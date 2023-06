Gino Mäder (26) overleden

Gino Mäder is overleden. De Zwitser kwam donderdag ten val in de laatste afdaling van de dag. Hij werd bewegingsloos gevonden al liggend in het water en is daarna gereanimeerd. Hij werd naar het ziekenhuis van Chur gebracht, waar hulp niet meer mocht baten. Mäder is 26 jaar geworden.

Mäder kwam donderdag zwaar ten val in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. De 26-jarige Zwitser raakte van de weg in de afdaling van de Albulapass en stortte in het ravijn. Daar werd hij lange tijd behandeld, waarna hij met een traumahelikopter werd afgevoerd naar het ziekenhuis. “Zijn grootste en belangrijkste strijd heeft hij daar helaas niet kunnen winnen”, schrijft zijn team Bahrain Victorious.. Om 11.30 uur op vrijdagochtend is Mäder aan de gevolgen van zijn valpartij overleden.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person. ❤️ Today and every day, we ride for you, Gino. 🔗 https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 16, 2023

Carrière

Mäder werd prof in 2019, bij Team Dimension Data. Het jaar ervoor had hij indruk gemaakt in het U23-circuit door onder meer twee ritten te winnen in de Tour de l’Avenir, die hij als derde afsloot. Ook werd hij dat jaar vierde op het WK op de weg voor beloften. Bij de beroepsrenners wist Mäder in zijn eerste twee seizoenen geen overwinningen te behalen.

Daar kwam in 2021 verandering in, nadat hij de overstap maakte naar Bahrain Victorious. In zijn eerste seizoen voor die ploeg won hij zowel in de Giro d’Italia als in de Ronde van Zwitserland een etappe. Datzelfde jaar eindigde hij ook als vijfde in de Vuelta a España. Het wielerpubliek leerde hem echter al kennen in Parijs-Nice, waar hij op een haar na de zevende rit won vanuit de vroege vlucht. Primož Roglič kwam hem toen in de laatste meters van de etappe voorbij.

In 2022 viel Mäder door verschillende coronabesmettingen minder op, maar in eigen land eindigde hij nog wel als tweede in de Ronde van Romandië. Dit jaar was een derde plaats in de vierde etappe van Parijs-Nice zijn opvallendste uitslag. Hij hoefde toen alleen Tadej Pogacar en David Gaudu voor te laten in een rit met aankomst bergop.

