Gino Mäder tweede in koninginnenrit Parijs-Nice: “Huilen stond me nader dan het lachen”

Bahrain was bijna Victorious in haar eerste WorldTour-wedstrijd van het seizoen, maar klassementsleider Primož Roglič stak daar hoogstpersoonlijk een stokje voor. Hij ontnam Gino Mäder op goed 25 meter van de finish zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau. Ondanks dat bij de Zwitser de teleurstelling overheerst, kan hij wel tevreden zijn met zijn prestatie.

De Zwitser zal nog wel een paar keer vloeken als hij terugdenkt aan de rit naar Valdeblore La Colmiane. Vroeg in de aanval, alles en iedereen achterlaten op de slotklim, om met de haven in zicht nog te worden gepasseerd door de man in het geel. “Het huilen stond me nader dan het lachen”, zei Mäder achteraf tegen L’Équipe. “Om zo gepasseerd te worden, twintig meter van de streep… Primož ging me zo hard voorbij, dat ik bang was om verkouden te worden.”

“Als ik terugkijk moet ik vooral blij zijn met wat ik heb gedaan. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar het was een geweldige ervaring om zo van voren mee te doen en Roglič is een geweldige kampioen. Hij streeft altijd naar het hoogst haalbare. Natuurlijk had ik liever gehad dat hij me had laten winnen, maar op dit niveau worden geen cadeautjes gegeven. Petje af voor hem.”

“Ik heb veertig minuten volle bak gereden”, kijkt hij terug op de slotklim. “Ik had geen idee wat er achter me gebeurde. Ik was gefocust op mijn inspanning en om als eerste over de streep te komen. Dat lukte net niet, maar ik denk dat ik eindelijk het niveau heb bereikt waar ik op hoopte na twee jaar wat onzichtbaar rond te hebben gereden.”