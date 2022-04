Wielrenners van de maand maart bekend

Verkiezing

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand maart 2022 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek konden tot maandag 11 april stemmen op genomineerde renners verdeeld over drie categorieën.

De genomineerden van de maand maart bij de mannen waren Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen. In de categorie Wielrenster van de maand maart kon worden gestemd op Lorena Wiebes, Ellen van Dijk of Annemiek van Vleuten. De derde categorie waren de de talenten, die na 1 januari 2000 geboren zijn. Casper van Uden, Tim Marsman en Nienke Veenhooven waren op basis van hun prestaties in de maand maart genomineerd in deze categorie.

Wielrenner van de maand: Mathieu van der Poel

In de categorie wielrenner van de maand is Mathieu van der Poel tot winnaar uitgeroepen. Van der Poel maakte in Milaan-San Remo zijn rentree na een winter vol blessureleed en pakte gelijk een podiumplaats. Na deze derde plek in La Primavera scherpte van der Poel zijn vorm aan in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali waar hij erg aanvalslustig reed en de vierde etappe op zijn naam schreef. In Dwars door Vlaanderen bevestigde van der Poel zijn comeback door een sterke finale te rijden en Tiesj Benoot zonder enige moeite te verslaan in een sprint à deux.

Wielrenster van de maand: Annemiek van Vleuten

Annemiek van Vleuten is de Wielrenster van de maand maart geworden. In de Strade Bianche Donne werd van Vleuten nipt verslagen door Lotte Kopecky en pakte ze de tweede plek. Op de befaamde sterrato Le Tolfe ging Van Vleuten vol aan en kon alleen Kopecky haar wiel volgen. De Belgisch kampioene wist Van Vleuten uiteindelijk in de bochtensectie voor de Piazza del Campo in Siena te verschalken en de overwinning te pakken. Na afloop van de Strade Bianche vertrok Van Vleuten naar Spanje om zich klaar te maken voor de Vlaamse klassiekers. Tegen het einde van maart maakte de Olympisch kampioene haar opwachting in Dwars door Vlaanderen en werd zij eenentwintigste.



Talent van de maand: Casper van Uden

Casper Van Uden komt dit seizoen uit voor de opleidingsploeg van Team DSM. Het 20-jarige talent pakte deze maand twee overwinningen in de Ronde van Normandië. In Le Samyn en de GP Monseré maakte hij begin deze maand deel uit van de WorldTour-ploeg van Team DSM en reed hij in dienst van ervaren ploeggenoten. Tijdens de Ronde van Drenthe op 13 maart liet de Schiedammer al zien in goede vorm te verkeren en koerste hij naar een verdienstelijke elfde plaats.

Zijn hoogtepunt deze maand was de Ronde van Normandië (UCI 2.2). Van Uden won in deze koers de tweede en vierde etappe door een massasprint te winnen en finishte in zes etappes in de top-twintig van de daguitslag. Hij behaalde door deze constante prestaties een vijfde plaats in de eindrangschikking van de Ronde van Normandië.

Mathieu van der Poel, Annemiek van Vleuten en Casper van Uden verzekeren zich met deze uitverkiezing voor een nominatie voor de verkiezing Wielrenner van het jaar 2022, die in december wordt uitgereikt.

Wielrenners van de maand 2022

Januari/februari: Fabio Jakobsen

Maart: Mathieu van der Poel

Wielrensters van de maand 2022

Januari/februari: Marianne Vos

Maart: Annemiek van Vleuten

Talent van de maand 2022

Januari/februari: Puck Pieterse

Maart: Casper van Uden