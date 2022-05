Ellen van Dijk slaagt in haar missie: “Ik ben zo blij met dit uurrecord”

Ellen van Dijk mag zich na vandaag de nieuwe houdster van het werelduurrecord noemen. De Nederlandse hardrijdster van Trek-Segafredo reed op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen naar een totale afstand van 49,254 kilometer en wist het oude record van Joscelin Lowden te verpulveren.

Lowden kwam in 2021 in Grenchen tot 48,405 kilometer en verbeterde het oude record van de Italiaanse Vittoria Bussi met bijna vierhonderd meter. Vandaag zagen we in het Zwitserse Grenchen echter een nieuwe poging van niemand minder dan Ellen van Dijk, de huidige wereldkampioene in het tijdrijden. Van Dijk vertrok als een speer en wist alsmaar verder uit te lopen op het schema van Lowden.

De Nederlandse keek na afloop terug op een uur lang afzien. “Ik was best wel nerveus in het begin, maar ik deed precies wat we vooraf hadden besproken. Het plan was om nog te versnellen in het tweede deel, maar dat lukte niet echt. Sterker, het ging allemaal wat trager. Het duurde daarna nog echt lang”, kan Van Dijk alweer lachen. “Na 45 minuten wilde ik echt nog versnellen, maar ik ging juist langzamer. Er zat kortom niet meer in.”

“Ik was zo blij toen ik hoorde dat het voorbij was”

Van Dijk is echter wel dolgelukkig met haar uurrecord van 49,254 kilometer. “Ik ben echt heel erg blij met het verbreken van het uurrecord. In het eerste half uur reed ik rondjes 18,1 en 18,2 (seconden, red.) en wist ik dat ik er dik onder zat. Ik dacht bij mezelf: ‘als ik nu niet boven de 18,5 uitkom, heb ik het record’. Ik kon op een bepaald moment niet meer alles horen langs de kant en het werd allemaal wat wazig. Ik reed ook niet meer zulke rechte lijnen.”

“Ik was zo blij toen ik hoorde dat het voorbij was”, vervolgt Van Dijk, die ondanks alle pijn met veel plezier terugkijkt op de voorbije periode. “Het was echt een geweldig project. De hele aanloop was echt een geweldige ervaring. Ik had ook niet meer kunnen wensen qua steun van mijn ploeg Trek-Segafredo. Iedereen heeft er zoveel tijd en energie ingestoken. Ik dacht tijdens mijn rit ook aan iedereen die zo hard heeft gewerkt. Ik moest ze wel terugbetalen. Ik kan nu alleen maar zeggen: ride bikes, have fun, feel good!”