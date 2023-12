donderdag 7 december 2023 om 08:41

Mathieu van der Poel sluit deelname aan Luik-Bastenaken-Luik niet uit

De zomer van 2024 is voor Mathieu van der Poel een lastige puzzel om te leggen, maar hoe zit het eigenlijk met zijn voorjaar? De huidige wereldkampioen op de weg richt zich ook in 2024 weer op zijn geliefkoosde klassiekers, maar sluit een deelname aan Luik-Bastenaken-Luik ook niet uit.

De kopman van Alpecin-Deceuninck stond in het verleden al eens aan de start van de Waalse klassieker, in de ‘corona-editie’ van 2020 kwam hij als zesde over de streep, maar de laatste jaren gaf hij forfait voor La Doyenne. Van der Poel speelt nu echter wel met het idee om Luik-Bastenaken-Luik weer op te nemen in zijn voorjaarsprogramma.

“Mijn programma zal grotendeels hetzelfde zijn: vanaf Milaan-Sanremo, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als grootste doelen. Gent-Wevelgem zal ik er ook nog wel bijnemen. De vraag is of ik nadien ook nog Luik-Bastenaken-Luik doe. Die optie is er, maar het is geen zekerheid”, vertelt de 28-jarige Nederlander aan Het Nieuwsblad.

Moeilijke opdracht

Zeker is zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik dus allerminst en Van der Poel tempert sowieso al de verwachtingen. “Ik ben realistisch. Als mannen als Tadej Pogacar of Remco Evenepoel aanzetten op La Redoute is het voor mij bijna onmogelijk om te volgen. Daarvoor is het verschil in gewicht te hoog.”

“Ik heb Luik één keer eerder gereden (zesde in 2020, red.) en toen moest ik ook lossen op Roche-aux-Faucons. Toen lag de wedstrijd wel raar op de kalender, één dag na de BinckBank Tour, waar ik in Geraardsbergen had gewonnen na één van de lastigste solo’s uit mijn carrière.”