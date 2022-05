Gino Mäder verovert podiumplaats in Romandië: “Dit voelt als de volgende grote stap”

Dankzij een derde plaats in de klimtijdrit naar Villard, maakte Gino Mäder op de laatste dag van de Ronde van Romandië een flinke sprong in het algemeen klassement. Hij eindigde, achter winnaar Aleksandr Vlasov, als tweede in zijn thuisronde. “Dit voelt als de volgende grote stap”, zei de Zwitser na afloop tegenover GCN/Eurosport.

“Vorig jaar had ik een goed seizoen, maar ik heb nog nooit op een eindpodium van een ronde gestaan”, legt Mäder uit. Vorig jaar won hij onder andere een rit in de Ronde van Italië en de Ronde van Zwitserland. In de Ronde van Spanje werd hij vijfde. “Het is lang geleden dat er een Zwitser op het podium van de Ronde van Romandië stond. Ik ben het behoorlijk blij mee.”

Mäder, die na vijf dagen op plek zes in het klassement stond, had er vanochtend geen rekening mee gehouden dat hij nog op het eindpodium zou staan. “Totaal niet. Ik verliet de bus en m’n coach zei: ‘Het gaat lukken, je behoort bij de drie beste klimmers.’ Ik dacht: oké, zoveel vertrouwen heb ik er ook weer niet in. Maar toen ik Sebastién (Reichenbach, red.) zag, wist ik dat ik vrij goed bezig was. Dat ik uiteindelijk tweede werd, is ongelofelijk.”

“Het volgende doel is de Ronde van Zwitserland, opnieuw een thuiskoers”, blikt de renner van Bahrain-Victorious nog vooruit op de rest van seizoen. “Daarna debuteer ik in de Ronde van Frankrijk, waar ik ook iets speciaals hoop te doen.”