Stem nu op de verkiezing Wielrenner van de maand mei

Voor de vierde keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maand mei.

De stembussen zijn geopend tot maandag 13 juni, 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het jaar in december.

Genomineerden wielrenner van de maand mei

Mathieu van der Poel (27, wegwielrennen)

Van der Poel reed in Italië zijn eerste grote ronde uit en veroverde er meteen de harten van de Italiaanse wielerfans. We zagen de renner van Alpecin-Fenix selfies maken, wheely’s trekken, pizza’s met ananas eten (minder geliefd bij de Italianen) maar vooral koersen. Hij pakte de roze trui in de eerste etappe van de Giro door zijn concurrenten, en dan met name Biniam Girmay, te verslaan in een sprint. Naast zijn overwinning ging er haast geen dag voorbij zonder dat hij aanvallend in beeld was, zo zagen wij hem meerdere keren in de kopgroep van zware bergetappes.

Ook heeft MVDP aangetoond een sterke tijdrijder te zijn: hij werd tweede in de tijdrit in Boedapest en pakte een derde plek in de race tegen de klok in Verona. Zijn aanvallende rijstijl kon niet onopgemerkt blijven bij de Giro-organisatie, die hem daarvoor de prijs van de superstrijdlust uitreikte. De manier waarop Mathieu van der Poel zich heeft laten zien in een drieweekse rittenkoers verdient absoluut een nominatie voor de verkiezing wielrenner van de maand.

Koen Bouwman (28, wegwielrennen)

Dé Nederlandse verrassing van de Giro d’Italia 2022: Koen Bouwman. Door meerdere keren mee te gaan in de vlucht kon Bouwman het voor elkaar krijgen om twee etappes én de blauwe bergtrui te winnen. De Jumbo-Visma-renner is daarmee de eerste Nederlander ooit die deze trui in de Giro wint, en de vierde ooit die een bergtrui van een grote ronde mee naar huis mag nemen. Hij treedt in de voetsporen van Joop Zoetemelk, Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse.

Bij zijn eerste etappezege liet de 28-jarige Bouwman al zien dat hij over uitstekende klimmersbenen beschikte: na 196 kilometer was de renner uit Ulft de sterkste in de sprint à trois met Bauke Mollema en Davide Formolo. Medevluchter Tom Dumoulin zag zijn ploeggenoot imponeren in de sprint en sprak mooie woorden over de winnaar: “Koen is een van de renners die dit het meest verdient.” Veertien dagen later won de Nederlandse bergkoning zijn tweede etappe in Santuario di Castelmonte, waar hij ook de blauwe trui verzekerde.

Genomineerden wielrenster van de maand mei

Pauliena Rooijakkers (29, wegwielrennen)

Sinds april rijgt Pauliena Rooijakkers de ereplaatsen aan elkaar, maar winnen zat er voor de renster van Canyon-SRAM nog niet in. Tot in mei, toen ze in de Durango-Durango Emakumeen Saria toesloeg. Op het zware parcours rondom het Baskische Durango zette ze Veronica Ewers en Cecilie Uttrup Ludwig op meer dan 15 seconden achterstand. De rest volgde op meer dan een minuut.

Het was pas de tweede profzege voor Rooijakkers, nadat ze in 2017 in de Tour de l’Ardeche een etappe had gewonnen. Niet alleen in Durango-Durango kwam de Limburgse overigens sterk voor de dag. In het eindklassement van de Itzulia Women, de Ronde van het Baskenland voor vrouwen, eindigde ze als tweede achter de ongenaakbare Demi Vollering. In alle drie de etappes reed Rooijakkers top-10.

Laura Smulders (28, BMX)

Laura Smulders liet haarzelf in mei van haar beste kant zien op de BMX. De tweevoudig wereldkampioene BMX won in Glasgow de eerste wereldbeker-wedstrijd, voor haar concurrenten Zoé Clussens en Judy Baauw. Door de overwinning werd Smulders de leider in het eindklassement, dat ze van 2016 tot 2019 won.

De volgende dag werd de tweede wereldbeker-wedstrijd gereden en ook die werd gewonnen door Smulders. De BMX’ster kende geen geweldige start in de finale, maar maakte alles goed door in de laatste bocht de Britse Bethany Shriever bij te halen. Zo zorgde Smulders ervoor dat ze als eerst over de finish kwam en daarmee dus haar leiding in het eindklassement verstevigde.

Demi Vollering (25, wegwielrennen)

Vollering geldt sinds 2019 al als een van de beste wielrensters ter wereld. Met al zes overwinningen in dit wielerseizoen laat de 25-jarige renster dat dit jaar opnieuw zien. In mei smeet ze met haar krachten in twee Spaanse koersen: de Itzulia Women en de Vuelta a Burgos Feminos. In de Itzulia Women kon niemand tippen aan Vollering. De SD Worx-renster won alle drie de etappes en op die manier vanzelfsprekend de eindzege. Haar absolute dominantie op het heuvelachtige parcours maakte indruk op de wielerwereld.

Naast de Baskische driedaagse was Vollering ook haar concurrenten de baas in de Vuelta a Burgos Feminos, waar ze in de vierde en laatste etappe de overwinning behaalde. Vollering was eindwinnares Juliette Labous te snel af op de zware klim naar Lagunas de Neila, een klim van 11,9 km lang aan 6,2% gemiddeld. Dankzij deze prestatie won de Nederlandse de bergtrui en steeg ze naar de derde plek in het eindklassement.

Lorena Wiebes (23, wegwielrennen)

Wat Vollering kan, kan ik ook, is waarschijnlijk wat Lorena Wiebes dacht toen ze begon aan de RideLondon Classique. En zo geschiedde: Wiebes won alle etappes in de driedaagse, Britse koers. De renster van Team DSM was op alle drie de dagen de sterkste in een sprintduel, waarin steeds wereldtoppers als Lotte Kopecky (SD Worx) en wereldkampioen Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) verslagen moesten worden. Na de successen in Londen komt de 23-jarige renster in dit wielerseizoen al te staan op acht ritzeges.

Waar de maand eindigde met de RideLondon Classique, begon mei voor Lorena Wiebes met een respectabele derde plaats in de GP Eco-Struct in België, na het aantrekken van de sprint voor haar team- en landgenoot Charlotte Kool. Met dank aan Wiebes kon Kool de sprint winnen, voor de Italiaanse Rachele Barbieri. Naast een van de betere sprinters in het vrouwenpeloton, is Wiebes dus ook een waar teamgenoot die bereid is haarzelf weg te cijferen voor anderen.

Genomineerden talent van de maand mei

Menno Huising (18, wegwielrennen)

De in 2004 geboren Menno Huising heeft in mei wederom laten zien wat hij in zijn mars heeft. Zijn maand begon met de Course de la Paix Juniors, waar hij in de vierde, heuvelachtige etappe de snelste was van een groep van vier.

Zo’n twee weken later werd de Westlander tweede in de Ronde van Vlaanderen voor junioren, waar het talent van Willebrord Wil Vooruit alleen de Est Romet Pajur nog voor zich had. Huising eindigde zijn maand met de Zwitserse vierdaagse Tour du Pays des Vaud. Hier werd hij derde in het eindklassement.

Olav Kooij (20, wegwielrennen)

2022 is tot nu toe het jaar waarin Olav Kooij laat blijken dat hij dé Nederlandse belofte is. Het 20-jarige talent van Jumbo-Visma had al twee profzeges behaald in april, maar breidde dit aantal uit in mei: in de eerste etappe van de Ronde van Hongarije wist de Numansdorper topsprinters als Elia Viviani en Matthew Walls achter zich te houden.

De tweede etappe was echter minder fortuinlijk voor Kooij, aangezien hij – als drager van de leiderstrui – samen met meerdere renners ten val kwam in de laatste kilometers. De sprinter van Jumbo-Visma moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd en was niet op tijd hersteld om de Veenendaal-Veenendaal Classic te rijden.

Puck Pieterse (20, mountainbiken)

In de eerste wereldbekerwedstrijd voor beloften op de mountainbike werd de 20-jarige Puck Pieterse tweede in het Duitse Albstadt. De Amersfoortse, die in de winter vooral actief is in het veldrijden, had alleen nog de Franse Line Burquier voor haar rijden.

Tijdens de tweede wereldbeker van het seizoen, dit keer in Tsjechië, was de verhouding hetzelfde: Pieterse volgde Burquier op 45 seconden. De Nederlandse staat nu op de tweede plaats in het algemeen klassement en mag op 11 en 12 juni de strijd met de Franse koploopster opnieuw aangaan, dan in Leogang, Oostenrijk.

Wielrenners van de maand 2022

Januari, februari: Fabio Jakobsen

Maart: Mathieu van der Poel

April: Dylan van Baarle

Wielrensters van de maand 2022

Januari, februari: Marianne Vos

Maart: Annemiek van Vleuten

April: Annemiek van Vleuten

Talent van de maand 2022

Januari, februari: Puck Pieterse

Maart: Casper van Uden

April: Olav Kooij