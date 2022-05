Schade valt mee bij gevallen Olav Kooij

Update

Olav Kooij was woensdag nog euforisch na zijn zege in de openingsrit van de Ronde van Hongarije, maar vandaag moest de Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma opgeven na een zware valpartij in de slotfase van de tweede etappe. Kooij bleek niet meer in staat om de finish te bereiken en moest zelfs worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

In de razendsnelle en bochtenrijke finale probeerden verschillende teams een sprinttrein op de rails te zetten. Door een grote en zware valpartij gingen meerdere rappe mannen tegen de vlakte. Geletruidrager Kooij lag erbij en kon een tweede ritzege vergeten. Ook zijn ploeggenoten David Dekker en de gebroeders Mick en Tim van Dijke gingen tegen de grond, maar konden wel weer op hun fiets kruipen.

Kooij kwam er minder genadig vanaf en moest voor verdere onderzoeken worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat heeft Jumbo-Visma laten weten via social media, maar de Nederlandse ploeg heeft nog geen verdere info over zijn jonge Nederlandse sprinter.

Ook Dylan Groenewegen was betrokken bij de massale val op goed 700 meter van de streep. Het is nog onduidelijk hoe het is gesteld met de sprinter van BikeExchange-Jayco. De Australische formatie komt later met een update, zodra ze meer informatie hebben.

De schade bij Olav Kooij lijkt mee te vallen. De Nederlandse sprinter werd in het ziekenhuis gehecht aan een snijwond in de kuit, maar heeft geen breuken overgehouden aan zijn valpartij. “Olav heeft een diepe snijwond aan de binnenkant van zijn kuit, die is gehecht. Verder lijkt hij oké, zo geeft hij ook zelf aan”, laat ploegleider Robert Wagner weten op de website van Jumbo-Visma.

The crash that occured in the final straight. We hope everyone will be okay. pic.twitter.com/vBGjFqGWbJ — Tour de Hongrie (@Tour_de_Hongrie) May 12, 2022

Tot de valpartij leek alles goed te gaan voor de ploeg. Wagner: “In de wedstrijd zelf verliep alles volgens plan. Owen Geleijn heeft in het begin van de wedstrijd mede gecontroleerd. Daarna waren we op de afspraak. We wisten dat het in waaiers zou breken en we zaten vervolgens met vijf man mee. Dat was heel sterk van de mannen. Alles ging goed tot zeshonderd meter van de streep.”

“Onze renners konden geen kant op toen er iemand voor hen viel. Mick en David lagen er ook bij. Zij hebben veel geluk gehad, want dat had ook anders af kunnen lopen. We gaan nu resetten en kijken wat er sportief nog in zit voor de komende dagen”, aldus de Duitse ploegleider.