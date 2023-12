Youri IJnsen • zondag 24 december 2023 om 07:30

Koos Moerenhout over olympische ambities Mathieu van der Poel: “Tour rijden heeft meerwaarde”

Interview Waar het mountainbiken op de Olympische Spelen lange tijd onaantastbaar leek bij Mathieu van der Poel, twijfelt de wereldkampioen op de weg en in het veldrijden nu aan die olympische MTB-missie. De wegwedstrijd past hem namelijk ook als een jas. Een hels dilemma, noemde mountainbike-bondscoach Gerben de Knegt het. “Het één heeft gevolgen voor het andere”, denkt ook wegbondscoach Koos Moerenhout in gesprek met WielerFlits.

Toch benadrukt de keuzeheer dat alle opties nog openliggen. “Welke keuze hij daarin maakt, dat is echt aan Mathieu zelf. Daarin volg ik Gerben volledig. Het is eerst aan Mathieu om een keuze te maken in wat en hoe hij het wil. Daarna kunnen we kijken hoe we dat ook aan onze kant zo goed mogelijk kunnen invullen. Maar het is niet alleen wel of geen Tour de France – waar ook altijd iets kan gebeuren wat invloed heeft, al hoop je natuurlijk altijd van niet – voor de Olympische Spelen. Je moet heel het seizoen in dienst van de Olympische Spelen inplannen. Maar daar komen hij en zijn ploeg Alpecin-Deceuninck wel uit. Mathieu weet zelf dondersgoed waar hij mee bezig is.”

Wél de Tour

Afgelopen zomer haalde MVDP twee weken na een volledige Tour, zijn beste vorm ooit. Het resulteerde in de wereldtitel te Glasgow. Nu is de olympische wegrit een dag eerder dan het WK dat was na de Tour. “In principe zou je zeggen dat je die wedstrijd wel móet rijden als je mee wil doen voor de prijzen. Maar tegenwoordig is de kennis zo vergevorderd, dat toprenners redelijk goed wedstrijdgericht kunnen trainen. Mijn generatie gebruikte wedstrijden om zichzelf in vorm te rijden. Dat is tegenwoordig anders. Renners zijn het gewend om er meteen te staan. Maar dat blijft wel altijd een uitdaging. De meeste mannen hebben toch liever een koers in de benen.”

Toch heeft het (uit)rijden van de Tour wel de voorkeur van Moerenhout. “Als je de Tour goed doorkomt, niet kapot bent omdat je constant vol op kop hebt moeten rijden, je een duidelijke focus hebt voor wat daarna nog komen gaat, je zowel fysiek als mentaal dus nog niet opgebrand bent, dan heeft de Tour rijden wel een meerwaarde. De ervaring van afgelopen jaar heeft dat laten zien. En de winnaar heeft altijd gelijk. In Glasgow combineerde Mathieu weliswaar de weg en de mountainbike, maar was het ook in die volgorde. Dat is gemakkelijker, heb ik me laten vertellen. Dat speelt ook mee. Zelf kan ik daar niet over meepraten, want ik heb die combi nooit gemaakt.”

Van Aert doet géén Tour

Valpartijen en ziek worden zijn de grootste risico’s in de Tour die Van der Poel eventueel zou opzoeken. Zijn aartsrivaal en mede-topfavoriet in Parijs, is uiteraard Wout van Aert. Het is een publiek geheim dat hij de Tour 2024 overslaat. “Voor Visma | Lease a Bike gaat dat in ieder geval een flinke aderlating zijn. Hoe Wout de laatste jaren in de Tour tekeerging, die telt voor twee in de ondersteunende rollen. Gezien de rol die hij altijd vertolkt, is de Tour overslaan voor zijn fysiek misschien zelfs wel beter. Bovendien mag je het mentale aspect niet vergeten. In de Tour word je enorm geleefd. Ook dat speelt mee. Maar verschillende routes kunnen allebei prima werken.”

Vorig jaar koos Moerenhout er zelf nog voor om in zijn WK-selectie zo min mogelijk Tourrenners op te nemen, vanwege de frisheid – of eigenlijk het ontbreken daarvan. “Kijk, Wout en Mathieu zijn unieke renners. Zij kunnen ergens naartoe pieken. Het is ook per renner verschillend. Dylan van Baarle is iemand die een grote ronde heel goed verteerd, Bauke Mollema ook. Als je een aantal jaar met die jongens werkt, weet je ook hoe het in hun koppie zit. Wanneer je goed uit de Tour komt, voel je jezelf nog altijd vermoeid. Maar je rijdt wel een tand of twee zwaarder dan renners die de Tour niet hebben gereden. Dat werkt tot het breekpunt. Moeilijk, want wanneer komt die?”

Keuzes in kleine selectie

Moerenhout zelf heeft nog altijd veel namen op papier staan. “Daarbij staan uiteraard de usual suspects. Maar ik mag er ook maar drie afvaardigen, dus dan zit je selectie al gauw vol. We zijn ook pas half december, dichtgetimmerd is die ploeg nog niet. Je wilt toch tijdens het seizoen zien hoe iedereen het doet. Wel is het zo dat het olympische wegparcours geschikt lijkt voor renners die specialist zijn in de klassiekers. Het gaat steeds op en af. Ook met de duur van de koers, kom je snel bij die renners uit. Het klimmetje naar Montmartre (waar kunstenaars Picasso en Dalí ooit leefden, red) in de finale biedt kort voor de finish voldoende kansen om het verschil te maken.”

Het gaat ook nog een hele poos duren vooraleer Moerenhout zijn selectie rond heeft. Dat maakt ook meteen het cirkeltje weer rond. “Voor de Ronde van Frankrijk wil ik dat zeker weten. De Tour is zo’n zware opdracht. Dan moet je op voorhand wel weten wat je daarna nog te doen staat. Ik heb me nog nergens op vastgepind, maar starten met drie kopmannen is nog altijd een optie. Het al dan niet rijden van Mathieu heeft daar natuurlijk wel invloed op. Áls hij de wegwedstrijd doet, heb je naast Wout van Aert wel meteen een van de topfavorieten in je rangen. Daar moet je dan actie op ondernemen. Maar met zulke kleine ploegen is drie kopmannen bij ons niet ondenkbaar.”