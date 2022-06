Corona houdt Gino Mäder uit komende Tour de France

Een fikse tegenvaller voor Bahrain Victorious in aanloop naar de Tour de France. Gino Mäder zal namelijk niet aan de start verschijnen van de Franse ronde. De Zwitserse klimmer moest vanwege een coronabesmetting de Ronde van Zwitserland verlaten en test nog altijd positief op het virus.

De 25-jarige Mäder laat in gesprek met dagblad Blick weten dat hij er volgende maand niet bij is, als de Tour de France op het programma staat. In de voorbije Ronde van Zwitserland was de klimmer van Bahrain Victorious een van de slachtoffers van een enorme coronagolf. “Ik voel me inmiddels wel veel beter, maar ik test nog altijd positief op corona. Ik zal dan ook niet starten in de aankomende Tour. De ploeg wil nu al een definitieve selectie samenstellen, wat ik ook begrijp.”

Vuelta a España

“Bovendien heb ik al een week niet op de fiets gezeten en wil ik mijn seizoen niet in gevaar brengen door nu iets te forceren. Dat zou te riskant zijn”, vervolgt Mäder, die nu alweer vooruit kijkt naar de toekomst en met name de Vuelta a España. “Ik ben nog altijd maar 25 jaar en heb nog zeven goede jaren voor de boeg. Mijn beste jaren moeten nog komen. Ik weet dat de Vuelta een goede basis kan zijn voor het nieuwe seizoen. Maar eerst wil ik weer helemaal gezond worden.”

Mäder, dit jaar al tweede in de Ronde van Romandië, eindigde vorig jaar nog als vijfde in het eindklassement van de Vuelta. In de Spaanse ronde was hij ook de winnaar van het jongerenklassement. Zijn werkgever Bahrain Victorious kan in de komende Tour nog twee klassementsrenners uitspelen, met Jack Haig en Damiano Caruso.