde Nederlandse werelduurrecord-houdster ooit. De 35-jarige Van Dijk heeft het record van de Britse Jocelin Lowden, die in 2021 in Grenchen reed, verbroken met iets minder dan een kilometer.

De renster uit Harmelen reed in uur 49,254 kilometer in het uur, waardoor de lat hoog ligt voor de volgende poger. Het zag er vanaf het begin al goed uit voor de hardrijdster, die begeleid werd door Koen de Kort. In het tweede deel van de poging liep het gemiddelde iets terug, maar met een steeds groter wordende voorsprong was het al snel duidelijk dat Ellen van Dijk het uurrecord van Lowden, dat op 48,805 kilometer stond, zou verbeteren.

Talent van de maand: Olav Kooij

Olav Kooij had in april al meerdere etappezeges op zijn naam gezet, maar wist deze lijn knap door te trekken in mei. Met een overwinning in de eerste etappe van de Ronde van Hongarije liet Kooij het opnieuw zien: de Jumbo-Visma-renner eindigde voor sprinters als Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen en Elia Viviani, die tweede werd. De overwinning werd de derde profzege voor Kooij in dit wielerseizoen.

De tweede etappe was echter minder fortuinlijk voor Kooij, aangezien hij – als drager van de leiderstrui – samen met meerdere renners ten val kwam in de laatste kilometers. De sprinter van Jumbo-Visma moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd en was niet op tijd hersteld om de Veenendaal-Veenendaal Classic te rijden.

Ellen van Dijk verzekert zich met deze uitverkiezing voor een nominatie voor de verkiezing Wielrenner van het jaar 2022, die in december wordt uitgereikt. Mathieu van der Poel (maart) en Olav Kooij (april) werden eerder dit jaar al eens verkozen tot winnaar in hun categorie.

Wielrenners van de maand 2022

Januari, februari: Fabio Jakobsen

Maart: Mathieu van der Poel

April: Dylan van Baarle

Mei: Mathieu van der Poel

Wielrensters van de maand 2022

Januari, februari: Marianne Vos

Maart: Annemiek van Vleuten

April: Annemiek van Vleuten

Mei: Ellen van Dijk

Talent van de maand 2022

Januari, februari: Puck Pieterse

Maart: Casper van Uden

April: Olav Kooij

Mei: Olav Kooij