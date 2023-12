Youri IJnsen • woensdag 13 december 2023 om 06:30

Bondscoach De Knegt: “Mathieu van der Poel is altijd medaillekandidaat bij het mountainbiken”

Interview Mathieu van der Poel wikt en weegt deze winter over al dan geen deelname aan het mountainbiken op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De 28-jarige Nederlander durfde de laatste paar seizoenen keuzes te maken en dat heeft hem de nodige successen bezorgd. Kiepert hij nu zijn olympische mountainbike-ambities overboord voor de wegrit? “Dat moet hij helemaal zelf beslissen”, vertelt bondscoach Gerben de Knegt aan WielerFlits.

Lange tijd was het binnen zijn entourage geen geheim dat MVDP in Parijs opnieuw een schot wil wagen op de mountainbike, maar de Nederlander sprak vorige week daarover zijn twijfels uit. Voor zijn seizoensplanning liggen er nu drie opties op tafel: ofwel rijdt hij een voorjaar (mogelijk tot en met Luik-Bastenaken-Luik) met de Tour de France en alleen de olympische wegwedstrijd, ofwel een voorjaar en dan de Tour, olympische wegkoers, Vuelta a España en het WK, ofwel een voorjaar zónder Luik én de Tour, maar wel met de olympische mountainbike- én wegwedstrijd.

‘Gaat Mathieu niet, dan gaat er niemand’

Dat laatste scenario ziet De Knegt graag gebeuren. De bondscoach gaf al eerder aan dat een ideale voorbereiding op de olympische cross country-wedstrijd er eentje is zonder de Tour, of maximaal één week. Van dat laatste liet Van der Poel vorige week duidelijk optekenen dat hij dat niet gaat doen. “Voor de wegwedstrijd rijdt hij idealiter de Tour wél uit”, zegt De Knegt. “Vorig jaar resulteerde dat scenario in zijn beste niveau ooit, waarmee hij de wereldtitel behaalde. Maar als hij het mountainbiken serieus wil oppakken, moet hij in de weken van de Tour op de MTB trainen.”

“Áls Mathieu voor die optie kiest, is het wel het plan om van te voren ook meer wedstrijden op de mountainbike te rijden”, gaat de bondscoach verder. “Puntentechnisch voor een betere startplaats, maakt dat niet veel uit. Het gaat meer om het gevoel. Maar die keuze is volledig aan hemzelf. En ik snap dat dit voor hem een hels dilemma is. De olympische titel op de weg is ook heel interessant. En ook gewoon realistisch als je naar dat parcours kijkt. Maar als hij de Tour rijdt en hij wil dan alsnog de olympische mountainbike-wedstrijd rijden, dan verbied ik hem dat niet.”

Een ideale aanloop is dat echter allerminst. “Nee, maar Mathieu is wel de beste kaart op een mountainbike-medaille. Sterker nog: als hij niet rijdt, gaat er niemand. Zo simpel is het. Niemand anders heeft zich gekwalificeerd. En wat ook meespeelt: Mathieu van der Poel is wel iemand die altijd een medaillekandidaat is. Zowel op de mountainbike, als op de weg. Het originele plan is altijd de mountainbikewedstrijd geweest, dat hebben we samen besproken. Maar toen dat wegparcours bekendgemaakt werd, paste hem dat cook gewoon perfect. Het is heel lastig.”

Inspanningen zitten elkaar in de weg

“We kunnen het hier nog een uur over hebben, maar Mathieu moet dat uiteindelijk zelf gaan beslissen”, legt De Knegt hem geen druk op. “Dat doet hij op een bepaald gevoel. Dat gevoel moet gaan leven. Ik heb wel het idee dat dit nu bij hem aan het gebeuren is. Als hij beide disciplines doet, komt hij bij beide niet 100% voorbereid aan de start. Voor het mountainbiken train je explosiviteit, voor de weg heb je duur nodig. De inspanningen zijn niet te vergelijken. Mountainbiken is anderhalf uur volgas en op de weg wacht je uren op één krachtexploot.”

Dat de wegwedstrijd een rare is met slechts een peloton van negentig renners, spreekt dan ook weer in het voordeel van Van der Poel. “Bij het mountainbiken wint eigenlijk altijd de beste. Maar met Mathieu zijn achtergrond en dat Vlaams-achtige parcours in Parijs, gaat hij normaal ook altijd dichtbij de olympische wegtitel zijn. Zeker als dat veld maar zo klein is. Dan speelt ploegtactiek veel minder een rol. Als hij goed is, gaat niemand hem er daar af rijden. Daar geloof ik niets van. En dat voelt hij zelf natuurlijk ook. Net dat maakt de keuze zo lastig. Met kiezen had hij voorheen veel moeite. De laatste jaren is dat minder het geval en kijk eens wat hem dat heeft opgeleverd.”