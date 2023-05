Giro 2023: Gino Mäder (Bahrain Victorious) mist ronde vanwege coronavirus

Slecht nieuws voor Bahrain Victorious in aanloop naar de Giro d’Italia. De ploeg moet het de komende weken zien te doen zonder Gino Mäder. De Zwitser is namelijk positief getest op het coronavirus. Yukiya Arashiro vervangt hem.

Mäder moest een van de bepalende figuren van Bahrain Victorious worden in de bergen. De ploeg heeft met klassementskopman Jack Haig, Damiano Caruso en Santiago Buitrago nog wel voldoende ijzers in het vuur, maar het afhaken van de Zwitser is toch een flinke streep door de sportieve rekening. Mäder was dit jaar al vijfde in Parijs-Nice. In de Ronde van Romandië, de laatste voorbereidingskoers op de Giro, eindigde hij als vijftiende.

Het is overigens niet de eerste keer dat Mäder op een zeer slecht moment kampt met een coronabesmetting. De 26-jarige klimmer kon vorig jaar wegens COVID-19 ook al niet aan de start verschijnen van de Tour de France.

Coronagevaar?

De laatste weken lijkt het coronavirus weer bezig aan een opmars in het peloton. Eerder deze week moesten Tobias Foss en Robert Gesink, twee belangrijke krachten van Jumbo-Visma, al afhaken vanwege een opgelopen coronabesmetting. “Natuurlijk baart dit zorgen, maar niet alleen bij ons”, is ploegleider Arthur van Dongen duidelijk.

Most likely not going to announce my goals next year. Let‘s see if covid still manages to ruin my hopes then.

For now I‘ll rest and enjoy home.@YukiyaArashiro hope you enjoy the last minute three weeks Italy all inclusive trip.

— Gino Mäder (@maedergino) May 4, 2023