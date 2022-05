Olav Kooij sprint naar winst in openingsrit Ronde van Hongarije

Olav Kooij heeft de openingsetappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was de snelste in de massasprint. Elia Viviani en Matthew Walls mochten mee op het podium. De leiding in het algemeen klassement is vanzelfsprekend voor Nederlander Kooij.

De Giro d’Italia heeft Hongarije net verlaten, maar deze week zal (een deel van) de wielerwereld opnieuw zijn blik richten op het Centraal-Europese land. Vandaag werd namelijk de Ronde van Hongarije op gang geschoten. Dat gebeurde met een etappe van 198 kilometer van Csákvár naar Székesfehérvár. Onderweg moesten er ruim 1.600 hoogtemeters overwonnen worden, maar de vraag was of het parcours lastig genoeg was om de sprinters te lossen.

Gelijk vanuit het vertrek kozen vijf renners het hazenpad. Aaron Van Poucke, Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), Joey Rosskopf (Human Powered Health), Márton Dina (EOLO-Kometa) en Hongaars kampioen Viktor Filutás (Adria Mobil) verwierven een voorsprong van ongeveer drie minuten. Er was sprake van een goede samenwerking, onderweg verdeelden ze ook de punten voor het berg- en puntenklassement

Koplopers zetten door

Die goede samenwerking was nodig, een aantal ploegen hadden namelijk duidelijk hun zinnen gezet op een massasprint. Op zestig kilometer van de streep slonk de voorsprong van de kopgroep, die het nu zonder Filutás moesten doen, dan ook tot anderhalve minuut. Het kopwerk in het peloton werd voornamelijk verzorgd door Quick-Step-Alpha Vinyl en BikeExchange-Jayco, die met respectievelijk Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen twee snelle mannen in het peloton hadden zitten.

De vier koplopers bleven goed ronddraaien, wat ervoor zorgde dat hun voorsprong lang rond de minuut bleef hangen. Op vijftien kilometer van de streep ging dook de voorsprong echter onder de minuut, mede dankzij het kopwerk van Nils Politt van BORA-hansgrohe. Het was zeer spannend, maar in de laatste vijf kilometer kwam er een nieuwe versnelling in het peloton, wat dé finale doodsteek was voor de vier vluchters.

Kooij vs. Viviani

Uiteindelijk werden de vluchters pas op een kilometer van de streep gegrepen. De sprint in de eerste etappe van de Hongaarse etappekoers verliep zonder echte lead-outs. Het was Nederlander Kooij die van ver en dus ook als eerste zijn sprint aanzette, maar hij hield goed stand. Elia Viviani kwam nog even aanzetten, maar de Italiaan kreeg zijn fiets niet voorbij die van Kooij.

De derde plaats was voor de Brit Matthew Walls, die voor BORA-hansgrohe uitkomt. Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen kwamen er niet aan te pas. Kooij is vanzelfsprekend ook de eerste leider in het algemeen klassement van de Ronde van Hongarije.