woensdag 6 december 2023 om 19:27

Mathieu van der Poel denkt aan overslaan Tour 2024: “Ga zeker niet vroeger eruit stappen”

De zomer van 2024 is voor Mathieu van der Poel een lastige puzzel om te leggen, met de Tour de France en aansluitend de wegwedstrijd én het mountainbiken op de Olympische Spelen in Parijs. De wereldkampioen op de weg weet dat hij een keuze moet maken in zijn programma. “Er liggen op dit moment drie opties op tafel”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Twee opties liggen het meest voor de hand, laat Van der Poel weten. “Of ik rijd de Tour en dan doe ik op de Spelen alleen de wegrit”, zegt de kopman van Alpecin-Deceuninck. “Of ik rijd de Tour niet en dan doe ik op de Spelen de wegrit en het mountainbiken. Wat ik zeker niet ga doen is de Tour rijden en er dan vroeger uit stappen, zoals ik dat wel voor Tokio heb gedaan.”

“De olympische wegrit valt twee weken na de Tour en dat is eigenlijk ideaal”, aldus MVDP. “Dat kan je vergelijken met het WK in Glasgow dit jaar, waar ik ook een heel goed niveau haalde door eerder de Tour te rijden. Maar het mountainbike valt te vroeg, één week na de Tour. Dan kan ik nooit mijn beste niveau halen. […] Als ik geen Tour rijd, zou ik wel de Vuelta doen om zo naar het WK op de weg te gaan.”

De derde optie is behoorlijk anders. “Dat is om de Tour én de Vuelta te doen. Uiteindelijk ga ik zelf beslissen, in overleg met de ploeg”, kondigt Van der Poel aan.

Onlangs in de WielerFlits Podcast was de MTB-ambitie ook onderwerp van gesprek. Youri kon daar melden dat er nooit twijfel geweest is: Van der Poel gaat mountainbiken in Parijs. Dat zou betekenen dat Van der Poel de Tour de France zou overslaan.

In het kort:

Optie 1: wel Tour de France, géén Olympische Spelen MTB, wel Olympische Spelen wegwedstrijd, géén Vuelta a España

Optie 2: géén Tour de France, wel Olympische Spelen MTB, wel Olympische Spelen wegwedstrijd, wel Vuelta a España

Optie 3: wel Tour de France, géén Olympische Spelen MTB, wel Olympische Spelen wegwedstrijd, wel Vuelta a España