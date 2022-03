Wielrenners van de maanden januari en februari bekend

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maanden januari en februari 2022 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek konden tot vrijdag 18 maart hun stem uitbrengen op verschillende renners in drie categorieën. Er is op voorhand gekozen om de maanden januari en februari samen te voegen, waardoor de genomineerden bestonden uit een mix van wegwielrenners en veldrijders.

De genomineerden van de maanden januari en februari bij de mannen waren Lars van der Haar, Fabio Jakobsen en Wout Poels. Bij de vrouwen kon worden gestemd op Marianne Vos, Lucinda Brand en Annemiek van Vleuten. De derde categorie waren de talenten, die na 01-01-2000 geboren zijn. Olav Kooij, Puck Pieterse en Fem van Empel waren op basis van hun resultaten genomineerd voor deze categorie.

Wielrenner van de maand: Fabio Jakobsen

In de categorie wielrenner van de maanden is Fabio Jakobsen verkozen tot winnaar. Met zijn etappezeges in de Ronde van Valencia en Volta oa Algarve pakte hij eveneens de puntentrui in deze rondes. Ook was Jakobsen op de afspraak in het Vlaamse openingsweekend waar hij in de eindsprint van Kuurne-Brussel-Kuurne Caleb Ewan met overmacht versloeg. Jakobsen gaf naderhand aan nog nooit zo goed in vorm te zijn geweest in deze fase van het wielerseizoen.

Wielrenster van de maand: Marianne Vos

Marianne Vos is verkozen tot wielrenster van de maand. Vos concentreerde zich het afgelopen veldritseizoen voornamelijk op de wereldbeker veldrijden en de kampioenschappen. Dit betaalde zich uit want Vos werd begin januari voor de zevende keer Nederlandse kampioen veldrijden in Rucphen. Vervolgens schreef zij de wereldbeker van Hoogerheide op haar naam. Tijdens de wereldkampioenschappen Cyclocross in Fayetteville versloeg ze mede-genomineerde Lucinda Brand in de eindsprint en kroonde ze zich voor de achtste keer tot wereldkampioen veldrijden.

Talent van de maand: Puck Pieterse

Het talent van de maanden januari en februari 2022 is de 19-jarige Amersfoortse Puck Pieterse geworden. Ze begon de maand januari zeer voortvarend door als tweede te eindigen bij de wereldbeker in Hulst bij de elitedames. Een week later werd ze op het Nederlandse kampioenschap derde bij de beloften. Vervolgens behaalde ze twee keer het podium bij de elitedames tijdens de wereldbekers van Flamanville en Hoogerheide. Op het WK veldrijden nam ze deel bij de belofte-categorie en werd zij na een spannende strijd met landgenotes Shirin van Anrooij en Fem van Empel wereldkampioen.

Fabio Jakobsen, Marianne Vos en Puck Pieterse zijn de eerste winnaars van 2022. Hiermee zijn zij direct genomineerd voor de verkiezing wielrenner van het jaar 2022. Deze titel wordt aan het einde van het kalenderjaar uitgereikt.

Wielrenners van de maand 2022

Januari/februari: Fabio Jakobsen

Wielrensters van de maand 2022

Januari/februari: Marianne Vos

Talent van de maand 2022

Januari/februari: Puck Pieterse