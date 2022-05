Giro 2022: De ronde van Mathieu van der Poel in 10 foto’s

Mathieu van der Poel was een van de grote smaakmakers van de afgelopen Giro d’Italia. Bij zijn debuut in de Corsa Rosa won de leider van Alpecin-Fenix de openingsetappe, droeg hij enkele dagen de roze trui en stal hij de harten van de Italiaanse wielerfans. WielerFlits vat de ronde van de 27-jarige allrounder samen in tien foto’s!

Om de co-sponsor te plezieren, verruilden Van der Poel en co hun blauwe truitjes voor groene outfits - foto: Cor Vos Van der Poel schoot in Visegrád meteen raak: hij won de eerste etappe en veroverde het roze - foto: Cor Vos MVDP maakte in Boedapest indruk door in de roze trui naar de tweede plaats te rijden in de tijdrit - foto: Cor Vos Van der Poel maakte vaak mee de koers, zoals in de achtste etappe met de Vesuvius als decor - foto: Cor Vos Proosten op de ploeg, die voor de komende jaren een WorldTour-licentie heeft aangevraagd - foto: Cor Vos Een duim voor Biniam Girmay: de Eritreeër was in Jesi te sterk in de sprint van een klein peloton - foto: Cor Vos Een knuffel voor Girmay na diens zege: alles was weer koek en ei tussen de twee kampioenen - foto: Cor Vos Met zijn aanvallende koersgedrag veroverde Van der Poel de harten van de Italiaanse wielerfans - foto: Cor Vos Van der Poel sloot de Giro af met een wheely en de derde plaats in de afsluitende tijdrit - foto: Cor Vos Na de laatste etappe werd Van der Poel gehuldigd als winnaar van de prijs voor de superstrijdlust - foto: Cor Vos