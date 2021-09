Gino Mäder: “Hopelijk is het niet mijn laatste top-5 in een eindklassement”

Behalve podiumklant Jack Haig had Bahrain Victorious nog een renner in de top-5 van de Vuelta a España. Gino Mäder vond zich na drie weken koers terug op de vijfde plaats en was daarmee ook de beste jongere, vóór onder anderen Egan Bernal.

Mäder, in januari 24 jaar geworden, is heel blij met zijn jongerentrui, zei hij na de afsluitende tijdrit naar Santiago de Compostella via Bahrain Victorious. “Het is ongelooflijk. Ik was al tevreden met mijn voorlopige achtste plaats in het klassement en dat ik bij de beste klimmers was, maar in de etappe van zaterdag viel alles mijn kant op.”

“Nu sta ik hier in de witte trui en heb ik Jack naar het podium geholpen, ik ben er sprakeloos van. Uiteindelijk werd het een vijfde plaats, terwijl er veel sterke renners meededen. Het is onverwacht en misschien een beetje té goed, maar ik neem het zoals het is. Hopelijk is het niet mijn laatste keer in de top-5 van een algemeen klassement”, zei de Zwitser tot slot.

Zijn ploegleider Gorazd Štangelj heeft veel vertrouwen in Mäder. “Ik ben heel blij voor Gino dat hij deze bevestiging van zijn kwaliteiten krijgt. In de toekomst kan hij zeker een klassementsrenner zijn”, aldus de oud-coureur van onder meer Astana, Liquigas en Lampre.