dinsdag 19 december 2023 om 17:08

Mathieu van der Poel blikt nog eens vooruit: “Misschien goed moment om Vuelta eens te rijden”

De zomer van 2024 is voor Mathieu van der Poel een lastige puzzel om te leggen, met de Tour de France en aansluitend de wegwedstrijd én het mountainbiken op de Olympische Spelen in Parijs. De Nederlander liet eerder weten misschien wel te zullen deelnemen aan de Vuelta a España en dit is nog steeds een reële optie.

Mathieu van der Poel was te gast in een nieuwe aflevering van de Geraint Thomas Cycling Club. De Nederlander ging – in gesprek met de Tourwinnaar van 2018 – dieper in op zijn succesvolle seizoen op de weg en zijn carrière in het veld. Maar Van der Poel keek ook al vooruit naar het nieuwe wegseizoen. De regerende wereldkampioen op de weg en in de cross moet nog bepaalde knopen doorhakken.

“We hebben de planning voor volgend jaar nog niet rond, het ligt nog een beetje open. Ik zou wel graag eens een poging wagen in Luik-Bastenaken-Luik, maar ik weet niet of dat al voor volgend jaar is. Het is namelijk een speciaal seizoen, met de Olympische Spelen.” En daar wringt de schoen, want wat is voor Van der Poel nu de beste voorbereiding op de Spelen in Parijs?

De kopman van Alpecin-Deceuninck weet dat hij een keuze moet maken in zijn programma, maar is er nog niet uit. “Als ik op de Spelen het mountainbiken en de weg wil combineren, wordt het heel lastig om de Tour uit te rijden. Een week na de Tour is namelijk al de olympische mountainbikewedstrijd.”

Nieuw avontuur

En dus denkt Van der Poel ook aan een alternatieve aanloop naar de Olympische Spelen, zonder de Tour de France. Dit zou dan weer de weg vrijmaken voor een allereerste deelname aan de Vuelta a España. “Ik heb de Giro én de Tour al gereden. Het is nu misschien wel een goed moment om de Vuelta eens te rijden, ter voorbereiding op het WK.”

“Het is een lastige puzzel en ik houd er ook van om eens wat anders te doen. De Vuelta zou in dat opzicht wel leuk zijn, maar het moet natuurlijk wel passen in mijn schema. Hoe dan ook heb ik heel veel zin in het nieuwe seizoen”, aldus Van der Poel, die de komende weken eerst nog te bewonderen is in het veld, met als ultieme doel het WK veldrijden in het Tsjechische Tábor (4 februari).