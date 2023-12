donderdag 14 december 2023 om 16:59

‘Weg lijkt voorkeur te hebben bij Mathieu van der Poel boven olympische mountainbike’

Podcast Ruim twee weken geleden leek het erop dat een deelname van Mathieu van der Poel aan de mountainbike-wedstrijd van de Olympische Spelen 2024 buiten kijf stond, maar de 28-jarige Nederlander liet vorige week toch twijfels optekenen. In de WielerFlits Podcast buigen onze verslaggevers zich opnieuw over dit vraagstuk.

Een dilemma is het, zo kondigt Maxim aan. “Al liet Van der Poel ook wel doorschemeren dat zijn wegseizoen tot op heden allesbehalve in beton gegoten is. Hij heeft drie opties, waarin de Tour de France zo nu en dan een vraagteken is. Net als welke discipline hij op de Olympische Spelen gaat doen. Het is in ieder geval wel duidelijk dat hij niet een stukje of de halve Tour gaat doen, dat weten we nu wel. Dat was voor hem niet bespreekbaar, dat scenario kan de prullenbak in.”

Ook sprak hij over een mogelijke deelname aan Luik-Bastenaken-Luik. “Maar dan lijkt het mountainbiken me niet haalbaar”, schetst Youri. “Half mei is het EK mountainbike in Roemenë en vanaf eind mei zijn er een aantal Wereldbekers in Europa. Eigenlijk begint hij komend weekend aan zijn voorjaar, wat hij doortrekt tot 7 april, de dag van Parijs-Roubaix. Als je Luik er dan nog bij doet, ben je 21 april pas klaar. Je vervolgens goed voorbereiden op die mountainbikewedstrijden lijkt dan heel lastig.”

“Wat ik vooral proef in zijn interviews van vorig week, is dat de wegwedstrijd op de Olympische Spelen nu eigenlijk wel voor de volle 100% vaststaat”, gaat Youri verder. “Het grote dilemma dat er nu ligt: offer ik de Tour de France in de regenboogtrui op voor het mountainbiken? Waarbij het afbreukrisico in die olympische mountainbike-wedstrijd ook best groot is. 100% voorbereid zijn op beide olympische wedstrijden, gaat haast niet. Ik vermoed daarom dat hij een keuze gaat maken.”

Terugkeer in de cross

Voor het zo ver is, volgt er eerst nog een intensieve crossperiode. Die begint hij zaterdag een week eerder dan gepland in Herentals. “Toch enigszins opvallend”, stipt Maxim aan. Youri vult aan: “Ik vermoed dat hij gewoon zin heeft om te crossen. Hij traint al weken op een goed niveau in Spanje en ik denk dat de honger naar competitie hem te groot is geworden. Eigenlijk is dat alleen maar goed, die gretigheid. Zijn laatste wedstrijd was dat test-event op de MTB op 23 september.”

Onze cross-specialisten Niels en Zeger sloten ook aan voor dat onderdeel. Eerstgenoemde belde met organisatoren Paul Herygers en Erwin Vervecken. “Zij zeiden dat het initiatief om een week eerder te beginnen van Christoph Roodhooft kwam. Het kantoor van Alpecin-Deceuninck zit ook in Herentals. Zo is dat idee een beetje gesuggereerd. Mooi voor de cross wel, omdat thuisrijder Wout van Aert op stage is. Maar nu hebben ze met Mathieu toch nog een soort lokale favoriet.”

